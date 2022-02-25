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Окупанти обстріляли аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Depo.ua.
Окупанти завдали удари п’ятьма ракетами. Інформацію про обстріл підтвердив міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.
Топ коментарі
+16 Fredi Kruger
показати весь коментар25.02.2022 22:28
+13 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 22:17
+13 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар25.02.2022 22:19
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Будь ласка, зачекайте...
Об этом рассказал глава Запорожской ОГА.
сподіваюся вони були як то розредоточені і в укриттях
Р S. Иннформаторам дать п і zd юлей!!!
Колонну из 5 комплексов засняли на МКАД.
Банк ВТБ предупредил своих клиентов в Беларуси, что операции по их картам Visa и Mastercard могут быть ограничены.
Проблемы могут возникнуть как в стране, так и за ее пределами.
В сообщении банка сказано, что ограничения могут повлиять на оплату покупок в предприятиях торговли и сервиса, в интернете, а также на снятие наличных за границей и в устройствах иных банков. Не исключены и ограничения в работе платежных сервисов Apple Pay и Samsung Pay.
В боях свободу здобуто.
А наші славні козаки
Є мирні люди, як ніхто.
Якщо, як гість та друг, прийдеш,
Гостинну зустріч в нас знайдеш.
Але якщо, як лютий звір,
Тебе навчать любити мир.
Цвітуть сади, шумлять поля...
Багата сонячна земля,
Ти будеш жить та процвітать.
Народну волю не здолать.
Майдан... - Вкраїна без кайдан...
В боях свободу здобуто.
І наші славні козаки
Є мирні люди, як ніхто.
Не панікуємо!
Оскільки маю відношення до ВДВ тобто Високомобільні, Прошу зрозуміти правильно, то вираз НІХТО КРІМ НАС це вираз кожного з НАС! Це вираз суспільства та нарешті НАЦІЇ!
итальянцы, венгрия, кипр
кто там еще против был?
попадут прям в те точки....
когда их успевают наносить?
и те что на дорогах, это что каким то аппаратом метки делают?
че за черти работают ?
Помните историю со снятыми клистронами с ДЕЙСТВУЮЩИХ систем ПВО в 2020 году?
Так вот эти системы охраняли небо как раз над Хмельницким, который СЕЙЧАС принимает крылатые ракеты по аэродрому.
Да, Зе, я злопамятный.
И меня твои патриотические речи и фотографии нихера не трогают.