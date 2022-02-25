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Російський вертоліт збито під час боїв на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В місті Гола Пристань на Херсонщині українські військові збили російський вертоліт.

Відповідне відео опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: ЗСУ показали знищену на Херсонщині колону артилерії військ РФ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
⚡️Польша готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов, - премьер страны Моравецкий.
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25.02.2022 15:21
+22
ВСЕХ кацапских мразей МЫ ЗАВАЛИМ во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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25.02.2022 15:22
+20
На радость бурятам Эстония посылает в Украину очередную партию Джевелинов
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25.02.2022 15:29
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Зело борзо. Гвинтокрілій пердоліт.
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25.02.2022 15:19 Відповісти
⚡️Польша готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов, - премьер страны Моравецкий.
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25.02.2022 15:21 Відповісти
Мається на увазі перестати приймати літаки аерофлота і іниших рос компаній у себе. А то я з такого заголовка також інше подумав
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25.02.2022 15:38 Відповісти
Так і є, не знаю, чого Ви інше подумали. Але не тільки приймати у себе, але ще й заборонити літати над Польщею.
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25.02.2022 15:50 Відповісти
похоже с вертолета нурсами, падлы стреляли. ниче, шам кабзон писю помоет
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25.02.2022 15:22 Відповісти
ВСЕХ кацапских мразей МЫ ЗАВАЛИМ во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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25.02.2022 15:22 Відповісти
Це Херсон. Його передмістья.
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25.02.2022 15:23 Відповісти
Пригород Херсона, Антоновка
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25.02.2022 15:26 Відповісти
другу добу бої за міст
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25.02.2022 16:08 Відповісти
Справжня насолода саме від феєрверків збитих кацапських куріпок.
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25.02.2022 15:23 Відповісти
с.... это пригород херсона
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25.02.2022 15:24 Відповісти
Редакторы, проверяйте инфу, это Херсон, пос.Антоновка, мост на Цюрупинск
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25.02.2022 15:25 Відповісти
Это не Голая Пристань. Это Антоновский мост. Под Херсоном.
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25.02.2022 15:33 Відповісти
Долітався, болєзний .
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25.02.2022 15:29 Відповісти
На радость бурятам Эстония посылает в Украину очередную партию Джевелинов
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25.02.2022 15:29 Відповісти
Это отлично. Про снайперов не слышно. Офицера снял, овцы разбежались.
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25.02.2022 15:30 Відповісти
А я не чую про батальон Дудаева, де ви, хлопці!?? Наші допомагали вам в чеченську.
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25.02.2022 16:12 Відповісти
Воздушного пирата надеюсь поймали? если да - повесить на лопасти его же вертушки
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25.02.2022 15:37 Відповісти
За яйця!!!
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25.02.2022 15:51 Відповісти
Бейте этих мразей. И на замле, и на воздухе. Мы с вами.
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25.02.2022 17:14 Відповісти
Слава Богу! Слава Україні.
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25.02.2022 17:34 Відповісти
крымчане , гланое чтобы не было войны да?
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28.02.2022 15:05 Відповісти
 
 