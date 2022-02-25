Відео ліквідації російських диверсантів на Оболоні. ВIДЕО 18+

Відео знищення російських окупантів на столичній Оболоні з'явилося в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувачів фейсбуку.

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