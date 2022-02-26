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Прем’єр Британії Джонсон заговорив російською: "Я не верю, что это война от вашего имени". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон звернувся до громадян Російської Федерації мовою, яку вони мали би розуміти. Також він висловився і українською.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Британський прем’єр закликав зупинити війну Росії проти України. "Я не верю, что это война от вашего имени", - звернувся він до громадян РФ.
Також Джонсон висловився і українською.
"Тому що світу потрібна вільна та суверенна Україна", - сказав він на відео. "Слава Україні", - додав політик.
Топ коментарі
+44 Nazariy0909 Minecrafter
показати весь коментар26.02.2022 00:58
+37 Запорізький козак
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+31 irenka ko
показати весь коментар26.02.2022 00:58
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Відкриваємо полювання, пиз....мо, щоб не міг ходити на двох
Для нормальної людини - це неймовірно. В іншій країні за таке що твориться, президента вже б посадили на кілок. А рашикі нє інтєрєсуются палітікай, но путєн у нас маладєц.
Количество десантников на борту: 126(с) вики
бортовой комплекс обороны, защищающий от зенитных ракет с постановкой помех в инфракрасном, ультрафиолетовом, лазерном диапазонах, а также радиолокационных помех
а от марсіан той комплєкс не захищає?.. ніт? ну значить марсіанє збили.
ком состоянии я готов воевать за вас и за нас , сколько позволят силы . Слава Украине ! Жыве Беларусь !
Нам дуже важко , але ми віримо в перемогу і переможемо ✊💪🙏🏼
Прем'єру Британіі , Джонсону щира подяка і РЕСПЕКТ 👍🏼❤️