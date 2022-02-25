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"В плену на Украине! Надо что-то делать", - полонений окупант дзвонить батькам в РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відео дзвінка полоненого російського окупанта батькам.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+84
⚡️Группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России и слила базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства.
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25.02.2022 22:31
+67
как вплен попадают так память отшибает, никто ниче не знал
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25.02.2022 22:32
+49
Убейте эту ********, отрежьте ему голову и обоссыте и мамке отправьте
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25.02.2022 22:32
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На глаза - скотч , на голову - шапка из стекловаты ...
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25.02.2022 22:48 Відповісти
этому считай повезло
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25.02.2022 22:48 Відповісти
Вова получил свою посылку

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1785551798308269
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25.02.2022 22:49 Відповісти
пусть папа и мама оденут пояс шахида и подорвут местный отдел фсб! вот чего делать
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25.02.2022 22:50 Відповісти
Кацапская свинья! Все поехали и я поехал. Проклятое козлиное стадо!!! Что делать, что делат!? Кобыле хер приделать! Баран! Кто тебя сюда звал бесславный ублюдок! Мама я обосрался! Вытри попу. ... Чмо ущербное. Тьфу на тебя говно. Тебя даже не жаль! Потому что ты ИМПЕРСКИЙ ИМБЕЦИЛ и вся ваша сатанистская армия такая!!! Будьте вы прокляты!!! АМИНЬ!
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25.02.2022 22:51 Відповісти
Какое ж оно тупое - это кацапское быдло:

ему 30 лет, а него ум и речь, как у 12-летнего умственно отсталого ребёнка из специнтерната...

Реакции матери тоже типично кацапская с проявлением полнейшей эмоциональной тупости, свойственной кацапам: родной сын говорит, что он попал в плен на войне, а мать без малейшего волнения начинает тупо насмехаться:

"Ага, все поехали, а вот только ты один в плен попал !"

То есть, фраза матери фактически издевательская: мол, все нормальные поехали и у них всё в порядке, а только ты один, как недоделок и придурок, умудрился в плен попасть.

В общем, оба моральные уроды, что мать, что сын. Это и есть их уродский "русский мир". Тупые совки и быдло.
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26.02.2022 07:40 Відповісти
Тим хто ''не знає'' , як сюда попав , той добу буде кушать пуговку з його мундіра для циркуляції слини в організмі шоб не буть голодним.
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25.02.2022 22:51 Відповісти
МАМА спасай((( плакса
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25.02.2022 22:52 Відповісти
"Бравый" бык і зненацька... бать помоги. Гидко дивитись, ніякої самоповаги трус висшего класа(навіть якщо його і заставили). Це велікая і непобедімая армія *****. Мілкий, підлий вбивця!
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25.02.2022 22:52 Відповісти
Одноклеточное
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25.02.2022 22:52 Відповісти
Пуйло не кормит одноразовых!

"Посмотрите на этих "воинов". Маленькие, забитые, недалекие. На Черниговщине, по свидетельству местных, эти малыши "завоеватели" уже ходят по домам и просят есть. Пусть благодарят за свою судьбу своего обезумевшего царя. Мы победим!"

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/358646185927967/
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25.02.2022 22:53 Відповісти
украинских военнопленных путлер не жалел
расстрелял колонну
военнопленных постоянно не обменивал
они непонятно жывые еще или уже убили
последний раз обмен был в 19м году для пиара зе
в российских тюрьмах простых украинцев сажали за поддельные дела
в крыму сажают украинцев и крымских татар
не жалеть этих тварей
они все сидели у границы
пол года и сказки наверное про "на киев за 2 дня" "бить хохлов"
твари вонючие
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25.02.2022 23:05 Відповісти
Главнокомандующий их отдаст , в глаза посмотрит и отдас
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25.02.2022 23:16 Відповісти
и? что дальше? И что ви имеете сказать за наш менталитет? Без обид
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25.02.2022 23:32 Відповісти
Есть те кто едут что бы заработать куда то ,а есть те кто не меньше умеет заработать на месте не выезжая даже за пределы своего района
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26.02.2022 00:04 Відповісти
Что ты предлагаешь сдаться и быть рабами ,тогда лучше предложи это оркам или белорусам и посмотри материал про13 пограничников на змеином .а также про героя инженерных войск который подорвал мост ценой своей жизни ,они бы точно с тобой не согласились ,запиши это всё на флэшку и показывай каждому сомневающимуся в нашей победе и правоте и без обид
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25.02.2022 23:48 Відповісти
Нет уже не станем вот увидишь и ещё плохо ,что тебе всё равно, так и хочется сказать иди например с послушными белорусами общайся и не в обиду
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26.02.2022 00:12 Відповісти
Через несколько лет, глядя на Украину они - кукушкины дети будут давиться слюной в своей клоаке. А потом будут умолять чтобы их взяли назад в Украину
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26.02.2022 00:43 Відповісти
Вы вообще о чем? Люди уехали работать и помогать семье. Где смогли найти работу, там и работают. Сидеть в Германии и нудить, когда у людей такое творится. Воистину некоторым лучше жевать, чем говорить.
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26.02.2022 01:53 Відповісти
Достойный ответ, как там пограничники на острове Змеиный ответили российскому кораблю? Замените «российский корабль» на свои имя и фамилию, и будет вам счастье
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27.02.2022 01:43 Відповісти
Главное, что теперь мир дожмёт рашку, а Украина потерпит
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26.02.2022 00:01 Відповісти
Когда на России появляется особо назойливый *******, типа Николашки и сталина, то их убирают с пути = традиция
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26.02.2022 00:14 Відповісти
смерть путлера вызовет парад суверенитетов регионов - распад империи.
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26.02.2022 00:32 Відповісти
Человек, не тошни, пожалуйста. Живя в Германии зарабатываешь деньги на Цензоре?
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26.02.2022 00:45 Відповісти
Не жалеть и брать в плен этих так сказать забитых малышей ,пригодятся если доживут для восстановления инфраструктуры которую они же разрушали ,когда победим
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25.02.2022 23:59 Відповісти
Надо иметь обменный фонд
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26.02.2022 00:03 Відповісти
A ctob bolno bilo. Ocen bolno.
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25.02.2022 23:24 Відповісти
Да той тетке тоже пусть будет больно, как и нам и нашим матерям. Они к нам пришли. Мы их не трогали.
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25.02.2022 23:34 Відповісти
Na ******** v zerkalo posmotri! A poka ruSSkim ne budet ocen bolno,nicego ne pomenaetsa. Budet rodit svoih vibladkov i blagoslavitj ih ubivatj.
SMERT VOROGAM! SLAVA UKRAINE!
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26.02.2022 07:46 Відповісти
Там в раше просто пошлют на ...и это гарантия
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26.02.2022 00:07 Відповісти
шо дєлать, шо делать. Нового синочка делать, цей зіпсувався
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25.02.2022 22:55 Відповісти
Они поки едного зробят, украинцы уже двух зАбьют.
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25.02.2022 23:18 Відповісти
Як гарно завчили, мокшанські х@єсоси - "Нікто нічєво нє знал", "Нам сказалі, што ето Украіна напала". Типу "паскальзнулся, упал, патєрял сазнаніє, ачнулся... в Украінє". Всі, сук@, вдають амнезію. А ось за "на Украінє" треба було в якості профілактики дати додатково в @бало, щоб гематома на голові стала рівномірнішою.
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25.02.2022 22:57 Відповісти
яке ж воно.... нікчемне, тупе і злиденне...одним словом - гидота і окрім презирства навіть ненависті не заслуговує!
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25.02.2022 22:57 Відповісти
Понятно вся беда россиян, что они в реальности не догоняют , вот он бухой и не понимает насколько всё серьёзно и что его дальше ожидает , а те кто его родили просто долбоёбы в квадрате походу считают ,что войны нет ,а Украина тупо республика член совка одкб и он поехал на учения в дом отдыха или санаторий и как бы в своей стране союзе ссср ,ну пусть звонят уже сразу тувинцу может бригаду спасателей пришлёт
орки телевизор ваш враг и приносит вам только беды
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25.02.2022 22:58 Відповісти
так они постянно ниего не знают
сейчас с челом переписываюьс
живет в воронеже
им до одного места
вообще не в курсе что происходит
их ВООБЩЕ не интересует что происходит
главное жрать есть и все
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25.02.2022 23:01 Відповісти
Пусть приезжают и повторяют подвиг этого так называемого"побратима " ,возможно до 10000- ного пусть поздно но всё же дойдёт где его враг ботоксный и настоящий
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25.02.2022 23:11 Відповісти
Есть идея, подкупающая своей новизной) Вырезать им на лбу Z и отпускать к мамкам.
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25.02.2022 22:58 Відповісти
і випалити тризубец на всю мордяку !
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25.02.2022 23:09 Відповісти
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25.02.2022 23:34 Відповісти
эта тварь что на фоне градов обстреливающих украину
интересно еще живая?
с улыбкой и с надписью фюрера про "сдохнут"
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25.02.2022 23:00 Відповісти
Що робити цілком зрозуміло:
Оскільки це простий солдат то:
1) відновити все що зруйнували

2) до кінця життя працювати на великому будівництві та відновлювати Україну, за харчі

Ну а командирів тих судити, спочатку відбудувати все зруйноване а далі тюрма
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25.02.2022 23:02 Відповісти
ви гуманіст, ви вірите в людскість. Але уявіть собі що воно просто тупа підла скотина. В якої в самій днк прописана програма самознищення і додатковим бонусом прихопити іще когось.
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25.02.2022 23:11 Відповісти
Командиров сжечь, остальных на рудники
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26.02.2022 07:25 Відповісти
Мамаша такая, я тебя не знаю, тебя там нет, компенсацию уже получила
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25.02.2022 23:13 Відповісти
Якщо строчник здався в полон не відстрілювався і не борзів поводитись з ним гуманно, не кошмарити. Звязатись з батьками нехай приїзджають і забирають. Якщо контрактник, або офіцер ******* як старе відро, потім пристрелити нах...
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25.02.2022 23:16 Відповісти
Этому Пидо*У не мало лет я уверин этот Пи*Р Орал всем дрыщам с уверенностью , мы победим ***** сила.. Дайте мега дозу слабительного чтоб срал до июля не вставая........ С криком слава Украине...
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25.02.2022 23:19 Відповісти
на удобрение передаста кацапского... щоб кукуруза давала кращі врожаї. плєнні московити більш ні на що не годяться..
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25.02.2022 23:20 Відповісти
Обезьяна ,прежде,чем глотнуть орех засовует его себе в жопу и смотрит выйдет ли ,если глотнуть.Пусть эта обезьяна примеряет свои яйца.
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25.02.2022 23:21 Відповісти
шото мне кажется, шо кацапы так и переходят наши границы с этим скочем на глазах. Им просто забывают снять эту пленку с глаз. Ну, типа как плёнку с экрана смартфона.
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25.02.2022 23:21 Відповісти
Лучше сказать пускай мамаша деньги ищет. Она будет слух по всех знакомых разносить как сарафанное радио. Ато позвонит командиру а тот просто скажет заткнуться.
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25.02.2022 23:21 Відповісти
Таке нещастя навіть на обмінний фонд не піде.
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25.02.2022 23:24 Відповісти
Только роSSийский дебил звоня маме со смартфона может рассказывать сказки про "не знал где я". Геолокация? А что это? Вид мха на дереве?
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25.02.2022 23:25 Відповісти
они реально - дебилы бл@ть, это не я сказал, это сказала Грустная кобала
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25.02.2022 23:27 Відповісти
Ему сказали, он поехал...
Этой твари башка не нужна, снести её нахер.
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25.02.2022 23:28 Відповісти
жаль что провести их по улицам Киева не наш метод
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25.02.2022 23:29 Відповісти
что-то делать?! нада конечно. гвозди тебе в колени позабивать. для начала...
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25.02.2022 23:30 Відповісти
Для этого дурня, война закончилась далеко не худшим образом.
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25.02.2022 23:34 Відповісти
Прохання розповсюджувати для виявлення діверсантів у формі ЗСУ
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25.02.2022 23:34 Відповісти
Що робить, що робить???... пуйлу дзвонить, а не мамі
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25.02.2022 23:43 Відповісти
выб"лядок кацапский!Сдохни скот!
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25.02.2022 23:45 Відповісти
"Все побежали- и я побежал!" И не отпускать, пока, падло, не выучит "в Украине"!
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25.02.2022 23:46 Відповісти
Что делать ? Чернышевского читать , дебил кацапский . Раньше каким местом думал , тварь .
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25.02.2022 23:47 Відповісти
Мамочка, спаси! ****, ти за що прийшов нас убивати? Це що, слинавий хлопчик?. Шо то делать... Бігти по дерьовне і орати благим матом: путя наших детей отправил убивать братьев - украинцев. Остановим путю ! Ну, правда, матів у лексиконі не вистачає! Ну, що вони справді такі тупі? Та розвернули зброю на командирів і хто куди. Їх же море цих баранів, що їм зро***ть та ще й озброєним, загранзагонів за спиною ж немає, та й у Білорусі -ліси, є де сховатися, ні, преться, ***...
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25.02.2022 23:54 Відповісти
Все поехали и я поехал.Идиот!
В землю его с семечками!
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26.02.2022 00:10 Відповісти
почему он жив вообще? вот кому надо этот гуманизм?? куда нам их девать теперь? кормить содержать...ну блин...
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26.02.2022 00:19 Відповісти
Жень, человечность, гуманизм, это все не военные термины, но именно это и отличает украинцев от россиян. я не хочу чтобы это различие исчезло.
раз уж взяли в плен (форма, оружие), то надо соблюдать правила обращения с этими скотами.
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26.02.2022 02:58 Відповісти
я их ненавижу. Они шли сюда нас убить. Почему мы не можем убить их??
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26.02.2022 15:13 Відповісти
я тоже ненавижу, но у меня убеждение, что убивать надо ДО плена. а если в плен попал, то тут начинают действовать совсем другие "правила игры".
пойми, весь мир смотрит на Украину сейчас. кто-то с болью, кто-то с надеждой, а кто-то и с недоверием. напомнить, что хотел Зе сделать для прекращения войны на востоке? он говорил, что готов был стать на колени перед ****** и просить его прекратить войну. оно, конечно, много воды утекло, но кой-какие опасения все еще остались. дайте Зе мощное, современное оружие, а он возьмет да и сольет Украину рашке! такого не может быть? наверное. а если пообещают прекратить войну, за западное оружие полученное Украиной? всего-то пару образцов...
Зеленский так много времени выстраивал образ борца за мир любой ценой, что поверить в его перерождение в настоящего патриота, готового воевать до конца за Украину, реально сложно. вот я и говорю, все эти опасения неимоверно негативно повлияли на поставку оружия Украине и тем не менее перелом в сознании Запада наступил. если в этот момент начать резать головы пленным рашкованам в прямом эфире, то, да, эффект будет сильным, но Запад, скорее всего, не поймет такого юмора.
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27.02.2022 00:02 Відповісти
я не предлагал в прямом эфире
взяли в плен, а дальше потерялись, хз где
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27.02.2022 02:45 Відповісти
да, "в прямом эфире" это мое усиление твоей мысли убивать пленных.
ну сам подумай, убитые рашики есть, а пленных нет? так на войне не бывает. никто не поверит просто. и тут уже, как говорится: "маленькая ложь рождает большое недоверие"
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27.02.2022 03:23 Відповісти
А ты, лаптекопытный, не бате звони, а *****, или кадырке. Вот если они на колени станут и попросят прощения перед Украиной, то тогда тебя может и отпустят. Но это не точно. ))
И да, по извинениям кадырка большой специалист, он на овцах тренировался. Так что ты долг ему потом отдашь(ся).
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26.02.2022 00:28 Відповісти
И шо они будут делать? За пайку похоронят тебя под номером. И вспоминать будут шёпотом.
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26.02.2022 01:39 Відповісти
Всех пленных надо швабрировать, что бы чувствовали себя как дома и разговорчивее сразу бы стали. И в плен бы сдавались охотнее швабра всё таки лучше пули.
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26.02.2022 01:53 Відповісти
Мама дибилка, такая же эта падаль где где...
В жопе он.
Вместо того чтоб выть "сынок, как же я тебя такой скотиной вырастила"
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26.02.2022 02:08 Відповісти
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26.02.2022 19:24 Відповісти
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