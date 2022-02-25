Чоловік голіруч намагається зупинити російську військову техніку. ВIДЕО
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Українець став на шляху колони російських броньовиків із маркуванням "Z" і абсолютно відчайдушним чином намагається її зупинити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".
Місце зйомки не повідомляється. Однак техніку з маркуванням Z в перший день атаки російських військ бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.
Топ коментарі
+123 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+102 буков
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+71 Micro Chef
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Зондеркоманда
Зараз непогано ПО ЗАКОНУ трохи змістити Зе і поставити замість нього Пороха,
це був патріотичний хід конем
кабаев очень просчитался!
Зеленский, как тебе повезло с народом, а ты с 2019 грабил народ со своими олигархами!
сила Украины - это народ Украины!