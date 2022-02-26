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Російські окупанти розстрілюють цивільне авто. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явилося відео, як російські загарбники розстрілюють під Херсоном цивільний автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео у Фейсбуку оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це відео, зняте сьогодні сміливим українцем, має побачити вся Росія і весь Світ!

Воно зняте під Херсоном.

Російські окупанти розстрілюють автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків і жінка!

Вони дивом залишилися живими. Їм просто пощастило.

Звертаюся до Медіа цивілізованих країн – покажіть це відео обстрілу мирних українців – сотням мільйонів Ваших глядачів та читачів.

Звертаюся до лідерів спільної думки Росії. Подивіться це відео. Уявіть той жах, який вони зазнали, потрапивши під обстріл російських окупантів.

Продовжуйте робити відеозвернення до російського народу із закликом "Зупинити війну!"

Дякую Андрію Макаревичу, Семену Слєпакову та багатьох інших росіян, які вже зробили відеозвернення. Нехай за Вами йдуть і інші мужні та чесні росіяни", - написав він.
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Топ коментарі
+77
⚡️ Танки рф были расстреляны во время дозаправки в Мелитополе
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25.02.2022 16:43
+56
Карпатський бокораш@bokorash · 2 ч

Подивіться що теробороні в Києві видають👍💪

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25.02.2022 16:46
+44
ещё один русский самолёт сбит в Черкассах..
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25.02.2022 16:44
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⚡️ Танки рф были расстреляны во время дозаправки в Мелитополе
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25.02.2022 16:43 Відповісти
Відео)
https://t.me/podslyshenopolice/5564
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25.02.2022 16:49 Відповісти
Джавнлін без вазелін.
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25.02.2022 16:54 Відповісти
Чому ви використовуєте ******* Телеграм. Це проросійська помийка. Дуров прогнувся під Путіна і блокував відео і канали російських, так званих, протестів і опозиції.
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25.02.2022 16:56 Відповісти
Тому що там є багато українських каналів
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25.02.2022 17:01 Відповісти
Тому що:
1. Це вайбер-канал "МОЛНИЯ"
2 Це наш перевірений український канал, і тому що там усі новини можна отримати набагато швидше ніж де інде.
Ще запитання ? Звідти ще не було ні одного фейкового повідомлення.
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25.02.2022 17:13 Відповісти
ТА до чого тут фейки чи ні. Не підіймайте тому мудню рейтинги. Невже нема інших месенджерів?
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25.02.2022 17:18 Відповісти
Дядьку, в тебе з очами все гаразд ? Ще раз: Це вайбер-канал. ВАЙБЕР, не Телеграм. Це ІНШИЙ месенжер, як ти й пишеш.
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25.02.2022 17:22 Відповісти
Який ***** вайбер
https://t.me/podslyshenopolice/5564
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25.02.2022 17:59 Відповісти
Тьху ти, вибач друже, то я не на свое повідомлення відповідав, мабуть в мене з очами не все добре...
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25.02.2022 18:04 Відповісти
дайте ссылку на него пжл
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25.02.2022 19:01 Відповісти
https://invite.viber.com/?g2=AQBglj3eOlqHq07IdXeQpZuZ%2FbvW%2B45ZIjG4UixnwfgcJp7tb%2BoinXLeSd3So1Bj
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25.02.2022 19:04 Відповісти
Именно это и нужно. Пусть кацапские матери видят как их детей как скот отправили на бойню. Пусть смотрят на их трупы вдоль обочин. Надо вообще все фото и видео-материалы на их пабликах размещать.
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25.02.2022 17:22 Відповісти
они ничего не смогут сделать
им там все возможности перекрыли, как раньше "солдатские матери" уже не могут работать
вся инфа по военным частям и прочие, стала "секретной"
они видели немало трупов "отпусников" с донбасса, че то не сильно это изменило ситуацию

дудаев когда в ноябре 94 показывал русских солдат, взятых в плен
то тоже пользовался этим
но тогда раха еще не совсем оскотинилась, фсб еще не сильно гайки закрутил тогда
сми показывали, в газетах писали, депутаты ездили, ковалев там был
сейчас в рахе депутатов нет, сми должны писать "только проваду проверенную"
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25.02.2022 17:43 Відповісти
Сейчас украинские источники должны размещать там информацию.
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25.02.2022 17:52 Відповісти
пусть делают то что "зеленые человечки" делали в крыму
хотя стойте, их же там не было....

пусть кадры разбомбленных городов украины все мировые сми показывают
хотя в рашке свое тв
а в инете "они не интересуются политикой"
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25.02.2022 20:48 Відповісти
А не важно - интересуются или нет. Главное, чтобы видели и знали. Пусть даже там запрещены репосты, сарафанное радио всё равно работает. Чем больше людей/нелюдей запоребриком будет знать правду, тем лучше.
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26.02.2022 08:23 Відповісти
И вот этот ролик от руской скотиной вызывает у тебя восторг. Восторг это когда одним снарядом и оператора и танк.
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25.02.2022 16:56 Відповісти
Прикинь, так. Перше - танки гасять, друге - гаті всраті)
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25.02.2022 16:59 Відповісти
Ничего не понятно. Ты хто?
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25.02.2022 17:14 Відповісти
Я - українець. А діалект закарпатський, чисто в рифму))
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25.02.2022 17:31 Відповісти
Я понял, но диалект это произношение, но не риторика.
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25.02.2022 17:51 Відповісти
Закарпаття було і в австро-венгрії і в чехословакії. Тобто, запозичено багато слів , не українських) . сам я міський, то як в гори поїду, то сам слово через два розумію))
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25.02.2022 17:58 Відповісти
Я знаю диалект, ну в смысле служил срочную под Львовом. Были на учениях и в Закарпатье. Да там у мадьяр в одном слове по два ударения, бывают и по три - там вообще хрен разберёт. Я о риторике писал
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25.02.2022 18:06 Відповісти
Риторика відповідає сюжету - ненавистно-радісна
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25.02.2022 18:48 Відповісти
красава ,гасить их гадов по партизански на всех заправках. т.е. нет топлива,оно стоит мишенью
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25.02.2022 17:09 Відповісти
Глава Минздрава ФРГ диагностировал у Путина расстройство личности

++14.45++


Карл Лаутербах

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) диагностировал у президента России Владимира Путина расстройство личности. В действиях кремлевского лидера проявляются неприемлемые "нарциссические потребности в признании", - заявил профессиональный врач. На самом деле у мира есть "дела поважнее, чем заниматься фантазиями Путина о величии", подчеркнул Лаутербах.

Медики обычно определяют нарциссизм как расстройство личности, характеризующееся крайней потребностью во внимании и признании, что часто сопровождается самовлюбленностью и высокомерным поведением.
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25.02.2022 16:43 Відповісти
Думаю цим хворіє 95% тиранів з абсолютною владою у своїх країнах.
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25.02.2022 16:51 Відповісти
Бокасса от такого расстройства начал человечинкой питаться.
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25.02.2022 16:58 Відповісти
лечится только секиркой
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25.02.2022 17:22 Відповісти
и что? ошибся?
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25.02.2022 19:25 Відповісти
ещё один русский самолёт сбит в Черкассах..
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25.02.2022 16:44 Відповісти
Ні один ординський окупант не повинен покинути Україну... .не інакше, ніж в труні !

На "худой конєц"... - в целофановому мішку.. для сміття
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25.02.2022 17:21 Відповісти
Ееще утром и не в Черкассах, а возле Золотоноши (левый берег) кацманавта на поле поймали лесники.
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25.02.2022 17:24 Відповісти
⚡️Литва вслед за Латвией и Эстонией прекращает трансляцию российских пропагандистских каналов.
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25.02.2022 16:44 Відповісти
Гарний мацкаль- мертвий мацкаль!
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25.02.2022 16:44 Відповісти
Кацапні - буде хана!
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25.02.2022 16:45 Відповісти
суки вкрай осатаніли, чорти безрогі, козломорді
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25.02.2022 16:46 Відповісти
Карпатський бокораш@bokorash · 2 ч

Подивіться що теробороні в Києві видають👍💪

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25.02.2022 16:46 Відповісти
Хвала святому джавеліну чи це нлави?
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25.02.2022 16:55 Відповісти
друге
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25.02.2022 16:57 Відповісти
Слюбовью
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25.02.2022 17:03 Відповісти
spike?
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25.02.2022 17:23 Відповісти
стволів уже бракує, то отакими озброюють... дайте два!

В Киеве не хватает автоматов - в очереди огромное количество желающих защищать страну.

Только в один пункт выдачи оружия стоит более 1000 человек. Сообщается, что автоматы закончились, - но уже везут новые.
https://t.me/charter97_org/63338
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25.02.2022 17:28 Відповісти
Це дві книги з рецептами смажених бурятів?
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25.02.2022 16:55 Відповісти
Вот такие штучки бы раздать патриотам из оккупируемых городов! Из любого окна захватчиков ждёт билет на концерт Кобзона.
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25.02.2022 17:48 Відповісти
Кожен кацапський покидьок-вбивця повинен бути знищений на українській землі...
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25.02.2022 16:47 Відповісти
Поблизу села Бохоники під Вінницею українські військовослужбовці збили гелікоптер РФ
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25.02.2022 16:47 Відповісти
Весь мир должен увидеть, что кацапы - убийцы и гопники
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25.02.2022 16:47 Відповісти
Вони знають але всралися, поки так.
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25.02.2022 16:55 Відповісти
Но когда мы их разнесем будут на весь мир (для свого лохтората) кричать - Бендеровцы убили Раисю
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25.02.2022 17:23 Відповісти
Мабуть це ті, чіє відро розбите стояло. Хотіли викрасти авто щоб с'їбатися.
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25.02.2022 16:49 Відповісти
На кожній гілляці буде повішаний рашист!
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25.02.2022 16:49 Відповісти
А ведь Украинский водила действовал примерно как Герои Змеиного- делал своё дело (газовал), приказывал жене и детям лежать и при этом посылал кацапов на }{уй. Молодец !!!
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25.02.2022 16:50 Відповісти
они только такой язык и понимают

рашисты могли на змеином их просто заблокировать
эти пограничники ничего бы не сделали
но эти твари открыли огонь и всех убили

в крыму они в 14м году тоже были видимо готовы убивать
но фюрер тогда хотел "красиво" все сделать

у них было там какое то оружие?

где катера с бердянска?
где хоть какой то флот в черном море?
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25.02.2022 17:46 Відповісти
Убивать, убивать и еще раз убивать русских фашистов. Это они творят являясь никем на украинской земле, а что они будут творить когда получат власть?
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25.02.2022 16:51 Відповісти
Крысы в агонии начинают кусать всех без разбора. Твари рашистские
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25.02.2022 16:54 Відповісти
Кляті москалі......ну с#ки, вам же ж це повернеться сторицею..... вам , вашим рідним, вашим прийдешнім поколінням. ЗАПАМ"ЯТАЙТЕ - БУМЕРАНГ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ !!! Слава Україні ! Героям Слав ! СМЕРТЬ МОСКОВЬКИМ ОКУПАНТАМ !!!
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25.02.2022 16:55 Відповісти
SA-8 Gecko это их или наш ?
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25.02.2022 16:57 Відповісти
Таке відчутя, що це створіння, обізвав наших захисників.
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25.02.2022 17:00 Відповісти
та нет..явно сам удивляляся своей смелости))) это шок от неожиданности)) сурпрайз)))
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25.02.2022 17:12 Відповісти
Вони влучили в авто чи ні? Ніби як звук битого скла
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25.02.2022 17:13 Відповісти
кацапы подбили танкер со своим чудоматросами..
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25.02.2022 17:17 Відповісти
ТАНКЕР С РОССИЙСКИМ ЭКИПАЖЕМ ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ В ЧЕРНОМ МОРЕ

Российский экипаж танкера под молдавским флагом терпит бедствие в Черном море. Предварительная причина - поражение снарядом с неизвестного направления.
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25.02.2022 17:18 Відповісти
"на учениях" в крыму видели мы траекторию этого снаряда
понятно от кого прилетело

почему в декабре когда были военные корабли нато в черном море
куда они все пропали?
почему в черном море только российские корыта?
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25.02.2022 17:22 Відповісти
они могут вам подряд больницы бомбить
помните что они делали в сирии, в чечне
они бомбили грозный, а говорили что это "боевики сами взрывают свои дома"
эти скоты давно хорошо не получали по своей роже

"жители днр", кто радовался "признанию", если вы еще не поняли что натворили
будьте вы прокляты
(для "наезжанных" из рассеюшке в процветающие дыры отдельная порция проклятия)
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25.02.2022 17:21 Відповісти
Прогнозирую. После капитуляции рашизма, в Украине криминал упадет почти на ноль. А металоломщики расцветут.
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25.02.2022 17:21 Відповісти
ну а пока что "подымаются" перекупы солярки в гомельской обл.
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25.02.2022 17:26 Відповісти
,)(уйлу кізда ,Київ встоїть сьогодні .Пуйло програє 100 відсотків
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25.02.2022 17:22 Відповісти
главное что бы зе
как "голубь мира" не пошел что то подписывать
и никаких посредников франции или германии!!!
они уже грузии помогли
в 14м тоже "помогли"!!!!

только британцы или сша
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25.02.2022 17:24 Відповісти
В Украине срочно нужно принимать Закон об применения оружия в мирное время.
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25.02.2022 17:23 Відповісти
В Дымере среди жилых зданий стоят 5 градов, развернутых в сторону водохранилища, в направлении Вышгорода.
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25.02.2022 17:25 Відповісти
Это признак сдвига с катушек - они знают про количество своих убитых, их самих кидают на убой и они уже действуют по принципу : «все равно уже сдохну - хоть с собой заберу». Поэтому они стреляют по безоружным людям.
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25.02.2022 17:26 Відповісти
Вся русня здохнет в Украине! Никто нас не возьмет! Слава Украине!!
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25.02.2022 17:28 Відповісти
Путин согласился на переговоры с Украиной после звонка Си Цзиньпина
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-soglasilsya-na-peregovory-s-ukrainoy-posle-zvonka-si-czinpina-1031232245

Путин, похоже, только сейчас осознал свой полный разгром в Украине ...
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25.02.2022 17:29 Відповісти
не верьте ему
что он, что си
помните что он говорил?
"не надо мешать нам торговать, будьте транзитом для товаров"
(вольныая трактовка, но суть примерно такая)
зе там с ермаком хрень какую то подпишут
(кстати, где ермак, аристовчиа что докладывает что то вижу
ни абхазского дельца
ни ермака не вижу)
ничего не значащую и как минск
вас будут опять шантажировать
должны быть посредники
чтобы никаких застенных договорняков
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25.02.2022 17:34 Відповісти
це кацап! будьте пильнішими
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25.02.2022 18:19 Відповісти
пуйло предложил провести переговоры в Минске, но когда Зеленский отказался и предложил переговоры в Варшеве, тогда лавров заявил что переговоры могут состояться лишь после того,как Украина сложит оружие
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25.02.2022 20:23 Відповісти
Интересная война. Идёт стрельба, горит техника, рядом ездят фуры и легковушки.
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25.02.2022 17:52 Відповісти
обратите внимание, какие хорошие дороги..
те, кто дерибанили бюджетные и "ковидные" деньги "на велике будивництво дорог" - наверное знали, что по ним будут рашистские танки оккупантов ездить..
после войны, надо будет с этим разобраться, почему не на армию пошли миллионы бюджетных денег налогоплательщиков, а на строительство дорог перед войной..
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25.02.2022 18:58 Відповісти
Підараси, сер.
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25.02.2022 21:07 Відповісти
Соглашусь с Корчем, чтобы русня (их общество) поняло что происходит и что так больше продолжаться не может - боевые действия должны быть перекинуты на территорию РФ.

только так до них дойдет что это уже не шуточки и что ботоксный карлик выжил из ума и натворил такого, что они отхаркивать еще веками будут.
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26.02.2022 00:33 Відповісти
Хорошо что все остались живы.
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26.02.2022 02:12 Відповісти
 
 