Атаку противника на Миколаїв відбито, - голова ОДА Кім. ВIДЕО

Десант противника в Очакові не висадився.

Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миколаїв відстояли. ППО відбили атаку. В Очакові десант не висадився. На цей час висадки в Миколаївській області немає. Ніхто до нас не йде", - написав він.

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