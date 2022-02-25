Чоловік голіруч намагається зупинити російську військову техніку. ВIДЕО

Українець став на шляху колони російських броньовиків із маркуванням "Z" і абсолютно відчайдушним чином намагається її зупинити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

Місце зйомки не повідомляється. Однак техніку з маркуванням Z в перший день атаки російських військ бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.

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