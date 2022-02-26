УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9402 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні
41 192 76
війна (56406) патріотизм (104) Ян Осока (1495)

Захисник України про Путіна: Этот старый маразматик не понимает сути украинского общества. Мы можем ругаться, но палить русню мы будем вместе. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В соцмережах публікують палку промова захисника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Этот конь, старый маразматик (президент РФ В. Путін. - Ред.) - он даже не понимает сути украинского общества. То, что мы можем между собой ругаться, можем критиковать, но палить русню - именно ту, которая приезжает к нам вооруженная - мы будем вместе. Мы будем это делать весело даже под угрозой смерти".

Воїн розказав, що він з Кривого Рогу. Та розповів, як допомагають захисникам України цивільні особи. Так, для облаштування позицій містяни привезли їм 40 тон піску та фундаментні блоки, а також допомогли облаштувати загорожі.

"Неонацисты так не делают, обезьяна! Так делает народ, который ты достал. К вам теперь пощады не будет. Потому что твари. Вы нас просто вывели", - додав він.

"Сейчас в городе Кривом Роге инвалиды-колясочники мешают коктейли Молотова, и мы будем жечь вас, просто жечь все", - каже воїн.

Захисник України розповів, як активна молодь шукає на вулицях Кривого Рогу диверсантів, що залишають мітки для російських військ. А мисливці й фермери відкрили "полювання" на окупантів.

"И нету никаких бандеровцев. Мы оглянулись в свою историю и увидели, что мы - гордая нация, сильная, единая, и мы все друг другу помогаем. Но если нам придется обороняться - то нехай буде герць. А герць - це смертельний танок. Тому слава Україні! Тримаймось разом. І, хлопці, весело мочимо русню! Мочимо їх, ріжемо!" - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+74
Это СУПЕР!
показати весь коментар
26.02.2022 01:43
+60
⚡️После того, как в Генштабе ВСУ сообщили о том, что российские диверсанты в Украине приложение Premise (как говорят в Генштабе, в приложении диверсантам давали задачу для определения расположения стратегических объектов в Украине) - компания-разработчик приостановила все операции в Украине.

"Наша компания и наша команда по всему миру решительно поддерживают Украину и украинский народ, которые защищаются от этого незаконного акта агрессии со стороны России", - говорится в заявлении Premise
показати весь коментар
26.02.2022 01:45
+54
Ми сперечаємось, бо у кожного своя думка і мізки не випрямлені в одну лінію, як в кацапії.
показати весь коментар
26.02.2022 01:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это СУПЕР!
показати весь коментар
26.02.2022 01:43 Відповісти
Ярослав Мудрий писав давньоукраїнською мовою.
показати весь коментар
26.02.2022 04:50 Відповісти
Уруцкім ізіком Люди не користувались, тільки андрофаги. ЛІКУЙСЯ, *****, 30 років Незалежності!
показати весь коментар
26.02.2022 10:16 Відповісти
Воодушевляет до мурашек!. в этот момент. адреналин приливает и готов вылететь на голову лаптеногому оккупанту с балкона пятого этажа зная что он в досягаемости моей туши). .Берегите себя!!! и выжигайте эту нечисть!!!.утром думаю все таки доеду до военкомата.
показати весь коментар
26.02.2022 02:45 Відповісти
Совершенно эпический персонаж.

Сказал сильнейшую речь, как будто Тарас Бульба 21-ого века..
показати весь коментар
26.02.2022 03:11 Відповісти
⚡️После того, как в Генштабе ВСУ сообщили о том, что российские диверсанты в Украине приложение Premise (как говорят в Генштабе, в приложении диверсантам давали задачу для определения расположения стратегических объектов в Украине) - компания-разработчик приостановила все операции в Украине.

"Наша компания и наша команда по всему миру решительно поддерживают Украину и украинский народ, которые защищаются от этого незаконного акта агрессии со стороны России", - говорится в заявлении Premise
показати весь коментар
26.02.2022 01:45 Відповісти
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
показати весь коментар
26.02.2022 01:45 Відповісти
Ми - Українці! На своїй землі. Будемо робити все, щоб вберегти цілісність України
показати весь коментар
26.02.2022 01:45 Відповісти
Ми сперечаємось, бо у кожного своя думка і мізки не випрямлені в одну лінію, як в кацапії.
показати весь коментар
26.02.2022 01:46 Відповісти
Да у нас каждый суслик Агроном... наша сила и наша слабость...)))
показати весь коментар
26.02.2022 01:54 Відповісти
аха и каждый второй генеральный директор
показати весь коментар
26.02.2022 09:26 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
26.02.2022 01:46 Відповісти
Разом нас багато - нас неподолати!
показати весь коментар
26.02.2022 01:47 Відповісти
Добре сказав, душевно.
показати весь коментар
26.02.2022 01:47 Відповісти
Держимся вместе
показати весь коментар
26.02.2022 01:49 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Слава українському народу !!! Зеленський , на зустрічі з орками тепер вимагай повернення Криму та Донбасу . І захерачте вже врешті решт цей клятий кримський міст
показати весь коментар
26.02.2022 01:51 Відповісти
Вважаю, що коли Крим повернуть, міст треба зруйнувати та перебудувати вертикально. До неба.
показати весь коментар
26.02.2022 01:56 Відповісти
не треба руйнувати, нам сгодиться, тьму таракань свою ще треба буде забирати
показати весь коментар
26.02.2022 02:02 Відповісти
Після того як по мосту пройдуть останні інтерновані кацапи змусити ********* власним коштом його демонтувати чи те що від нього залишиться. ********* має бути повністю ізольований на століття. І нехай жеруть один одного...
показати весь коментар
26.02.2022 08:13 Відповісти
ще не на часі, як побіжать та запросять пощади і здадуться в полон тільки тоді - не раніше
показати весь коментар
26.02.2022 02:00 Відповісти
Цікаво скільки сєвєрних алєней склеїло ласти від інфаркту через таке неввічливе тлумачення їхнього ідола дєдушкі путєна.
Я вважаю, що не один десяток.
показати весь коментар
26.02.2022 01:52 Відповісти
Я розумію що війна страшно, але закликаю усіх хто покидає Украіну - залишить хоча б каністру пального нашим хлопцям на границі, злійте все що можете - після перетену купите ще, а хлопці вам будуть вдячні, бо пальне це рух, рух до перемоги, прошу поширите це соц мережами
показати весь коментар
26.02.2022 01:52 Відповісти
Важливо!!!властелин яець влучив своїми ракетами на теріторію НАТО Чекаємо відповіді,невже знову промовчать!!!
показати весь коментар
26.02.2022 01:53 Відповісти
Куди саме?
показати весь коментар
26.02.2022 01:54 Відповісти
Дві ракети потрапили на теріторію Польщі,це пряма загроза,чекаємо відповіді,чи знову промовчать
показати весь коментар
26.02.2022 02:00 Відповісти
Ого!!! А де пишуть?
показати весь коментар
26.02.2022 02:00 Відповісти
dumaju pestit, udar po NATO osobenno po tem kto ochenj ljubit zharenih rjuskih, eto 5 punkt cherez chas uzhe v polnoi deistvije. Ja ne vizhu chtob korobli vihodili lupitj rusnju.
показати весь коментар
26.02.2022 02:21 Відповісти
Я надеюсь НАТО потихоньку пиз....т рашку на территории Украины. Потихонечку. Потихонечку.
показати весь коментар
26.02.2022 02:24 Відповісти
tiho, nu vsio v porjadke, jestj oruzhije gde net obuchenih ukraincov, no oruzhije jestj v komplekte.
показати весь коментар
26.02.2022 02:25 Відповісти
Ну какая разница в конечном итоге - кто распиз...л вертолет с путеноидами? Ну нет, так и нет.
показати весь коментар
26.02.2022 02:27 Відповісти
ti dazhe ne predstavljajesh kak tut vsjo gudit ot motorov, kogda chto to namechajetsia i korobli vihodjat v okean iz fjorda- vedj zadacha flota Norge obnulitj severnij flot za korotkoje vremja, kstati, dumaju eto sdelajet bistreje chem zaplanirovanno.
показати весь коментар
26.02.2022 02:24 Відповісти
Україна це нація! Ми нащадки козаків! Ворог козаків завжди горів в пеклі! Гітлер два рази пройшов по Україні, тим паче ми не дамо рашистам по нам топтатися!
показати весь коментар
26.02.2022 01:53 Відповісти
Хорошо выступил. Аж защемило....
показати весь коментар
26.02.2022 01:53 Відповісти
Блин но кабель интернета на заводе повредили .
Я не в перетензиях.
Завтра починим.
показати весь коментар
26.02.2022 03:12 Відповісти
Воїн - знімай пташок із неба, консерви на колесах вскривай ще в дорозі, збивай літак поки він іще на землі!!! - бо ці таргани дуже погано викурюються коли вони вже розповзлись.
показати весь коментар
26.02.2022 01:56 Відповісти
Ні, ну чесно, хтось може повірити, що до цього воїна, хоть один кадирівець може наблизитись? Навіть дон
показати весь коментар
26.02.2022 01:59 Відповісти
дон дигидон сам по себе храбрец не хуже типуна-всё руками своих нукеров проворачивает.да и какой кавказец,если он считает себя мужчиной, стал бы заставлять стариков и старух извиняться на камеру за своих родичей.а этот рыжий ****** заставлял
показати весь коментар
26.02.2022 04:16 Відповісти
Сказочный красавец!
показати весь коментар
26.02.2022 02:01 Відповісти
Терміново!!!Ми Громадяни Великої Британії,перебуваючи,на території,України,не маючи змоги виїхати,просимо Королеву допомоги,та захисту.Благаємо на допомогу!!Введіть війска,для захисту своїх громадян!
показати весь коментар
26.02.2022 02:03 Відповісти
Без коментарів … все сказано ! Слава Єдиній Україні
показати весь коментар
26.02.2022 02:05 Відповісти
мощно. каждая свнособака должна увидеть и услышать. а вам ребята, хорошей охоты
показати весь коментар
26.02.2022 02:09 Відповісти
резать русню это теперь просто развлекуха ... резать тварей, которые по беспределу пришли на нашу землю, это обязанность каждого украинца, про это потом и своим внукам будет не стыдно рассказать!
показати весь коментар
26.02.2022 02:10 Відповісти
Сказав, ні відняти, ні добавити. Щиро вдячний воїну. Шана героїчним ЗСУ.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
показати весь коментар
26.02.2022 02:19 Відповісти
A ohota budet jeshcho let 10 - 15, da da, vseh rasejskih suk kotorih zafiksirovali v inete, vse oni celi dlja ohoti, dolgoi no spravedlivoi.
показати весь коментар
26.02.2022 02:19 Відповісти
Молодец! Настоящий украинец, патриот.
показати весь коментар
26.02.2022 02:25 Відповісти
Ей, Ваня! Я зара покрошив собі салат, як наш Воїн крошить ваших нещасних зомборабів солов´я в Україні...
показати весь коментар
26.02.2022 02:27 Відповісти
Постійно останнім часом слідкую за подіями... але щось не зрозумію де все ж таки Медведчук, втік, чи під вартою
показати весь коментар
26.02.2022 02:36 Відповісти
Під вартою.
показати весь коментар
26.02.2022 04:32 Відповісти
Ну вылитый Кадыров.
Не узнаю в гриме!!!
показати весь коментар
26.02.2022 03:00 Відповісти
дыркин твой только с дедами и бабками воевать храбрец.
показати весь коментар
26.02.2022 04:18 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 03:10 Відповісти
Сильно сказав красава!!! +100500
показати весь коментар
26.02.2022 04:59 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
26.02.2022 05:43 Відповісти
побольше таких выступлений! надо прямо призывать убивать кацапов и русню... они враги Украины... смерть кацапам и русне!
показати весь коментар
26.02.2022 06:47 Відповісти
Поддержка Зеленского сильно выросла. Меня в сетях уже несколько раз послали на три буквы за Порошенко, в основном молодежь.
показати весь коментар
26.02.2022 07:58 Відповісти
Vot eto MUZIK! Eto kak to nado do kacapourodov donositj.
показати весь коментар
26.02.2022 10:50 Відповісти
Народ скаже - як зав'яже. Молодець !
показати весь коментар
26.02.2022 12:00 Відповісти
***** здохни
показати весь коментар
26.02.2022 12:38 Відповісти
ПАРЕНЬ ПРОСТО КРАСАВА,всё чётко сказал!настоящие чеченцы(некадыровцы)кстати,резали русню на рашистской территории и та ничего сделать с ними 10лет не могла!вырежьте их всех до последнего ********!это не люди а твари!
показати весь коментар
26.02.2022 13:07 Відповісти
Слава Україні!!!
показати весь коментар
26.02.2022 22:03 Відповісти
 
 