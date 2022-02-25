ЗСУ розбили російську "Тунгуску" біля Харкова: Окупанти втекли та залишили військову техніку на дорозі. ВIДЕО

Російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" було розбито військами ЗСУ біля Харкова.

Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Кинута росіянами під Харковом підбита ЗСУ "Тунгуска", - йдеться в підписі до публікації.

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