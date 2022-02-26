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Прем’єр Британії Джонсон заговорив російською: "Я не верю, что это война от вашего имени". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон звернувся до громадян Російської Федерації мовою, яку вони мали би розуміти. Також він висловився і українською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Британський прем’єр закликав зупинити війну Росії проти України. "Я не верю, что это война от вашего имени", - звернувся він до громадян РФ.

Також Джонсон висловився і українською.

"Тому що світу потрібна вільна та суверенна Україна", - сказав він на відео. "Слава Україні", - додав політик.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
РЕБЯТА! Пишут что под Васильковом наши завалили ИЛ76 с десантурой!
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26.02.2022 00:58
+37
⚡️Су-25 российских войск сбил украинский пилот Су-27. Враг летел в направлении Винницы, пилота ищут.
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26.02.2022 00:54
+31
Боже! Бережи королеву та особисто Бориса Джонсона!
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26.02.2022 00:58
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⚡️Су-25 российских войск сбил украинский пилот Су-27. Враг летел в направлении Винницы, пилота ищут.
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26.02.2022 00:54 Відповісти
"- Ловят? Как поймают, на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. " (с) - можно и допросить !
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26.02.2022 00:57 Відповісти
Як піймають, брати обов'язково живим, не для тортур якихось навіть. Таке враження, що їм,в тому числі льотчикам промили мізки - буцімто в Україні подавлені ППО і авіація: хай "добровільно" запише переконливе відео-звернення до знайомих рашистських пілотів і розкаже правду - хай думають, куди їх гонять, може це комусь з наших громадян врятує життя і не одне, якщо навіть 1,2,3 свинособаки саботують вильоти на нас...
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26.02.2022 04:23 Відповісти
Надіюсь що правда
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26.02.2022 00:58 Відповісти
пусть ищут чувака в шлемофоне со скочем на глазах.
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26.02.2022 00:59 Відповісти
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26.02.2022 01:03 Відповісти
знайдуть, коли спитає в селі шлях на Архангельськ
Відкриваємо полювання, пиз....мо, щоб не міг ходити на двох
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26.02.2022 06:56 Відповісти
⚡️Евросоюз запретил экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли.
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26.02.2022 00:55 Відповісти
Это очень серьезный вопрос - в России многие добывающие вышки работают на американском оборудовании и на их технологиях и работа построена так, что американцы в дистанционном управлении могут останавливать работу этих вышек в любой момент. Для россиян это очень и очень серьезная проблема, но, извините, вот такие контракты! Америкосы всё наперед предусматривают, они же магарыч не принимают перед подписанием таких договоров. И этот вопрос ещё и попал под санкции.
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26.02.2022 13:37 Відповісти
⚡️ ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Беларуси Гулевича, замминистра обороны Жука, госсекретаря совбеза Вольфовича
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26.02.2022 00:56 Відповісти
На Росії немає народа. Там "населеніє".
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26.02.2022 00:56 Відповісти
Миллиард лайков за эту истину!!!!
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26.02.2022 01:12 Відповісти
Він не віре, що homo sapiens можуть бути настільки заляканим, затурканим, забитим індиферентним бидлом.

Для нормальної людини - це неймовірно. В іншій країні за таке що твориться, президента вже б посадили на кілок. А рашикі нє інтєрєсуются палітікай, но путєн у нас маладєц.
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26.02.2022 00:57 Відповісти
v etom i jestj problema, on dumajet chto rusnja ljudi.
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26.02.2022 01:13 Відповісти
Так він же відкритим текстом їм говорить - довбойоби, ви чого поховалися? Вийдіть на вулицю, мудаки. Покажіть, як це робить любий homo sapiens - де місце путєна.
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26.02.2022 01:15 Відповісти
Homo Sapiens (людина розумна) і Laptenogus Vulgaris (кацапа звичайна) - то дві великі різниці.
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26.02.2022 01:50 Відповісти
Боже! Бережи королеву та особисто Бориса Джонсона!
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26.02.2022 00:58 Відповісти
РЕБЯТА! Пишут что под Васильковом наши завалили ИЛ76 с десантурой!
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26.02.2022 00:58 Відповісти
Вони на трасу хотіли сісти ?
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26.02.2022 01:00 Відповісти
на бутилку блд)
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26.02.2022 01:02 Відповісти
В крутому пікє на бутилку
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26.02.2022 01:14 Відповісти
Цікаво, чи багато там вдобрив було унутрє?
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26.02.2022 01:01 Відповісти
Экипаж: 5 человек
Количество десантников на борту: 126(с) вики
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26.02.2022 01:05 Відповісти
лоооол. не помогло

бортовой комплекс обороны, защищающий от зенитных ракет с постановкой помех в инфракрасном, ультрафиолетовом, лазерном диапазонах, а также радиолокационных помех
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26.02.2022 01:07 Відповісти
ого.
а от марсіан той комплєкс не захищає?.. ніт? ну значить марсіанє збили.
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26.02.2022 01:22 Відповісти
Ты можешь иметь бортовой комплекс обороны и лазерные диапазоны, но это не убережёт тебя от забывшего заправить бак техника
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26.02.2022 02:46 Відповісти
Супер. Пусть это будет вам месть за сбитый АН в 2014-м, уроды кацапские, земля вам стекловатой.
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26.02.2022 01:19 Відповісти
повезло местным. Теперь на сдаче алюминия обогатятся. Ну и плюс "валы" нелегальные, которые потом за бытовую технику, скутера и прочее добро будут сдавать.
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26.02.2022 01:05 Відповісти
Рабів збиратимуть
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26.02.2022 02:16 Відповісти
Хвилин п'ять тому про це повідомив "Еспресо".
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26.02.2022 01:08 Відповісти
+ и под Белой Церковью тоже.
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26.02.2022 16:19 Відповісти
Даже если бы на русском языке кацапам об этом сказал белый медведь, то до них всё рано ничего бы не дошло. Короче - "мама, я в плену"....
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26.02.2022 01:02 Відповісти
Героям слава, Джонсон!
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26.02.2022 01:03 Відповісти
А когда-то русские боты говорили что Слава Украине это нацистский лозунг. Теперь его говорит премьер-министр Великобритании.
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26.02.2022 01:03 Відповісти
Нацист аглицкий , ей-Богу ...
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26.02.2022 01:09 Відповісти
Красава !!! Нагадує як я вчу повні фрази англомовців
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26.02.2022 01:03 Відповісти
Якщо би наший так попер війною ну наприклад на Молдову через годину він вже б не був президентом, та його б уже просто б не було! Тому що ми миролюбива і роботяща нація! Але кацапи ви зі своїм плешивим вождьом вже так дістали! Ну вже край,терпець урвався! Мої співгромадяни ви найкращі! Слава Україні!
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26.02.2022 01:06 Відповісти
🍁 Євросоюз припиняє спрощену процедуру видачі віз росіянам. Рішення набуває чинності вже вже післязавтра.
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26.02.2022 01:07 Відповісти
Смотрел собрание ***** и бизнеса - ***** поплыл, нужно дожимать, еще пара дней и ему оленевод вилку в глаз воткнет
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26.02.2022 01:08 Відповісти
Уявив собі це шоу - оленевода з виделкою і ********* з одним оком. Досі іржу, як лавровий табун.
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26.02.2022 01:11 Відповісти
Ну или благодарные рассеяне швабру в седалищный нерв . Но такое произойдет немного попозже ,если сейчас у оленевода духа не хватит на вилку. И оленевод будет тогда на соседней швабре .
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26.02.2022 01:11 Відповісти
это не россия! Это - Путинистан! Потому что там все решения за страну принимает только путин. российский народ никаких решений не принимает! значит они не россияне, они просто путинистанцы.
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26.02.2022 01:08 Відповісти
путинисты
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26.02.2022 01:29 Відповісти
Боря, депортуй усіх кацапів, відміняй візи, хай ці всі гніди в одному котлі варяться
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26.02.2022 01:09 Відповісти
deportacija kacapov toljko v celefonovih meshkah.
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26.02.2022 01:17 Відповісти
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26.02.2022 01:10 Відповісти
oi otlichno, jesli pravda, to eto horoshaja vestj, davai jescho.
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26.02.2022 01:12 Відповісти
Чесно, дуже приємний жест від сера Джонсона! Але чесно скажу, мені здалось кумедно, з посмішкою глянув його українське звернення
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26.02.2022 01:11 Відповісти
Borja, eto bessmislenno, oni ne ponimajet slov, toljko bolevoi refleks ih privodjat v chustvo, tak chto im nado prichinatj bolj, togda oni poimjot.
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26.02.2022 01:11 Відповісти
Этот забавный дядька оказался лучшим другом . Боже ! Храни королеву , Бориса и Британию !!!
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26.02.2022 01:18 Відповісти
***! Боря расчешись! Он не верит... Там мин 85% таких идиотов на раССее. Знаю по своим недородствениикам. Там мозги все . Нет! телевизор, вяличие,БЕСпутин. Не питай иллюзий к проклятой руСне фашистской. Это уже не люди,а твари. Удел русни быть разрозненными и уничтоженными, ибо прокляты они пред Господом. Давите гадину, пока не поздно! Иначе тварь возгорит весь мир. Не будьте глупы и не питайте иллюзий насчет, БЕСАпутина антихриста люциферовича. Не бойтесь эту гадину. Бомбите раССею, иначе завтра война придет к вам!!!
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26.02.2022 01:19 Відповісти
Огорчил, нужно было обращение к русским записывать на украинском и желательно с западенским акцентом:
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26.02.2022 01:46 Відповісти
Спасибо,мистер Джонсон!
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26.02.2022 02:20 Відповісти
Ходють чуйки що збитий кацапський літак місцеві починають розбирати на металобрухт ще у повітрі.
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26.02.2022 02:47 Відповісти
Всё это конечно хорошо, но наши западныые друзья-доброхоты немного опоздали с помощью.
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26.02.2022 05:31 Відповісти
Лучше позже, чем дело мастера боится!
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26.02.2022 13:40 Відповісти
Это зря сэр Джонсон.прочтите комментарии на Ютубе ,как там минимум половина аж захлёбывается ненавистью к Украине и украинцам
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26.02.2022 06:53 Відповісти
Братья украинцы держитесь всеми силами .Не будь и инвалидом, то был бы с вами. Да даже и в та-
ком состоянии я готов воевать за вас и за нас , сколько позволят силы . Слава Украине ! Жыве Беларусь !
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26.02.2022 09:56 Відповісти
Героям слава !

Нам дуже важко , але ми віримо в перемогу і переможемо ✊💪🙏🏼
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26.02.2022 13:52 Відповісти
Дуже приємно чути слова підтримки зі всього світу , та ще й украінською мовою 👍🏼👍🏼👍🏼✊
Прем'єру Британіі , Джонсону щира подяка і РЕСПЕКТ 👍🏼❤️
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26.02.2022 13:50 Відповісти
 
 