Для окупації України росіяни направляють кадирівських чеченців. ВIДЕО

В мережі з'явились кадри відправлення особового складу Управління Федеральної служби військ Нацгвардії по Чеченській республіці до України.

Про це у Telegram повідомляє AZERBAIJANI ARMED FORCES, інформує Цензор.НЕТ.

"Кадиров: Заявляю офіційно, що найгарячіші точки в Україні займатимуть саме чеченські бійці, бійці, які служать на шляху Ахмата-Хаджі Кадирова. Якщо ви дійсно хочете зустрітися з нами, то запрошуємо із задоволенням зустріти нас там", - йдеться в повідомленні.

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