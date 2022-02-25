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Відео ліквідації російських диверсантів на Оболоні. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відео знищення російських окупантів на столичній Оболоні з'явилося в інтернеті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувачів фейсбуку.
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Dmitry Nikolaev
показати весь коментар25.02.2022 20:01 Відповісти Мені подобається 0
Slav Slv
показати весь коментар01.03.2022 02:55 Відповісти Мені подобається 0
Slav Slv
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