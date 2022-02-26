Захисник України про Путіна: Этот старый маразматик не понимает сути украинского общества. Мы можем ругаться, но палить русню мы будем вместе. ВIДЕО
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В соцмережах публікують палку промова захисника України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Этот конь, старый маразматик (президент РФ В. Путін. - Ред.) - он даже не понимает сути украинского общества. То, что мы можем между собой ругаться, можем критиковать, но палить русню - именно ту, которая приезжает к нам вооруженная - мы будем вместе. Мы будем это делать весело даже под угрозой смерти".
Воїн розказав, що він з Кривого Рогу. Та розповів, як допомагають захисникам України цивільні особи. Так, для облаштування позицій містяни привезли їм 40 тон піску та фундаментні блоки, а також допомогли облаштувати загорожі.
"Неонацисты так не делают, обезьяна! Так делает народ, который ты достал. К вам теперь пощады не будет. Потому что твари. Вы нас просто вывели", - додав він.
"Сейчас в городе Кривом Роге инвалиды-колясочники мешают коктейли Молотова, и мы будем жечь вас, просто жечь все", - каже воїн.
Захисник України розповів, як активна молодь шукає на вулицях Кривого Рогу диверсантів, що залишають мітки для російських військ. А мисливці й фермери відкрили "полювання" на окупантів.
"И нету никаких бандеровцев. Мы оглянулись в свою историю и увидели, что мы - гордая нация, сильная, единая, и мы все друг другу помогаем. Но если нам придется обороняться - то нехай буде герць. А герць - це смертельний танок. Тому слава Україні! Тримаймось разом. І, хлопці, весело мочимо русню! Мочимо їх, ріжемо!" - підсумував він.
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"Наша компания и наша команда по всему миру решительно поддерживают Украину и украинский народ, которые защищаются от этого незаконного акта агрессии со стороны России", - говорится в заявлении Premise
Я вважаю, що не один десяток.
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