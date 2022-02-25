ЗСУ розбили російську "Тунгуску" біля Харкова: Окупанти втекли та залишили військову техніку на дорозі. ВIДЕО
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Російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" було розбито військами ЗСУ біля Харкова.
Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Кинута росіянами під Харковом підбита ЗСУ "Тунгуска", - йдеться в підписі до публікації.
Топ коментарі
+89 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 18:21
+60 Ksenia VB
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+51 Bo Nilsson 358628d6
показати весь коментар25.02.2022 18:25
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Будь ласка, зачекайте...
Це ж посадовий злочин. Цілий батальйон генералів не здатні додуматися до того, що є і описане в посібниках для курсантів військових училищ.,.
Тупі, як сто свиней, чи залиті мізки горілкою з коксом, чи такий заборонний наказ отримали від путіна? Але все одно, це - важкий злочин проти держави !
Бо, без з'єднання з Кримом, зникло б щоденне підкрілення наземних угрупувань Орди на Півдні України. А ті їх сили, що вже зайшли з Криму опинилися б " в мішку" - методично та неодмінно були б всі вистріляні ЗСУ і ополченцями...
ЗЕ з генералами в лампасах на підштаниках ШТУЧНО !! створюють проблеми для ЗСУ, імітують бурхливу активність з Заходом, але в Україні - цілеспрямовано продають Україну ворогові !!!!
Бо ж для цього призначені, існують та фінансуються: Військова Авіація,... Десантні, Штурмові, Саперні війська в Армії... Спецназ, Корд Барс - в МВС... "Альфи- бета-гамми" - в СБУ !!!
Звичайно, що рядові та молодший і середній офіцерський склад+ ополчення, населення винесуть перемогу над Ордою на своїх плечах...
Але вона буде не повною, якщо після звільнення від зовнішнього ворога.. не відбудеться звільнення і від внутрішнього, який методично створював і стрворює труднощіі для нас... і не лише в обороні ...
Важливо те, якого досвіду ти здобув з того часу!
это че? они типа "миротвоцы"?
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.