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Полонений окупант в українській лікарні: Нам сказали, що Україна напала на Росію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові взяли в полон пораненого російського окупанта.

Відповідний запис опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

На відео окупант розповідає про те, що російські офіцери розповідали, ніби це Україна напала на Росію.

Також дивіться: Кількох російських військових взяли в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+89
эти дебилы любую чепуху будут рассказывать когда они в плену,на самом деле он считает себя высш=ой расой,хохлов недолюдьми и ехал сюда просто убивать и развлекаться
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25.02.2022 17:46
+72
Идиот!!! Дурака включает!!!!
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25.02.2022 17:45
+71
⚡️Рига. Горожане несут цветы и лампадки, чтобы почтить память погибших в результате российской агрессии украинских солдат и мирных жителей.
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25.02.2022 17:45
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Придушите этого ********** подушкой,
они считают это слабостью, типа потом

Будет рассказывать, как он хохлов ******
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25.02.2022 22:01 Відповісти
Нажаль, поки щонеможна. Потрібні докази і свідки для західного світу та Гааги.
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26.02.2022 13:47 Відповісти
Тестикулы в тиски, чтобы падлы не врали
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25.02.2022 22:49 Відповісти
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25.02.2022 23:13 Відповісти
Дорогие украинские врачи. По последним исследованиям британских учёных, на раненых кацапов очень хорошо действуют *********** клизмы. Попробуйте.
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25.02.2022 23:34 Відповісти
Психолог Далай Ламы



@DarkSoulsFan12



У лікарні з полоненими пораненими росіянами терміново потрібна донорська кров з гепатитом С.
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25.02.2022 23:41 Відповісти
Это ему еще кровь сдавать
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25.02.2022 23:49 Відповісти
Тупий кацапський прокидьок ...... жив напевно у вигрібній ямі і ні прощо не знав
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25.02.2022 23:51 Відповісти
викликати маму його алкоголічку нехай іде до синочка в УКРАІНУ і подивиться на свого гондона мразь
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26.02.2022 00:13 Відповісти
Там ниже новость об обстреле Центра и учебного заведения в Харькове. Пожалуйста передайте его туда для сдачи всей крови и органов чтоб хоть какая то польза была от этого тела.
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26.02.2022 00:14 Відповісти
Ага, и он свято поверил! лжет как дышит! все они знали - что и как, и знали, куда и зачем их посылали! и прикрытие придумали им.. все как всегда!
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26.02.2022 01:14 Відповісти
От бреше, собака.
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26.02.2022 02:32 Відповісти
да ,дебилами не становятся ими рождаются.пагубное влияние боярышника употребленного перед зачатием родителями этого дятла.
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26.02.2022 05:10 Відповісти
А **** цю скотину ліквати? Заберіть у нього нирку, серце та пєчєнь. хоча пєчєнь може і пропита, але пох
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26.02.2022 06:57 Відповісти
Та добити суку! За вбитих мирних жителів, за дітей, за наші будинки, за все!!!!
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26.02.2022 08:41 Відповісти
Поверьте как крымчанину - более лживой нации, чем русские не существует. Будет врать до последнего, никогда не признает вины, даже в мелочи, вроде брошенного окурка, даже со свидетелями и снятый на видео. Это не я, где ваши доказательства, это не доказательства, монтаж, свидетели лгут и т.д.
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26.02.2022 09:00 Відповісти
Та добити його вже щоб не мучився.
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26.02.2022 09:45 Відповісти
От навіщо наші цей людський непотріб беруть у полон та ще й лікують?! Незрозуміло
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26.02.2022 10:28 Відповісти
Все это ****** и отговорки.
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26.02.2022 12:13 Відповісти
бандеровская страна восемь лет назад пирожки жрала из рук хозяина, а пирожки все еще действуют... мозгов так и не появилось?
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26.02.2022 14:14 Відповісти
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