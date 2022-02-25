Полонений окупант в українській лікарні: Нам сказали, що Україна напала на Росію. ВIДЕО

Українські військові взяли в полон пораненого російського окупанта.

Відповідний запис опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

На відео окупант розповідає про те, що російські офіцери розповідали, ніби це Україна напала на Росію.

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