"Путин х#йло и Слава Украине!": ЗСУ взяли в полон офіцера поліцейського спецназу РФ. ВIДЕО

Офіцер поліцейського спецназу Росії потрапив у полон до українських військових. УВАГА! Нецензурна лексика.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Окупантам не вистачає військових сил, вони долучають поліцію. Насолоджуйтесь взятим в полон офіцером поліцейського спецназу (СОБР)", - йдеться в повідомленні.

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