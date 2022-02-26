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"Путин х#йло и Слава Украине!": ЗСУ взяли в полон офіцера поліцейського спецназу РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіцер поліцейського спецназу Росії потрапив у полон до українських військових. УВАГА! Нецензурна лексика.
Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Окупантам не вистачає військових сил, вони долучають поліцію. Насолоджуйтесь взятим в полон офіцером поліцейського спецназу (СОБР)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+75 Шимус
показати весь коментар26.02.2022 10:09
+51 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар26.02.2022 10:12
+41 Anastasiia Ka
показати весь коментар26.02.2022 10:10
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Будь ласка, зачекайте...
что , все проблемы решены, что прётесь кого то уму разуму учить ? Набирайте заранее семе
чек полные карманы .
Тварина кончена, це тобі не за волосся жінку з плакатом в автозак волокти!
Посадити в клітку, дати мегафон і возити по містах України - хай кричить "Путін-*****! Слава Україні!"
А відео Путіну відправити і всім тамтешнім свинособакам.
А почему, собственно, допрашивающий не обратил внимание пленного на то простое обстоятельство, что он (военнопленный) не нося военную форму (а он явно в полувоенной - у военных и нижнее белье уставное ) является шпионом (он ведь не выполнял разведовательную миссию). Т.е. не является военнопленным.
Со всеми вытекающими последствиями...
Нет, искусство допроса, мне кажется, утеряно навсегда....