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"В плену на Украине! Надо что-то делать", - полонений окупант дзвонить батькам в РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
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+84 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 22:31
+67 Alex Bylim acfe5d4d
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+49 Серьога Харківський
показати весь коментар25.02.2022 22:32
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1785551798308269
ему 30 лет, а него ум и речь, как у 12-летнего умственно отсталого ребёнка из специнтерната...
Реакции матери тоже типично кацапская с проявлением полнейшей эмоциональной тупости, свойственной кацапам: родной сын говорит, что он попал в плен на войне, а мать без малейшего волнения начинает тупо насмехаться:
"Ага, все поехали, а вот только ты один в плен попал !"
То есть, фраза матери фактически издевательская: мол, все нормальные поехали и у них всё в порядке, а только ты один, как недоделок и придурок, умудрился в плен попасть.
В общем, оба моральные уроды, что мать, что сын. Это и есть их уродский "русский мир". Тупые совки и быдло.
"Посмотрите на этих "воинов". Маленькие, забитые, недалекие. На Черниговщине, по свидетельству местных, эти малыши "завоеватели" уже ходят по домам и просят есть. Пусть благодарят за свою судьбу своего обезумевшего царя. Мы победим!"
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/358646185927967/
расстрелял колонну
военнопленных постоянно не обменивал
они непонятно жывые еще или уже убили
последний раз обмен был в 19м году для пиара зе
в российских тюрьмах простых украинцев сажали за поддельные дела
в крыму сажают украинцев и крымских татар
не жалеть этих тварей
они все сидели у границы
пол года и сказки наверное про "на киев за 2 дня" "бить хохлов"
твари вонючие
SMERT VOROGAM! SLAVA UKRAINE!
орки телевизор ваш враг и приносит вам только беды
сейчас с челом переписываюьс
живет в воронеже
им до одного места
вообще не в курсе что происходит
их ВООБЩЕ не интересует что происходит
главное жрать есть и все
интересно еще живая?
с улыбкой и с надписью фюрера про "сдохнут"
Оскільки це простий солдат то:
1) відновити все що зруйнували
2) до кінця життя працювати на великому будівництві та відновлювати Україну, за харчі
Ну а командирів тих судити, спочатку відбудувати все зруйноване а далі тюрма
Этой твари башка не нужна, снести её нахер.
В землю его с семечками!
раз уж взяли в плен (форма, оружие), то надо соблюдать правила обращения с этими скотами.
пойми, весь мир смотрит на Украину сейчас. кто-то с болью, кто-то с надеждой, а кто-то и с недоверием. напомнить, что хотел Зе сделать для прекращения войны на востоке? он говорил, что готов был стать на колени перед ****** и просить его прекратить войну. оно, конечно, много воды утекло, но кой-какие опасения все еще остались. дайте Зе мощное, современное оружие, а он возьмет да и сольет Украину рашке! такого не может быть? наверное. а если пообещают прекратить войну, за западное оружие полученное Украиной? всего-то пару образцов...
Зеленский так много времени выстраивал образ борца за мир любой ценой, что поверить в его перерождение в настоящего патриота, готового воевать до конца за Украину, реально сложно. вот я и говорю, все эти опасения неимоверно негативно повлияли на поставку оружия Украине и тем не менее перелом в сознании Запада наступил. если в этот момент начать резать головы пленным рашкованам в прямом эфире, то, да, эффект будет сильным, но Запад, скорее всего, не поймет такого юмора.
взяли в плен, а дальше потерялись, хз где
ну сам подумай, убитые рашики есть, а пленных нет? так на войне не бывает. никто не поверит просто. и тут уже, как говорится: "маленькая ложь рождает большое недоверие"
И да, по извинениям кадырка большой специалист, он на овцах тренировался. Так что ты долг ему потом отдашь(ся).
В жопе он.
Вместо того чтоб выть "сынок, как же я тебя такой скотиной вырастила"