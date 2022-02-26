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"Путин х#йло и Слава Украине!": ЗСУ взяли в полон офіцера поліцейського спецназу РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіцер поліцейського спецназу Росії потрапив у полон до українських військових. УВАГА! Нецензурна лексика.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Окупантам не вистачає військових сил, вони долучають поліцію. Насолоджуйтесь взятим в полон офіцером поліцейського спецназу (СОБР)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вы тут подохните к #баной матери": Тероборона взяла у полон російського окупанта. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+75
пля кого кинули в- бой мусарню
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26.02.2022 10:09
+51
Ноги отнялись от радости - живым остался.
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26.02.2022 10:12
+41
Почему не отпиз**ли за *на Украину** ....
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26.02.2022 10:10
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Ребята не по этой теме! Как забанить шария в Ютубе? Он уже третьи сутки фейки мечет в Ютубе проводя стримы по 7-10 часов, старается для пропаганды, нужно срочно достучаться до лиц способных попросить Ютуб забанить этого урода!
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26.02.2022 10:53 Відповісти
надо кинуть страйк, а если это сделает не один и не два человека, бан стопроцентный, может и временный, но бан
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26.02.2022 10:57 Відповісти
Пиши "жалобу" на канал или на видео, я пишу регулярно😁
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26.02.2022 12:01 Відповісти
Гарне вiдео!
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26.02.2022 10:56 Відповісти
Нужно срочно организовать флешмоб! Может кто владеет пабликами или знаком с теми кто владеет. Нужно запустить акцию забанить урода. Накидать ему миллион страйков.
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26.02.2022 11:01 Відповісти
страйк кинул, если добавите свои и по всем предложенным там категориям, он захлебнется надолго, надеюсь
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26.02.2022 11:09 Відповісти
кинул второй страйк
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26.02.2022 11:31 Відповісти
++
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26.02.2022 14:17 Відповісти
А шо это оно на носилках ? Ходить падло не может ? Пусть **** ползает ...
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26.02.2022 11:02 Відповісти
в сторону ближайшего поля, нам надо удобрять свою землю.
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26.02.2022 11:05 Відповісти
Уже в возрасте пенсионном. Чего тебе не сиделось дома, на рыбалке? Или с внуками побарахтаться . Так нет же прётся в чужое государство, несёт свой поганый мир. У самих
что , все проблемы решены, что прётесь кого то уму разуму учить ? Набирайте заранее семе
чек полные карманы .
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26.02.2022 11:08 Відповісти
ЩО, ПАДЛЮКО????
Тварина кончена, це тобі не за волосся жінку з плакатом в автозак волокти!
Посадити в клітку, дати мегафон і возити по містах України - хай кричить "Путін-*****! Слава Україні!"
А відео Путіну відправити і всім тамтешнім свинособакам.
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26.02.2022 11:09 Відповісти
На добрива!
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26.02.2022 11:11 Відповісти
Треба цых откив провести в метро, шоб вони подивилысь на так званых "фашистив" и их показаты , так званый парад на Хрещатику. Слава Украини! Звиняйте, не можу встановити на телефони украинску мову, я вже старенька, не лажу с мобилкою
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26.02.2022 11:18 Відповісти
ответ будет прост - мы нипанимаем. И вообще им пофиг. Если они побеждают, значит они правы, если они не побеждают, значит не правы победители. Вата в голове не лечится, а только выбивается.
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26.02.2022 11:20 Відповісти
Не, ну как-то не искренне он говорил Слава Украине! Не верю... нужно ещё тренироваться и тренироваться...
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26.02.2022 12:03 Відповісти
Наші хлопці навчать всю цю мокшанську гидоту привітанням Слава Укрвїні, Героям Слава і пУтлєр *****!!!!!!!!!!
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26.02.2022 12:27 Відповісти
Гонит, сучий мокшанин!!! Чтоб "офицер" не нал -куда его посылают!?!?
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26.02.2022 12:28 Відповісти
Що воно там млямкає: ну парні? Це вам не сопливий срочнік, це матьорий опер. На попа схожий...Прибавку до пенсії хотів заробити "наУкраінє"...
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26.02.2022 12:31 Відповісти
Та який це офіцер,це гімно!Подивіться на них,вони всі без знаків розрізнення, без прапора своєї країни йдуть на війну , звичайні терористи,просто чорти без честі!
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26.02.2022 12:45 Відповісти
Росіяни,це падло вас било,коли ви виходили на мітинги протесту! Пишіть нам за всі його "подвиги",ми зможемо його наказати!
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26.02.2022 14:24 Відповісти
Весьма любопытное видео....
А почему, собственно, допрашивающий не обратил внимание пленного на то простое обстоятельство, что он (военнопленный) не нося военную форму (а он явно в полувоенной - у военных и нижнее белье уставное ) является шпионом (он ведь не выполнял разведовательную миссию). Т.е. не является военнопленным.
Со всеми вытекающими последствиями...
Нет, искусство допроса, мне кажется, утеряно навсегда....
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26.02.2022 14:49 Відповісти
Подскажите пожалуйста, почему российский офицер тут в украинской форме?
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26.02.2022 14:51 Відповісти
це не цей кацап,просто схожі.
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27.02.2022 10:46 Відповісти
стесняется говорить, значит пока еще верит в кремлевскую брехню
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26.02.2022 18:33 Відповісти
Ні, от щоб воно говорило наші гасла - це вже херня! По-перше це паплюження, а по-друге це глум, хоч і над скотиною. Неприємно таке бачити. (спокійно, нервові! Воював з 14 по 21 роки, набачився усього).
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26.02.2022 20:31 Відповісти
Скотчем примотати до точки і путлоїдному трупу до рила
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26.02.2022 22:13 Відповісти
такая информация вот есть. правда или нет?

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01.03.2022 23:09 Відповісти
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