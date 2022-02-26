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Напад Росії на Україну – день 2. Битва за Київ 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Другий день великої війни Росії та Білорусі проти України був повний позитивних і сумних новин. Тож Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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⚡️Абхазия признала независимость "ЛНР" и "ДНР". Соответствующий указ подписал президент республики.
Банк РРБ уведомил клиентов, что с 25 февраля платежная система Visa ограничила ему операции по своим картам.
Сейчас картами Visa Банка РРБ можно расплатиться только в белорусских рублях и только в пределах страны.
Доступны дистанционные банковские операции, оплата в магазинах, ресторанах и других объектах (кроме операций в интернете); карты работают в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств банков.
Временно невозможны операции по картам Visa за границей и расчеты с иностранными маркетплейсами, такими как «Яндекс», Wildberries, AIlExpress, OZON и др. Также ограничены возможности р2р-переводов на карты.
В банке поясняют, что ограничения международной платежной системой наложены, поскольку введены санкции в отношении банка-спонсора ОАО «Банк БелВЭБ».
Ранее сообщалось, что спонсорство Банка БелВЭБ плохо отразилось на деятельности Технобанка, у которого тоже возникли проблемы с обслуживанием карт Visa.
Иностранные маркетплейсы не принимают теперь и карты Visa Банка БелВЭБ.
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил в пятницу в эфире программы MSNBC "MTP Daily", что русские действуют как нацисты, вторгшись в Украину.
Петреус сказал:
"То, что мы имеем сейчас - это все еще организованная оборона. И, кстати, русские не обрушили украинское командование и управление. Они еще не взяли даже отдаленно ни одного крупного города. Они, как отметил мой большой друг генерал Аллен, выбиваются из графика". Это должно быть тревожным для них. Они не смогли удержать контроль над аэродромом в 20 километрах к северо-западу от Киева. Сегодня им пришлось ввести дополнительные силы и средства. Так что они столкнулись с более серьезным сопротивлением и большей решимостью, чем, я думаю, они ожидали".
Он продолжил: "У многих из нас всегда был вопрос: будут ли украинцы сражаться? Возглавит ли Зеленский свою страну, или он сделает то, что сделали другие, соберет вещи и уедет? И у нас есть ответы на этот вопрос. Они будут бороться. Кстати, похоже, что и граждане полны решимости сражаться".
Петреус добавил: "Мне кажется, вы слышали, что Путин говорил о денацификации Украины, что является любопытной иллюзией, учитывая, что президент Зеленский - еврей. Вы знаете, кто здесь нацисты. Это русские. Украинцы будут относиться к ним так, как оккупированные страны относились к нацистам во время Второй мировой войны: почти все население объединилось против них, ожидается, что все мужчины возьмутся за оружие и так далее".
24 февраля в 13:39
Office Life
Клиенты разных белорусских банков утром 24 февраля начали жаловаться на проблемы. У одних не получалось вывести деньги с валютного счета в наличные, у других - авторизоваться в приложении, у третьих - проблемы с переводом денег со счета на счет. Office Life собрал реакцию белорусских банков на сегодняшние проблемы.
Доллары заканчиваются в обменниках Владивостока из-за ажиотажного спроса
Скоро макулатуру з написом "рубель" будуть кілограмами здавати за миску щів.
Завтра буде третій день війни, а від цих нікчем ще не пролунало жодного занепокоєння.
Вони там хоть притомні? Починаю за них хвилюватись.
І що саме дивне, що за два дні війни, ні президент, ні Верховна Рада не звернулись до ООН з приводу неоголошеної війни з боку Росії.
Така собі гра в сліпого та німого.
Сліпа ООН робить вигляд, що нічого не помічає, а німа влада в країні, на подив, не в змозі добрати так необхідних зараз слів.
Війна йде, люди гинуть, але від цих вишкребків ні пари з вуст. Ні від одних, ні від інших.
Якась дивна німа вистава для світового охлосу.
Тож, виникає резонне питання - хто ж все-таки зараз займає вищі керівні посади в Україні: недолугі нездари, чи, все ж таки, зрадники?
ЗАРАЗ ЛЮДИ ЗІ ЗБРОЄЮ ВИРІШУЮТЬ КУДИ ЙДЕ УКРАЇНА