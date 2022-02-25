Російський вертоліт збито під час боїв на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В місті Гола Пристань на Херсонщині українські військові збили російський вертоліт.
Відповідне відео опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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