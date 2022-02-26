В дитини від кімнати залишилась просто яма, пощастило, що її там не було, - мешканка столичного будинку, в який влучив снаряд. ВIДЕО
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Снаряд влучив в квартиру, але чудом вдалося уникнути жертв.
Про це розповіла очевидиця, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знаходились між несучими стінами, тільки це нас врятувало. 21 поверх. Це наша квартира, там де діра, де горить. В дитини від кімнати залишилась просто яма. Якби вона була там, то її вже просто не було б", - каже жінка.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.02.2022 10:01 Відповісти Мені подобається 6
Lvbnhj
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Ніхто Петрович
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