УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16285 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
36 473 33
війна (56406) Київ (13835)

"Горите в аду, пид#расы российские", - киянин, в квартиру якого влучив російський снаряд. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Києві снаряд окупантів влучив у житловий будинок. За попередніми даними, жертв вдалося уникнути. УВАГА! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували в мережі.

Чоловік розповідає, що ракета влучила в квартиру, але його родині вдалося врятуватись.

У дружини та старшого сина зламані ноги, а молодшого забрали рятувальники.

Нагадаємо, 26 лютого ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі у Києві.

Дивіться: Момент влучання ракети у багатоповерхівку у Києві. ВIДЕО камер спостереження

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+79
Добре, що врятувались.
Кацапи кінчені тварі.
показати весь коментар
26.02.2022 09:51
+40
показати весь коментар
26.02.2022 09:58
+39
І згорять 100%
показати весь коментар
26.02.2022 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, що врятувались.
Кацапи кінчені тварі.
показати весь коментар
26.02.2022 09:51 Відповісти
І згорять 100%
показати весь коментар
26.02.2022 09:52 Відповісти
для дуже багатьох кацапських вбивць пекло вже почолося саме з України
показати весь коментар
26.02.2022 09:54 Відповісти
что бы они горели их нужно каждый день палить. Бои идут только на территории Украины
показати весь коментар
26.02.2022 09:53 Відповісти
Почекайте, ще буде війна на їхній території. І за справедливістю треба буде почати вторгнення із серії барбекю а-ля Хатинь. Увійшли до дяревні - все населення від новонароджених до хричів, хворих, інвалідів - у клуб, магазин, церкву, хлів - заблокувати і палити живцем, фільмуючи і поширюючи страшні відео. У про зонах робити із цехів та складів міні-Дахау, де задушити кілька тисяч зайвохромосомною фосгеном та іпритом. Палити і обстрілювати лікарні, пологові будинки, дитсадки, школи, влаштовувати масові розстріли і загрібати тисячі напівживих тіл бульдозерами... Хотіли, суки, фашистів? Отримуйте! Нехай сруться у штанів: ми стали на шлях нелюдів, шлях геноциду і воєнних злочинів - переможців не судять!

...Вибачте, емоції. Я розумію, навряд чи до цього реально дійде, бо ми - не вони. Ми люди.
Але після обстрілів дитсадків, дитячих будинків і житлових кварталів хотілося б дати кацапам спробувати холокосту, який вони накликали на наші голови...
показати весь коментар
26.02.2022 10:13 Відповісти
це лише мрії... Всякі толерасти з Європи та США просто будуть свою риторику дурну закручувати...

"не нападайте, не йдіть далі... все, ви вже перемогли!... бла-бла-бла.... все стабілізувалося... ми санкції ще накинем... в нас тих санкцій безмежно... там теж люди ... вони хороші не озабочуйте нас, ми вже і так озабочені..... бла-бла-бла.."

А Зеля і решта будуть вестись на це... Хоча би тому що потрібно мати, завдяки чому далі просуватись...
показати весь коментар
26.02.2022 11:33 Відповісти
Абсолютно вірно. Прекраснодушні ліберали зі своєю епічною маячнею вже й зараз багато кому винесли підлогу мозку.
показати весь коментар
26.02.2022 11:49 Відповісти
Росіяни ПНХ! Зомбі-ватніки-загврбники грьобані
показати весь коментар
26.02.2022 09:53 Відповісти
Читав, що в Ростові вже паніка: банкомати без готівки, виїзд мешканців подалі, черги біля магазинів
показати весь коментар
26.02.2022 09:55 Відповісти
Ха-ха-ха дупа у них горить вже
показати весь коментар
26.02.2022 10:01 Відповісти
Дупа? забагато честі))
ПЕРДАКИ у них..

мені одна свиноматка пише що треба за мір бороться..
я просто в ак*є
показати весь коментар
26.02.2022 10:03 Відповісти
ну то хай їде в Масквабад і там починає за мір боротись!
показати весь коментар
26.02.2022 11:34 Відповісти
Я не розумію, чому не об'явити НАТО формальну "війну", нехай вони нас захоплять, а потім віддадуть...
показати весь коментар
26.02.2022 09:56 Відповісти
В країнах НАТО опікуються більше правами трансгендерів і життям болотяних жаб, а не реальними проблемами ...
показати весь коментар
26.02.2022 09:58 Відповісти
дe ж вони врятувалися? якби сидiли у пiдвалi то цiлi б були. а так iхнє щасття що ракeта пройшла по краю а нe вглиб.
показати весь коментар
26.02.2022 09:57 Відповісти
весь час в підвалі не всидиш... ще психічно не готові...
показати весь коментар
26.02.2022 11:35 Відповісти
Ми не обираємо часи, коли нам жити... Але, ми обираємо, як жити.
показати весь коментар
26.02.2022 09:58 Відповісти
⚡️ Подразделения Украинской добровольческой армии развернуты и активно участвуют в отражении российской агрессии - Дмитрий Ярош
показати весь коментар
26.02.2022 09:58 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 09:58 Відповісти
Это бимба!
показати весь коментар
26.02.2022 10:02 Відповісти
Це претендує на фото року!
показати весь коментар
26.02.2022 10:25 Відповісти
Це 14 рік , Майдан.
показати весь коментар
26.02.2022 10:04 Відповісти
Я думаю зараз можна матюкатися. ****** кацапські орки повинні горіти в Аду!
показати весь коментар
26.02.2022 10:04 Відповісти
Рашисти ,це ї є творіння лукавого. Росія - це і є пекло ,чи то ад. Війна ,кровопролиття,смерть.розруха- це і є почерк російського лукавого з пекла .Коли чаша людського прокляття(як від цього мужчини і сотень ,мільйонів, людей у світі ) наповниться до краю,Бог її виль'є на голову рашистського лукавого .
показати весь коментар
26.02.2022 10:05 Відповісти
Завезіть чоловіка в маєток Медведчука.А МЕДВЕДЧУКА НЕ ГОДУЙТЕ ПОКИ НЕ ПЕРЕПИШЕ СВОЮ ХАТУ НА ЦЬОГО ПОСТРАЖДАЛОГО.
показати весь коментар
26.02.2022 10:05 Відповісти
Свині кацапськи ви розбудили в українцях те стрешне для вас що вже не можливо приспати.Тіки ваше горе може зможе заспакоїти той біль та втрати українців.Вас вже неіснує .
показати весь коментар
26.02.2022 10:05 Відповісти
Згорять усі тварі **********!Київ третій день стоїть!Перемога буде за нами!
показати весь коментар
26.02.2022 10:09 Відповісти
Каждое такое попадание по высотке рождает десяток волкодавов, которые будут перегрызать глотки русне
показати весь коментар
26.02.2022 10:12 Відповісти
Пожалуйста, доносите все эти факты до рашки в первую очередь и до всего сознательного мира...
показати весь коментар
26.02.2022 10:25 Відповісти
А ще страшне, коли вони почнуть тікати. Вони усе руйнують та палять, тікаючи.
показати весь коментар
26.02.2022 10:51 Відповісти
Правильно сказал - Горите в аду ******** российские!!!
показати весь коментар
26.02.2022 10:54 Відповісти
Коротко про НАТО : скоро не Україна буде просити про приєднання до НАТО, а НАТО буде просити про приєднання до України.
показати весь коментар
26.02.2022 17:41 Відповісти
 
 