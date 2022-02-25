Полонений окупант в українській лікарні: Нам сказали, що Україна напала на Росію. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові взяли в полон пораненого російського окупанта.
Відповідний запис опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.
На відео окупант розповідає про те, що російські офіцери розповідали, ніби це Україна напала на Росію.
Топ коментарі
+89 Андрей Саган
показати весь коментар25.02.2022 17:46
+72 Galyna Tesla
показати весь коментар25.02.2022 17:45
+71 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 17:45
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они считают это слабостью, типа потом
Будет рассказывать, как он хохлов ******
@DarkSoulsFan12
У лікарні з полоненими пораненими росіянами терміново потрібна донорська кров з гепатитом С.