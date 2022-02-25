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Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО
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У російських окупантів під Конотопом в танках закінчилось пальне. Вони також голодні та навіть займаються мародерством.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів. На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки. Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - йдеться у повідомленні ЗСУ.