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Напад Росії на Україну – день 2. Битва за Київ 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Другий день великої війни Росії та Білорусі проти України був повний позитивних і сумних новин. Тож Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Одно недоразумение признало других...
⚡️Абхазия признала независимость "ЛНР" и "ДНР". Соответствующий указ подписал президент республики.
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25.02.2022 22:33
+11
Пора вводить уже жёсткие санкции. Например Колумбия отключит Кремль и МИД России от наркотрафика. Это будет удар посильнее чем отключения от SWIFT! ))
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25.02.2022 22:45
+10
Ну это уже просто абы пернуть, как-то только путлер упадет, Грузины пойдут на Абхазию и Осетию, мы тут ПМР сразу вычистим, ******* уже 30 лет сидеть. Молдоване умнички, беженцам помагают все и как могут.
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25.02.2022 22:36
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Одно недоразумение признало других...
⚡️Абхазия признала независимость "ЛНР" и "ДНР". Соответствующий указ подписал президент республики.
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25.02.2022 22:33 Відповісти
Каковы иконы, таково и миро.
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25.02.2022 22:37 Відповісти
Ну это уже просто абы пернуть, как-то только путлер упадет, Грузины пойдут на Абхазию и Осетию, мы тут ПМР сразу вычистим, ******* уже 30 лет сидеть. Молдоване умнички, беженцам помагают все и как могут.
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25.02.2022 22:36 Відповісти
За беларусь забыли, тоже надо кончать с ней и с усатым 3,14ром!
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25.02.2022 23:01 Відповісти
Беларусь, должны беларусы брать, мы что тут ***** на районе самые рыжие, мы быдло главное завалим, пусть с шантрапой все сами разбираются.
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25.02.2022 23:20 Відповісти
есть инфа хакеры скоро положат рашкины Госуслуги, МО итд
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25.02.2022 22:38 Відповісти
Там кибервойска получили доступ в том числе и к карточкам всех вояк, деньги поши на нужны ЗСУ.
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25.02.2022 23:21 Відповісти
фм санкціїї, а вони міцніють

Банк РРБ уведомил клиентов, что с 25 февраля платежная система Visa ограничила ему операции по своим картам.

Сейчас картами Visa Банка РРБ можно расплатиться только в белорусских рублях и только в пределах страны.

Доступны дистанционные банковские операции, оплата в магазинах, ресторанах и других объектах (кроме операций в интернете); карты работают в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств банков.

Временно невозможны операции по картам Visa за границей и расчеты с иностранными маркетплейсами, такими как «Яндекс», Wildberries, AIlExpress, OZON и др. Также ограничены возможности р2р-переводов на карты.

В банке поясняют, что ограничения международной платежной системой наложены, поскольку введены санкции в отношении банка-спонсора ОАО «Банк БелВЭБ».

Ранее сообщалось, что спонсорство Банка БелВЭБ плохо отразилось на деятельности Технобанка, у которого тоже возникли проблемы с обслуживанием карт Visa.

Иностранные маркетплейсы не принимают теперь и карты Visa Банка БелВЭБ.
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25.02.2022 22:41 Відповісти
Петреус: Русские - совершили "нацистское вторжении в Украину

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил в пятницу в эфире программы MSNBC "MTP Daily", что русские действуют как нацисты, вторгшись в Украину.

Петреус сказал:
"То, что мы имеем сейчас - это все еще организованная оборона. И, кстати, русские не обрушили украинское командование и управление. Они еще не взяли даже отдаленно ни одного крупного города. Они, как отметил мой большой друг генерал Аллен, выбиваются из графика". Это должно быть тревожным для них. Они не смогли удержать контроль над аэродромом в 20 километрах к северо-западу от Киева. Сегодня им пришлось ввести дополнительные силы и средства. Так что они столкнулись с более серьезным сопротивлением и большей решимостью, чем, я думаю, они ожидали".

Он продолжил: "У многих из нас всегда был вопрос: будут ли украинцы сражаться? Возглавит ли Зеленский свою страну, или он сделает то, что сделали другие, соберет вещи и уедет? И у нас есть ответы на этот вопрос. Они будут бороться. Кстати, похоже, что и граждане полны решимости сражаться".

Петреус добавил: "Мне кажется, вы слышали, что Путин говорил о денацификации Украины, что является любопытной иллюзией, учитывая, что президент Зеленский - еврей. Вы знаете, кто здесь нацисты. Это русские. Украинцы будут относиться к ним так, как оккупированные страны относились к нацистам во время Второй мировой войны: почти все население объединилось против них, ожидается, что все мужчины возьмутся за оружие и так далее".

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25.02.2022 22:42 Відповісти
«ДЕНЬГИ ВЫВЕСТИ НЕЛЬЗЯ», «ЗАКРЫТА АВТОРИЗАЦИЯ»: ПРОБЛЕМЫ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ 24 ФЕВРАЛЯ

24 февраля в 13:39
Office Life

Клиенты разных белорусских банков утром 24 февраля начали жаловаться на проблемы. У одних не получалось вывести деньги с валютного счета в наличные, у других - авторизоваться в приложении, у третьих - проблемы с переводом денег со счета на счет. Office Life собрал реакцию белорусских банков на сегодняшние проблемы.
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25.02.2022 22:42 Відповісти
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26.02.2022 00:17 Відповісти
ла ла ла ла ла

Доллары заканчиваются в обменниках Владивостока из-за ажиотажного спроса
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25.02.2022 22:43 Відповісти
Зачем им доллары
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25.02.2022 23:08 Відповісти
До Китаю готуються. Або до Японії.

Скоро макулатуру з написом "рубель" будуть кілограмами здавати за миску щів.
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25.02.2022 23:21 Відповісти
на чорному ринку айфон купити
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25.02.2022 23:23 Відповісти
Пора вводить уже жёсткие санкции. Например Колумбия отключит Кремль и МИД России от наркотрафика. Это будет удар посильнее чем отключения от SWIFT! ))
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25.02.2022 22:45 Відповісти
є відео про «Тополь М» в Москві, у вас є якась інфа про ц
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25.02.2022 22:48 Відповісти
Іскандери як там, сміються?
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25.02.2022 22:50 Відповісти
"Российские самолеты бомбят Киев." Для меня лет 8 назад эта фраза была невозможной, невероятной, теперь это факт.
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25.02.2022 23:00 Відповісти
Эти ****** после Украины Чечню будут как спа-салон вспоминать!
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25.02.2022 23:00 Відповісти
Можно ссылочку на видео где впоймали кацапов на БМП в Киеве. Очень интересно посмотреть
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25.02.2022 23:04 Відповісти
Посмотрите в телеграм канале у Алексея Гончаренко. там много информации
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25.02.2022 23:10 Відповісти
Мені цікаво, як там зараз почувається Організація Обєспокоєных Націй?
Завтра буде третій день війни, а від цих нікчем ще не пролунало жодного занепокоєння.
Вони там хоть притомні? Починаю за них хвилюватись.
І що саме дивне, що за два дні війни, ні президент, ні Верховна Рада не звернулись до ООН з приводу неоголошеної війни з боку Росії.
Така собі гра в сліпого та німого.
Сліпа ООН робить вигляд, що нічого не помічає, а німа влада в країні, на подив, не в змозі добрати так необхідних зараз слів.
Війна йде, люди гинуть, але від цих вишкребків ні пари з вуст. Ні від одних, ні від інших.
Якась дивна німа вистава для світового охлосу.
Тож, виникає резонне питання - хто ж все-таки зараз займає вищі керівні посади в Україні: недолугі нездари, чи, все ж таки, зрадники?
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25.02.2022 23:11 Відповісти
Влада не мовчить, йде постійна координація з союзниками, розвідка й інформація з спутників надзвичайно важлива, а оон просто безхребетна
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25.02.2022 23:33 Відповісти
Все ок
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25.02.2022 23:13 Відповісти
АБО Зе НЕ ПРЕЗИДЕНТ, АБО ПЕРЕМОВИН НЕ БУДЕ.
ЗАРАЗ ЛЮДИ ЗІ ЗБРОЄЮ ВИРІШУЮТЬ КУДИ ЙДЕ УКРАЇНА
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25.02.2022 23:25 Відповісти
Очікуємо на деайфонізацію кацапів найближчим часом)
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26.02.2022 00:00 Відповісти
Брасок жарєноґо ланґуста!
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26.02.2022 00:22 Відповісти
 
 