Відео останніх хвилин життя прикордонників на Зміїному: Ракетним ударом з крейсера "Москва" окупанти вдарили по острову. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
З'явилося відео останніх хвилин життя українських прикордонників на острові Зміїний, які відмовилися здатися російському військовому кораблю
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Росіяни вимагали від українських прикодонників на острові Зміїний здатися.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – двічі повторює противник.
Дослівно відповідь українських воїнів: "Русский военный корабль, иди нах#й!".
Топ коментарі
+81 Ksenia VB
показати весь коментар25.02.2022 13:36
+67 Vlad Hof
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+55 Леся Голод
показати весь коментар25.02.2022 13:36
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Будь ласка, зачекайте...
Для мене вони живі.
Ніколи не пробачу москалям їхнє варварство.
як після цього ставитись до кацапів,навіть полоненних?! суки
Після Зміїного..
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Там. кадры стойкости.веры и отваги !!!!
Героям Слава !
Коли я написав,що це не так і що їх послали на ***,то зраз стерли мій запис.
Треба же картинку "Побідітеля" робити
Українці непереможні.
Було б ще як десертдобре тавтологія: "***** пішов на**й!"
Чому тоді не виходять на зв'язок і вже всі їх "поховали"?
Не пишіть таке бо буде спам.
Админ, прошу не банить за маты, я один раз, накипело.
******** КАЦАПСКИЕ!
Сколько реальных героев которые воевали с нацистами мало того что посмертно не награждены. Так ещё и многие до сих пор не реабилитированы
И так у современной России везде. Что васалы монголов герои, что прочая нечисть
Зато всем втирают про русский мир, с вилы в Италии
Нас неможливо перемогти!
Слава Украине!
Герои не умирают!
Хотя по "Москве" можно было достать и из ПТРУРСа.
Что, тоже небыло???
А як же ось ця новина?!
https://uainfo.org/blognews/1645789254--ostriv-********-nash-u-mvs-rozpovili-pro-situatsiyu-v-chornomu.html
13:57 25.02.2022