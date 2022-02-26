"Горите в аду, пид#расы российские", - киянин, в квартиру якого влучив російський снаряд. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Києві снаряд окупантів влучив у житловий будинок. За попередніми даними, жертв вдалося уникнути. УВАГА! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували в мережі.
Чоловік розповідає, що ракета влучила в квартиру, але його родині вдалося врятуватись.
У дружини та старшого сина зламані ноги, а молодшого забрали рятувальники.
Нагадаємо, 26 лютого ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі у Києві.
Топ коментарі
+79 Ksenia VB
показати весь коментар26.02.2022 09:51
+40 Rino Onix
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+39 Микола Мазуренко
показати весь коментар26.02.2022 09:52
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Будь ласка, зачекайте...
Кацапи кінчені тварі.
...Вибачте, емоції. Я розумію, навряд чи до цього реально дійде, бо ми - не вони. Ми люди.
Але після обстрілів дитсадків, дитячих будинків і житлових кварталів хотілося б дати кацапам спробувати холокосту, який вони накликали на наші голови...
"не нападайте, не йдіть далі... все, ви вже перемогли!... бла-бла-бла.... все стабілізувалося... ми санкції ще накинем... в нас тих санкцій безмежно... там теж люди ... вони хороші не озабочуйте нас, ми вже і так озабочені..... бла-бла-бла.."
А Зеля і решта будуть вестись на це... Хоча би тому що потрібно мати, завдяки чому далі просуватись...
ПЕРДАКИ у них..
мені одна свиноматка пише що треба за мір бороться..
я просто в ак*є