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Окупанти обстріляли аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Depo.ua.

Окупанти завдали удари п’ятьма ракетами. Інформацію про обстріл підтвердив міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Боярышник у них вчера закончился. С жратвой проблема Сосут друг у друга, гомосеки
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25.02.2022 22:28
+13
⚡️В Запорожье тихо. Мелитополь наполовину украинский. По дороге в Бердянск наполовину остановились и все. В Энергодаре сирены.

Об этом рассказал глава Запорожской ОГА.
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25.02.2022 22:17
+13
західні ЗМІ пишуть, що там знаходилися Байрактари

сподіваюся вони були як то розредоточені і в укриттях
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25.02.2022 22:19
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⚡️В Запорожье тихо. Мелитополь наполовину украинский. По дороге в Бердянск наполовину остановились и все. В Энергодаре сирены.

Об этом рассказал глава Запорожской ОГА.
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25.02.2022 22:17 Відповісти
Надо помочь, там жарко, на Мариуполь прут со всех сторон
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25.02.2022 22:22 Відповісти
https://telegraf.com.ua/ukr/politika/2022-02-25/5697554-vidpravte-nazad-do-chechni-kadirivtsi-vidmovlyayutsya-zakhoditi-v-ukrainu-deputat
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25.02.2022 22:38 Відповісти
ну и что
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25.02.2022 22:52 Відповісти
Пид#@@@@@@@сы
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25.02.2022 22:18 Відповісти
Так це було вчора, а не сьогодні.
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25.02.2022 22:18 Відповісти
Це було сьогодні о 20:20.
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25.02.2022 22:20 Відповісти
То це було повторно?
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25.02.2022 22:29 Відповісти
Сьогодні 20:10
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25.02.2022 22:21 Відповісти
західні ЗМІ пишуть, що там знаходилися Байрактари

сподіваюся вони були як то розредоточені і в укриттях
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25.02.2022 22:19 Відповісти
бл,да их можно с любой ровной дороги запускать,и на неё же и сажать..
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25.02.2022 22:23 Відповісти
Их наверно уже нет. Были бы , были патриотические ролики. Москали в своих сводках называют 5 уничтоженных Байрактаро
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25.02.2022 22:28 Відповісти
какая в Киеве обстановка?
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25.02.2022 22:19 Відповісти
Боршагівка чв.40 гупає в напрямку гостомеля
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25.02.2022 22:37 Відповісти
хвилин
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25.02.2022 22:38 Відповісти
Чим і як? Звідки?
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25.02.2022 22:21 Відповісти
Калібри, б"ють на 2000 км(
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25.02.2022 22:24 Відповісти
Пишуть що по Москві провезли сатану
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25.02.2022 22:28 Відповісти
То видео с тополями 18 года.
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25.02.2022 22:49 Відповісти
Незважайте. Там сатана кожен рiк на 9 травня парад прийма
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25.02.2022 23:01 Відповісти
Вже другий раз обстріляли.
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25.02.2022 22:21 Відповісти
Придурки, куда вы пьяные стреляете, уже там никого нет, они в другом месте.
Р S. Иннформаторам дать п і zd юлей!!!
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25.02.2022 22:22 Відповісти
Без паніки, в кацапів скоро закінчаться калібри. Це найгрізніша їхня зброя.
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25.02.2022 22:23 Відповісти
Боярышник у них вчера закончился. С жратвой проблема Сосут друг у друга, гомосеки
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25.02.2022 22:28 Відповісти
***** прет свои тополи к нам.
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25.02.2022 22:24 Відповісти
літаками залетіли бомбити,чи іскандери з Білорусії прилітають?
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25.02.2022 22:24 Відповісти
вероятнее всего - калибры.
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25.02.2022 22:33 Відповісти
Калібри скоріше за все.
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25.02.2022 22:38 Відповісти
Судя по всему самолеты. Видел самолет в районе Белогородки летевший на восток
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25.02.2022 23:30 Відповісти
⚡️В Москве заметили перемещение ракетного комплекса "ТОПОЛЬ - М"

Колонну из 5 комплексов засняли на МКАД.
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25.02.2022 22:26 Відповісти
Пуляют в ничто.. Типа страшно должно стать? Так давно пох
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25.02.2022 22:26 Відповісти
Ура! В бегущей строке по телевидению в Израиле захарова попросила пощады: "Пора заканчивать это кровопролитие!"
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25.02.2022 22:28 Відповісти
А никуя.. Всех кончить надо
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25.02.2022 22:30 Відповісти
закінчимо в москві

Банк ВТБ предупредил своих клиентов в Беларуси, что операции по их картам Visa и Mastercard могут быть ограничены.

Проблемы могут возникнуть как в стране, так и за ее пределами.

В сообщении банка сказано, что ограничения могут повлиять на оплату покупок в предприятиях торговли и сервиса, в интернете, а также на снятие наличных за границей и в устройствах иных банков. Не исключены и ограничения в работе платежных сервисов Apple Pay и Samsung Pay.
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25.02.2022 22:40 Відповісти
Майдан... - Вкраїна без кайдан...
В боях свободу здобуто.
А наші славні козаки
Є мирні люди, як ніхто.

Якщо, як гість та друг, прийдеш,
Гостинну зустріч в нас знайдеш.
Але якщо, як лютий звір,
Тебе навчать любити мир.

Цвітуть сади, шумлять поля...
Багата сонячна земля,
Ти будеш жить та процвітать.
Народну волю не здолать.

Майдан... - Вкраїна без кайдан...
В боях свободу здобуто.
І наші славні козаки
Є мирні люди, як ніхто.
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25.02.2022 22:52 Відповісти
Треба закінчувати, коли у кацапів кров скінчиться.
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25.02.2022 23:20 Відповісти
*****, СУКИ, каністру подорвали с керосином. Вот такие герои рассееи
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25.02.2022 22:28 Відповісти
А це вже в ********** починається істерія!
Не панікуємо!
Оскільки маю відношення до ВДВ тобто Високомобільні, Прошу зрозуміти правильно, то вираз НІХТО КРІМ НАС це вираз кожного з НАС! Це вираз суспільства та нарешті НАЦІЇ!
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25.02.2022 22:30 Відповісти
Не має слів
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25.02.2022 22:30 Відповісти
В кульбакино под Николаевом есять минут назад мощный взрыв,по непроверенной информации бомбу сбросил летательный аппарат,сейчас пожар и большое зарево.
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25.02.2022 22:31 Відповісти
Польша должна предоставить ВСУ свои аэродромы
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25.02.2022 22:33 Відповісти
Oruzjije PVO ot NATO v puti, uzhe jedut rebjata, vi znaite gde eto primenjatj.
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25.02.2022 22:33 Відповісти
Дякуэмо вам брати !!!
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25.02.2022 22:38 Відповісти
как там позиция германии по свифт?
итальянцы, венгрия, кипр
кто там еще против был?
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25.02.2022 22:39 Відповісти
swiftom rusnju mozhno ubitj no eto dolgo a vot tem chto uzhe v puti ubivajet mgnovenno, i eto vazhno.
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25.02.2022 22:42 Відповісти
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25.02.2022 22:38 Відповісти
Рекомендуют проверять крыши домов
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25.02.2022 22:41 Відповісти
у "вкс" россоссии очень точные снаряды
попадут прям в те точки....

когда их успевают наносить?
и те что на дорогах, это что каким то аппаратом метки делают?
че за черти работают ?
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25.02.2022 22:41 Відповісти
Врагов в стране тьма. СБУ не занималось ними 30 лет
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25.02.2022 22:55 Відповісти
А какой смысл в етих метках не пойму? Если есть гуглкарты. И разве их видно с высоты?
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25.02.2022 23:33 Відповісти
Хлопці . Буду спокійним! Ми були десь в 120 км від другого Чорнобиля! тобто до Нетішина. Ссучена ліберастія. Ви уявляєте що буде коли вони попадуть в атомний блок. Байден!!! І до Потомаку дійде хмара.Чому при15 блоках не заекрите небо України?!!!!!
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25.02.2022 22:45 Відповісти
Ваccерман Железный @26_55847_314159

Помните историю со снятыми клистронами с ДЕЙСТВУЮЩИХ систем ПВО в 2020 году?

Так вот эти системы охраняли небо как раз над Хмельницким, который СЕЙЧАС принимает крылатые ракеты по аэродрому.

Да, Зе, я злопамятный.
И меня твои патриотические речи и фотографии нихера не трогают.
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25.02.2022 22:53 Відповісти
 
 