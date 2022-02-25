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Відео ліквідації російських диверсантів на Оболоні. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відео знищення російських окупантів на столичній Оболоні з'явилося в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувачів фейсбуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських диверсантів ліквідовано у Києві. ВIДЕО 18+

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+65
⚡️Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вывесил над своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне флаг Украины.
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25.02.2022 17:47
+61
Тьотя, умер не парень, здохла свинособака.
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25.02.2022 17:52
+51
зате собаки ситі будуть
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25.02.2022 17:49
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https://t.me/minval_az/21178
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25.02.2022 20:01 Відповісти
Не успел скачать ролик! Удалили. У кого есть?
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01.03.2022 02:55 Відповісти
Уже нашёл. Спасибо.
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01.03.2022 10:35 Відповісти
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