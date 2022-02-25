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Відео останніх хвилин життя прикордонників на Зміїному: Ракетним ударом з крейсера "Москва" окупанти вдарили по острову. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилося відео останніх хвилин життя українських прикордонників на острові Зміїний, які відмовилися здатися російському військовому кораблю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни вимагали від українських прикодонників на острові Зміїний здатися.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – двічі повторює противник.

Дослівно відповідь українських воїнів: "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Читайте: Острів Зміїний захоплений окупантами, - Держприкордонслужба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+81
Я не буду дивитись...дуже боляче...
Для мене вони живі.
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25.02.2022 13:36
+67
Жаль не было у пацанов одной ракеты Нептун
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25.02.2022 13:37
+55
Герої не вмирають!
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25.02.2022 13:36
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Я не буду дивитись...дуже боляче...
Для мене вони живі.
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25.02.2022 13:36 Відповісти
На відео вони живі. Також чутно відповідь кацапам.
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25.02.2022 13:38 Відповісти
Не так давно туди прилітала програма "вокруг света", чи якось так, показували острів, можливу батьківщину Ахіллеса, музей, краєвиди.
Ніколи не пробачу москалям їхнє варварство.
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25.02.2022 13:51 Відповісти
А я подивлюсь. І хай моя кров купить, щоб у мене не було жодного сумніву.
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25.02.2022 13:42 Відповісти
я з вчора не можу відійти....
як після цього ставитись до кацапів,навіть полоненних?! суки
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25.02.2022 13:43 Відповісти
Я теж категорично проти полонених. КАТЕГОРИЧНО.
Після Зміїного..
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25.02.2022 13:46 Відповісти
ТВАРИ МОСКАЛЬСКИЕ ПРЕЗРЕННЫЕ. и колхозные беларуские иже с ними - мразоты. ГАСИТЬ ВСЕХ БЕЗ ЖАЛОСТИ_! ЖЫВЕ УКРАИНА_!!!!!!!!
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25.02.2022 13:49 Відповісти
вот уроды которые здесь труться и им это понравилось

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25.02.2022 13:56 Відповісти
Герої не вмирають!
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25.02.2022 13:36 Відповісти
Жаль не было у пацанов одной ракеты Нептун
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25.02.2022 13:37 Відповісти
Да хотя бы двух джавелинов
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25.02.2022 13:41 Відповісти
Зато охеренная дорога
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25.02.2022 13:44 Відповісти
Так и артой можно было прямой наводкой бить. Почему первыми не открыли огонь по русским-надеялись на их милосердие? Видишь русского-бей первым!
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25.02.2022 15:33 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСИВЕННОЙ ВОЙНЫ!!!
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25.02.2022 13:37 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ!!!!!!!!
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25.02.2022 13:37 Відповісти
Почему не использовать было Нептун, если он правда вообще в строю???
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25.02.2022 13:37 Відповісти
Клоун нихера не готовился
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25.02.2022 13:39 Відповісти
після війни з ним розберемось
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25.02.2022 13:44 Відповісти
Оно или сбежит или будет под расеянской защитой
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25.02.2022 14:15 Відповісти
Дивіться за ручками, бо воно ще капітуляцію підпише.
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25.02.2022 14:18 Відповісти
Воно вже готове капітулювати.
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25.02.2022 14:31 Відповісти
В строю? Зеля, мразь сревнул программу, в войсках макеты непткуноа на дорогих чешских шасси.
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25.02.2022 14:02 Відповісти
Нет Нептуна - вместо ракет муляжи.
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25.02.2022 16:42 Відповісти
...
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25.02.2022 13:37 Відповісти
Ніхто не забутий ніщо не забуте!
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25.02.2022 13:37 Відповісти
Вот что значит с яйцами, смотрю на них и чувствую себя бабой!
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25.02.2022 13:37 Відповісти
Не будь бабою- піди у ТРО або ЗСУ.
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25.02.2022 13:45 Відповісти
Хлопці, перемога буде за нами!!!
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25.02.2022 13:38 Відповісти
Будьте ви прокляті, кацапи на всі віки - гірше, ніж іуда!
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25.02.2022 13:38 Відповісти
Посмотри.там лица наших защитников.воинов-героев !! Там нет кадров для радости кацапам!
Там. кадры стойкости.веры и отваги !!!!
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25.02.2022 13:40 Відповісти
Нелюди мокшанські, горіти вам у пеклі !!!
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25.02.2022 13:40 Відповісти
як би все не закінчилось, нам буде потрібен свій аналог моссаду. щоб *****, який з капітанського мостику дав команду на запуск ракет по людям, *****, який натиснув кнопку, і кожний, хто міг запобігти цьому, але нічого не зробив, через рік чи десять знаходили свою смерть, чи в севастополі на пенсії, чи на дальнем вастоке, чи в єгипті на курорті. ****, хлопці, ми всі вам винні(
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25.02.2022 13:40 Відповісти
Піддержую,кожне ваше слово!
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25.02.2022 13:42 Відповісти
почніть з дермака осла та бені я мабуть не доживу а ви пам'ятайте хто зрадник
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25.02.2022 15:29 Відповісти
тримайся, бро, ми ще потанцюємо на їх похоронах!
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25.02.2022 15:31 Відповісти
целый корабль против 13 пацанов ...это подвиг достойный учебников истории
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25.02.2022 13:41 Відповісти
R.I.P.
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25.02.2022 13:41 Відповісти
Смерть врагам !
Героям Слава !
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25.02.2022 13:41 Відповісти
А кацапські канали на ютубі передали,що на Зміїному всі здалися в полон.
Коли я написав,що це не так і що їх послали на ***,то зраз стерли мій запис.
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25.02.2022 13:41 Відповісти
Да там пропаганда на кожному кроці

Треба же картинку "Побідітеля" робити
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25.02.2022 14:03 Відповісти
Спочивайте з миром, Герої. Моліть Бога за нас.
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25.02.2022 13:42 Відповісти
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25.02.2022 13:43 Відповісти
Ця відповідь "рашисский военньій карабль иди *****" увійде у Історію !!!
Українці непереможні.
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25.02.2022 13:43 Відповісти
І це добре..
Було б ще як десертдобре тавтологія: "***** пішов на**й!"
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25.02.2022 14:02 Відповісти
https://www.unian.net/war/ostrov-zmeinyy-nash-v-mvd-rasskazali-o-situacii-v-chernom-more-novosti-donbassa-11717767.html
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25.02.2022 13:44 Відповісти
https://www.unian.net/war/ostrov-zmeinyy-nash-v-mvd-rasskazali-o-situacii-v-chernom-more-novosti-donbassa-11717767.html

Чому тоді не виходять на зв'язок і вже всі їх "поховали"?
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25.02.2022 13:55 Відповісти
Ця мразюка зеля ще за Журавля не відповіло!
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25.02.2022 14:57 Відповісти
Звание "герой украины" дискредитировано настолько, что для этих парней это будет оскорлением! Разве можно их сравнить с теми героями которые вместо такого ж отпора оккупантам шли маршем к ним и пели гимн, или в одном ряду с такими героями как Савченко и им подобные, я не вспоминаю уже разных шутов и преступников которым Кучма раздавал эти звания. Для того чтобы давать звание этим ребятам, нужно отобрать у всех кто получал его до них, и очистить! Потому что эти парни настоящие Герои нашего времени, а не какие-то очередные "герои украины" как ян собачник и прочая нечисть.
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25.02.2022 13:45 Відповісти
Ні. Не дискридитовано.
Не пишіть таке бо буде спам.
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25.02.2022 13:49 Відповісти
***** кремлевское...
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25.02.2022 13:45 Відповісти
******
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25.02.2022 13:45 Відповісти
Вечная память парням. А кацапы пишут , что в все сдались в плен. АЖ 82 человека. И что всех отпустят после войны к семьям (цинично так, как и вся русня).
Админ, прошу не банить за маты, я один раз, накипело.
******** КАЦАПСКИЕ!
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25.02.2022 13:46 Відповісти
За підарів кацапських вже 2й день ніхто не банить.
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25.02.2022 13:48 Відповісти
Ещё мордва пишет, что пукин не *****. Ты тоже веришь?
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25.02.2022 13:50 Відповісти
вечная им память.мы отомстим.
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25.02.2022 13:46 Відповісти
Остров змеиный после войны должен быть переименован в честь 13 героев погранцов, и там должен стоять огромный памятник им видимый издалека!
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25.02.2022 13:46 Відповісти
Щоб було його видно навіть з українсько-китайського кордону!
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25.02.2022 13:50 Відповісти
Завжди казав, повторю і зараз: маскалі - не люди!
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25.02.2022 13:46 Відповісти
Всі кацапи здохнуть!
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25.02.2022 13:48 Відповісти
Вот настоящие герои, а не фейковые 28 панфиловцев. Героям Слава!
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25.02.2022 13:49 Відповісти
28 панфиловце это ещё один пример анти русской политики

Сколько реальных героев которые воевали с нацистами мало того что посмертно не награждены. Так ещё и многие до сих пор не реабилитированы

И так у современной России везде. Что васалы монголов герои, что прочая нечисть

Зато всем втирают про русский мир, с вилы в Италии
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25.02.2022 14:09 Відповісти
Герої не вмирають!

Нас неможливо перемогти!
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25.02.2022 13:49 Відповісти
Светлая память героям . Смерть российским оккупантам
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25.02.2022 13:50 Відповісти
Герої не вмирають
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25.02.2022 13:50 Відповісти
Сподіваюсь, точно так само ми повернемо Зміїний назад.
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25.02.2022 13:51 Відповісти
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25.02.2022 13:51 Відповісти
Нет слов, а командира рашиского корабля выловить и повесить на первой же березке.
Слава Украине!
Герои не умирают!
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25.02.2022 13:52 Відповісти
самолеты не способны потопить корабль?
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25.02.2022 13:59 Відповісти
Твари! Не будет вам прощения, сдохнете все!
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25.02.2022 14:00 Відповісти
Буде трибунал, винні будуть покарані, а до того моменту винен кожен росіянин 😡
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25.02.2022 14:13 Відповісти
Господи, мне аж дурно((
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25.02.2022 14:00 Відповісти
даже допущу что кацапы займут мой город, буду звать их к себе типа выпить за победу, а сам буду травить их тварей. прикопать есть где.
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25.02.2022 14:01 Відповісти
Гадаю не ви один.
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25.02.2022 16:06 Відповісти
Строили дороги, а не "Нептуны". Вот и результат.
Хотя по "Москве" можно было достать и из ПТРУРСа.
Что, тоже небыло???
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25.02.2022 14:10 Відповісти
https://twitter.com/by_Ukraine/status/1497099634124201984
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25.02.2022 14:11 Відповісти
От так би всій великій Росії сказати: " Іди на...уй!
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25.02.2022 14:23 Відповісти
Вже кажуть хлопці.
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25.02.2022 16:07 Відповісти
А зеублюдок не мог на помощь хоть два корабля отправить? Смерть этих героев на его руках.
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25.02.2022 14:24 Відповісти
Надо узнать что за корабль, кто там командиры. А потом вычислять их и их семьи,как делали чеченцы в свое время.
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25.02.2022 14:30 Відповісти
У нас мощная береговая артилерия, почему не уничтожили этот крейсер "москва" и другие судна москалей?
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25.02.2022 14:42 Відповісти
Дивно....
А як же ось ця новина?!
https://uainfo.org/blognews/1645789254--ostriv-********-nash-u-mvs-rozpovili-pro-situatsiyu-v-chornomu.html

13:57 25.02.2022
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25.02.2022 15:11 Відповісти
Что же не прикрыли ребят?! Ну как же так дали тупо расстрелять?!! Сволочи, других слов нет.
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25.02.2022 15:15 Відповісти
И после этого Зеленский "готов к переговорам с путиным". Нам нужна победа, а не капитуляция. Или переговоры в Стамбуле в присутствии США Великобритании Турции и др и на наших условиях: вывод войск возврат Крыма и Донбасса плюс возмещение убытков вследствие развязанной путиным войны.
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25.02.2022 15:40 Відповісти
Читаю новости Зеля хочет сесть за стол переговоров с ******. Это правда ? Если правда, почему Зеля еще президент? Столько парней погибло чтобы этот шут сдал Украину!
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25.02.2022 16:24 Відповісти
Держитесь, хлопци! Не здавайтесь. Ни пяди родной земли не отдадим оккупантам!. Луше погибнуть за Украину и Зеленского как герои, чем позорный плен.
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25.02.2022 16:29 Відповісти
Сомнительное сравнение...
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25.02.2022 19:29 Відповісти
Суки *********************, просто нет слов и давят слезы за погибших ребят.
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25.02.2022 16:34 Відповісти
ВІЧНА ВАМ ПАМ"ЯТЬ ХЛОПЦІ ,ВИ ГЕРОЇ !
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25.02.2022 17:48 Відповісти
RIP. 😪
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25.02.2022 19:28 Відповісти
 
 