20 107 31
Атаку противника на Миколаїв відбито, - голова ОДА Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Десант противника в Очакові не висадився.
Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Миколаїв відстояли. ППО відбили атаку. В Очакові десант не висадився. На цей час висадки в Миколаївській області немає. Ніхто до нас не йде", - написав він.
Топ коментарі
+23 Михайло Гальків
показати весь коментар26.02.2022 05:13
+17 Виктор Дийнега
показати весь коментар26.02.2022 05:22
+14 Алексей Шептилевский
показати весь коментар26.02.2022 05:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
СЛАВА НАЦИИ !! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
Смерть москалям
Зараз усе в диму, ніц не видно.
*лять почему его не взорвали, это полностью бы застопорило продвижение рашистов...
летают "соколы ху*ла"