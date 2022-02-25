Для окупації України росіяни направляють кадирівських чеченців. ВIДЕО
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В мережі з'явились кадри відправлення особового складу Управління Федеральної служби військ Нацгвардії по Чеченській республіці до України.
Про це у Telegram повідомляє AZERBAIJANI ARMED FORCES, інформує Цензор.НЕТ.
"Кадиров: Заявляю офіційно, що найгарячіші точки в Україні займатимуть саме чеченські бійці, бійці, які служать на шляху Ахмата-Хаджі Кадирова. Якщо ви дійсно хочете зустрітися з нами, то запрошуємо із задоволенням зустріти нас там", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+128 Виталий Харитонов f2132970
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+85 Игорь Д
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Будь ласка, зачекайте...
https://mobile.twitter.com/antiputler_news/status/1497189034103394305
p.s. лучше научим их петь: - "Батько Наш Бандера!..."
«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому… пока он не стал экс-президентом Украины… позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться», - цитирует Кадырова Baza.
а лучше застрелится
вместе со своей бандой даудова, делимханова и прочих
Будете суки гореть, это вам не по Московской площади подростков гонять. Всех уничтожать их методами, режьте головы всем *****.
Нормальні чеченці не будуть воювати проти України.
Задал ему вопрос - относительно того, сколько реально Кадыровцев собирается Путин направить к нам Украину на перемолот?
Он сказал, Антон, это все чушь и фейк. Во первых все это было сделано в рамках информационной войны с Украиной, а во вторых,
Путин сам не задействует кадыроцев нигде кроме Чечни.
Он же хочет у Вас в Украине показывать себя миротворцем типа. Освободителем от нацизма.
А Кадыровцы с этим образом никак не вяжутся.
Сейчас для Вас, самое главное молотить, да побольше Российских оккупантов.
И в завершение темы Кадыровцев, напомню, что они были уже у нас в 2014 в Донецке.
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.
"По моим данным, "кадыровцы" отказываются входить в Украину. Сидят в Бобруйске и требуют отправить их обратно в Чечню", - говорится в сообщении.
Нардеп отметил, что на их решение повлияла информация о тысяче убитых россиян в течение всего одного дня.
"После того, как "кадыровцы" узнали о тысяче убитых за день российских солдат, воевать им сразу перехотелось. Они думали, это будет как в Грузии, а оказалось, что это ад", - написал Гончаренко.
все таки кавказская война
в 1800х года
чеченцев почти уничтожили
это прошло 1 2 поколения и сыновья тех кого убивала русская армия
жестоко и подло, убивала тотально
стали служить в армии их
тут же "на пути кадырова"
армия предателей, которые даже поколения не прошло
а забыли кто их бомбил в 95, в 99м
потому что примерно в это время сражались другие
против красных и белых или как их там
чрбак есть чурбак!
ОТ КЛОУН - НАЩО НАМ ЗУСТРІЧАТИСЬ З ТРУПАМИ
Грузи 200 пійдуть у Кадирію річкою
Таков путь, наверное...
путь предателя
https://censor.net/ua/news/3319607/u_minoborony_pidtverdyly_scho_pid_kyyevom_ubyly_kadyrivtsya_tushayeva
Используйте Гугл для перевода.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpanorama%2Fweltgeschehen%2Fukraine-krieg--erschreckendes-video-zeigt-mobiles-krematorium-auf-russischem-lkw-31657408.html%3Ffbclid%3DIwAR1DlSZs9Y0IAOauUyKZIMJUIamDVTILM5AehM9OC212qA5lhbL75mOrINw&h=AT0fuJriTXZAnhtFGbTFAzxW8id4RVcwZhdPDXdSHBaWfC2bt_V4wymRwcRAetFgLb35XtNaFGAK_wBhgwnqF1ieSW-6io85wpHh2zcyGkPTzQbz4-********************
Тільки Вова зараз перед кадировим вибачатись не обов язково