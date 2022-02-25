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Чоловік голіруч намагається зупинити російську військову техніку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українець став на шляху колони російських броньовиків із маркуванням "Z" і абсолютно відчайдушним чином намагається її зупинити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

Місце зйомки не повідомляється. Однак техніку з маркуванням Z в перший день атаки російських військ бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.

Також дивіться: Російський вертоліт збито під час боїв на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+123
Невідомому справжньому чоловіку-респект...
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25.02.2022 15:39
+102
А мав би хоча б гранатомет.
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25.02.2022 15:39
+71
Z як «загарбники»
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25.02.2022 15:40
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А мав би хоча б гранатомет.
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25.02.2022 15:39 Відповісти
Хоча б? Да якщо такому гранатомет дать, то вин пів мокшанії *********. Рємбо в порівнянні з ним просто хіппі кудлатий.
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25.02.2022 23:17 Відповісти
Невідомому справжньому чоловіку-респект...
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25.02.2022 15:39 Відповісти
Z як «загарбники»
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25.02.2022 15:40 Відповісти
Яз ******
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25.02.2022 15:41 Відповісти
Zа *************)
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25.02.2022 15:46 Відповісти
Z - все очень просто, на самом деле, это
Зондеркоманда
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25.02.2022 15:43 Відповісти
Ну,таки -"приемники"дедопалконосітели"заветтам" алоїзовича вірні.
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25.02.2022 15:59 Відповісти
*************
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25.02.2022 15:47 Відповісти
Zombi (ходячие)
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25.02.2022 16:00 Відповісти
судячи з тих, кого спіймали - зомбі
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25.02.2022 16:30 Відповісти
)(уйло во всем подражает фашистской Германии:
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25.02.2022 19:53 Відповісти
Україну не здолати
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25.02.2022 15:40 Відповісти
такое бывает, когда два года заглядывают в глаз путину, а за две недели до наступления оккупантов начинают изучать рычажки на NLAW.
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25.02.2022 15:42 Відповісти
Ця зелена унюхана ***** уже хоче переговорів з Пу.
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25.02.2022 15:53 Відповісти
Было бы неплохо, если бы цель№1 уехала на переговоры в Минск. Можно даже и колывана с собой туда прихватить. Всё равно из них заложники как из говна пуля.
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25.02.2022 15:58 Відповісти
Звичайно що хоче, у Зе є дві вимоги, це відвід військ окупанта за межі України і повернення Криму, а якщо ні то т¥ярим кацапа дальше...
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25.02.2022 16:45 Відповісти
И мечтают про шашлычки на майские!
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25.02.2022 16:01 Відповісти
Головне, що цей мужгій чоловік успів їм насипати насіння, як ця жіночка із Генічеська запропонувала мокшанському орку.
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25.02.2022 15:43 Відповісти
Треба всім виходити і зупиняти.
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25.02.2022 15:43 Відповісти
ага встречать с коктейлями хотябы молотова ,хоть пару ублюдков с собой зацепить чем чтоб тебя просто так раздавили !
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25.02.2022 16:33 Відповісти
Редкой смелости человек
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25.02.2022 15:43 Відповісти
Чесно - трезвым, я бы так не смог....
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25.02.2022 16:57 Відповісти
+
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25.02.2022 15:54 Відповісти
Украинский народ реально мужественный !
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25.02.2022 15:44 Відповісти
скорее всего это на Семёновку Черниговская!
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25.02.2022 15:45 Відповісти
Ні , це Варшавка!
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25.02.2022 15:53 Відповісти
z - это зомби
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25.02.2022 15:47 Відповісти
Їхній друг тут Ze.
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25.02.2022 17:46 Відповісти
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25.02.2022 20:53 Відповісти
Я думаю об этом добазарились еще в Омане, по-этому и заморозили все украинские ракетные программы и разваливали ВСУ. Зельцман просто не мог на ровном месте сдать Украину, бо не добежал бы до Ростовп, а так повод есть
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25.02.2022 15:53 Відповісти
А ти як думаєш як що у Зе права рука це агент ФСБ (Тіхій).
Зараз непогано ПО ЗАКОНУ трохи змістити Зе і поставити замість нього Пороха,
це був патріотичний хід конем
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25.02.2022 20:52 Відповісти
Якщо подумати, то таку мужність можна використовувати і з користю. Якщо раптом 100% відомо, що з тієї чи іншої причини на декілька кілометрів вперід нема нікого з наших ЗСУ, можна випускати сміливця, що закосить під вату і буде волати: Стойтє, братішки!!! там впєрєді засада хунти!! Поки розберуться, а думаю в більшості випадків дійсно призупиняться може навіть на 20-30 хвилин, поки спробують первірити - може оборона найближчого населного пункта перегрупується. підтягнеться, і тд, і дійсно засідку їм влаштує, але не там де вони сподівались. Просто подаю тактичну ідею.
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25.02.2022 15:51 Відповісти
Методов достаточно , например - "я знаю короткую дорогу!!!"
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25.02.2022 16:59 Відповісти
УКРАИНУ НЕ ПОБЕДИТЬ !!! ЗУБАМИ БУДЕМ РВАТЬ ВАТНЫХ СКОТОВ !!!!!
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25.02.2022 15:52 Відповісти
такой народ не победить..
кабаев очень просчитался!
Зеленский, как тебе повезло с народом, а ты с 2019 грабил народ со своими олигархами!
сила Украины - это народ Украины!
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25.02.2022 15:54 Відповісти
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25.02.2022 15:54 Відповісти
хильни водяри в п'зду,тварь
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25.02.2022 15:58 Відповісти
Ты уже бюргеру отсосала? Подрабатываешь между миньетами?
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25.02.2022 15:59 Відповісти
завидуй молча раше-быдло!
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25.02.2022 16:05 Відповісти
ты свиноцабака попробуй слезьть с бутылки...
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25.02.2022 18:56 Відповісти
Мер міста Маріуполь заявив, що наші війська знищили колону з 22 російських танків, які йшли з Павлополя.
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25.02.2022 15:58 Відповісти
Один останавливает, а несколько суйте шпалу в гусеницу. И *****.
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25.02.2022 16:00 Відповісти
Ага. Набрать в рот гімна і плюнуть йому в оптику. Ти мабуть Фолкленди відвойовував.
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25.02.2022 16:21 Відповісти
А де були Джавеліни?
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25.02.2022 16:06 Відповісти
Джевелин роскошь на такое говно, достаточно старого доброго РПГ 7
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25.02.2022 16:18 Відповісти
Боже,пишаюся нашими справжніми ,відданими своїй Землі синами і дочками!Хіба може вбити ТАКУ НАЦІЮ кремлівсбкий фашизм!Оплакую наших воїнів і просто гарних людей,що гинуть в бою за свою країну!Хай всі люди України залишуться живими і цілими!Бережи ВАС БОГ-ви того варті!
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25.02.2022 16:28 Відповісти
Это в Беларуси. В беларуских телеграм-каналах это видео уже давно. В Украине украинца бы уже задавили и не пожалели. А беларусов они не давят.
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25.02.2022 16:38 Відповісти
Ничего шо там за кадром українською спілкуються. От же ж **** кацапська.
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26.02.2022 09:36 Відповісти
Да это кацап, он беларуский от украинского не отличит, да и говоря в Беларуси 99% на русском.
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26.02.2022 10:51 Відповісти
https://fb.watch/boF3n6gvOz/
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25.02.2022 16:44 Відповісти
Бухой явно
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25.02.2022 17:35 Відповісти
Надо легковые автомобили заминированные на их пути ставить, вот это будет серьезное препятствие.
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25.02.2022 17:45 Відповісти
Все правильно окрім ... Фінни називали його Коктейль для Молотова для радянських окупантів у 1940 му.
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25.02.2022 20:55 Відповісти
Можно переименовать в Финский Коктейль.
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26.02.2022 10:51 Відповісти
И вот этих людей ******* кацапский гумус собрался победить?!
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25.02.2022 18:04 Відповісти
Це відео Міністр закордонних справ має показувати німцям, які блокують продаж україні озброєння НАТО.
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25.02.2022 18:36 Відповісти
Едут как по бульвару, суки
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25.02.2022 18:38 Відповісти
Як що хотів зупинити то респект.
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25.02.2022 20:57 Відповісти
 
 