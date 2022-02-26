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"Ехали на учения, а попали сюда": Ще один російський окупант потрапив до полону ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ затримали російського окупанта з Нижнього Новгорода. УВАГА! Нецензурна лексика.

Відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Путин х#йло и Слава Украине!": ЗСУ взяли в полон офіцера поліцейського спецназу РФ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+109
Нагадую, керування авіаційних атак на Київ та інші міста ведеться з території Білорусі. Білорусь винна в смертях наших громадян рівно так само, як і росія.
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26.02.2022 10:18
+54
Якого хер... ви їх не вбиваєте...? Вони вбили наших героїв на острові Зміїний...
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26.02.2022 10:19
+51
по позициям бульбашей нужно отвечать
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26.02.2022 10:20
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Нагадую, керування авіаційних атак на Київ та інші міста ведеться з території Білорусі. Білорусь винна в смертях наших громадян рівно так само, як і росія.
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26.02.2022 10:18 Відповісти
по позициям бульбашей нужно отвечать
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26.02.2022 10:20 Відповісти
Собак постріляємо, а потім з картоплянами розбиратися потрібно.
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26.02.2022 10:24 Відповісти
Плохо что во главе войска Львов стоит ишак. А с бульбоферером и его опричниками разобраться надо будет
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26.02.2022 10:33 Відповісти
Честно

Я не проти щоб Білорусь стала частиною України
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26.02.2022 10:34 Відповісти
⚡️В СБУ заверили, что попытка «молниеносного блицкрига» Путина полностью провалилась.
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26.02.2022 10:19 Відповісти
Якого хер... ви їх не вбиваєте...? Вони вбили наших героїв на острові Зміїний...
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26.02.2022 10:19 Відповісти
потом отпустят как с 2014
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26.02.2022 10:22 Відповісти
воно поклало зброю і підняло пентаклі. ми ЛЮДИ . тому ця гидота буде відстроювати Київ і інши міста де намікімаусило
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26.02.2022 10:23 Відповісти
не будь наївний...
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26.02.2022 11:02 Відповісти
потом этот кацапский биомусор можно будет обменять на наших ребят из ордло

главное, перед отправкой, каждой пленной ватке поставить клеймо "Слава Украине, ПТН ПНХ", и чтоб оно у себя на паРаше так ходило
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26.02.2022 10:24 Відповісти
Наши пленные тоже есть,и их надо будет на что то менять.
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26.02.2022 10:28 Відповісти
Слишком мало того чтобы убивать! Пусть теперь суки отстраивают все что уничтожили! В крайнем случае в карьеры их!
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26.02.2022 10:43 Відповісти
тому не вбиваємо полонених, що відрізнаємося від свинособак. До моменту взяття у полон їх можна і потрібно вбивати усюди.
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26.02.2022 12:56 Відповісти
сколько можно сказки рассказывать
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26.02.2022 10:19 Відповісти
Я бы за эти"сказки" им воспитательные меры применял.
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26.02.2022 10:30 Відповісти
Заливает 100%. Это у них легенда типа такая, теперь понятно
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26.02.2022 10:31 Відповісти
А ви думаєте якщо їм сказали що вони їдуть воювати

Вони так радо пішли?

Їх тупо кинули, і поставили перед фактом. По деяким відио схоже що вони ще і накачані наркотиками
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26.02.2022 10:36 Відповісти
це їхні проблеми! - вони могли прийти, скинути зброю та здатися одразу! так ні- вони почали активні дії ПРОТИ України! і пох - кинулі їх "свої", поставили перед фактом, чи поставили раком!!!! ПОХ! немає їх чого жаліти!
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26.02.2022 11:04 Відповісти
Обмануті кидають зброю одразу...Піздунець.
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26.02.2022 10:19 Відповісти
Це їхня легенда. Всі кажуть одне і теж.
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26.02.2022 10:25 Відповісти
Так, з усього виходить, що їх інструктували, що у разі полону казати "мьі заблуділісь". Ну як можна воювати з такою мотивацією? Коли не знаєш, за що воюєш та як волоцюга не маєш ні прапору, ні шевронів.
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26.02.2022 13:02 Відповісти
Швабру йому в пердак
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26.02.2022 10:19 Відповісти
тю... для ватки это же вместо утренней разминки)) не поможет
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26.02.2022 10:25 Відповісти
ему может понравится, он же пи*ар.
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26.02.2022 11:00 Відповісти
Цим упіркам перед допитом треба казати -твої попередні вже розказали хто з командирів якою легендою наказував прикриватися.
Повториш легенду - тут і ляжеш. А тепер розказуй.
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26.02.2022 10:19 Відповісти
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26.02.2022 10:19 Відповісти
Почему у одних белая повязка на ноге, у других красная.
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26.02.2022 10:20 Відповісти
чо было то и повязали тут вообще с колорадками полезли сопляки а это ышо один но живой Сумы
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26.02.2022 10:21 Відповісти
А шо у него на ногах надето ?
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26.02.2022 10:35 Відповісти
Расейское вяличие.
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26.02.2022 10:42 Відповісти
Калоши.
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26.02.2022 10:57 Відповісти
Лапти как и положено кацапу
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26.02.2022 11:42 Відповісти
Онучи
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26.02.2022 13:21 Відповісти
То есть денег в кацапской армии нет и они надеялись разжиться дорогой обувью украинских военных ? Или это стимул убивать украинцев ?
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26.02.2022 13:31 Відповісти
Так для них унитазы - вершина технологий.
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26.02.2022 13:34 Відповісти
Лапти
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26.02.2022 14:41 Відповісти
Ответ нашего, просто ОГОНЬ!
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26.02.2022 10:20 Відповісти
Тоже угарнул. Чую, после окончания видео пленый получил еще п**дюлей как минимум.
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26.02.2022 10:24 Відповісти
Потім було відео з розбитою правою щокою (шульга видко крепко вклепав), накладена була пов'язка. Там він уже сидів на лавці і слізно просив "друзів" не їхати сюди.
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26.02.2022 10:29 Відповісти
⚡️Киевляне задержали российского диверсанта в Голосеевском районе, он был со всеми в укрытии

Как передают очевидцы: Он не хотел показывать документы, разговаривать на украинском.
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26.02.2022 10:21 Відповісти
Как-то конец повествования не впечатляет... Ожидаемо вынос тела. По частям.
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26.02.2022 10:30 Відповісти
Скоро все диверсанты или украинский выучат, или к моторыле и кобзону отправятся
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26.02.2022 10:34 Відповісти
Видать "илиту" под Киев бросили, а вас пытаются биомусором штурмовать.
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26.02.2022 10:45 Відповісти
кацапи сралісь сруцца та будуть срацца...ЗСУ-респккт...
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26.02.2022 10:21 Відповісти
На ученія Ну тут научат...
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26.02.2022 10:21 Відповісти
Сукі, строковиків женуть..
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26.02.2022 10:23 Відповісти
На що вони розраховували?
***** повне і цілковите ідіотелло!

Відтепер абсолютна руйнація Кацапії, - наша безпосередня мета!!!
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26.02.2022 10:23 Відповісти
⚡️Не менее 27 стран, в том числе и не членов НАТО, решили передать Украине оружие.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Британии Бена Уоллеса.
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26.02.2022 10:23 Відповісти
Можно заходить прямо с оружием в руках.
Мы не откажемся.
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26.02.2022 10:25 Відповісти
однозначно и 100% этим отмазкам их учили командиры перед вторжением
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26.02.2022 10:23 Відповісти
та не вчили, їх направили пабєждать, а це самодіяльність, щоб вижити
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26.02.2022 10:29 Відповісти
Да мізки їм промивали

Дали зброю, дали наркоти. І вперед

А навчання щоб компенсацію не платити. Там у них одні "не боевые потери"
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26.02.2022 10:40 Відповісти
Недоучка.
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26.02.2022 10:24 Відповісти
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26.02.2022 10:24 Відповісти
Всё они знают куда едут мрази
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26.02.2022 10:25 Відповісти
вже ж відкрито вже і )(уйло об*явило . а воно ще сцікливо кіздить за "ученія " яка країна такі і "зольдатен "
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26.02.2022 10:26 Відповісти
те кто еще работает в магазинах могут столкнуться с оккупантом который зашел за продуктами помародерить
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26.02.2022 10:26 Відповісти
Брать в плен только тех , у кого полные боекомплект и полный рожок автомата. Если сдается орк, выпустивший все патроны в сторону ВСУ , мочить на месте.
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26.02.2022 10:26 Відповісти
Дуже слушна та чітка думка!
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26.02.2022 10:53 Відповісти
Дякую!
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26.02.2022 10:54 Відповісти
І якщо вони побачили що потрапили не туди то чому не злізли з БТР не склали зброю й не пішли в бік свого кордону? Їм походу наказали заливати одну й ту ж легенду якщо полонять! Розстрілювати їх потрібно без розмов!!!
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26.02.2022 10:27 Відповісти
Розрахунок що вони зловлять раш (особливо якщо їх накачали чимось)
І почнуть палити на право і наліво

Можливо знаки і пов'язки віділяют тих кто знав. І тих кто не знає....

Ну і артилерія і авіація 100% знала. Їм не звикати по людям мирним стріляти. Покитьки
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26.02.2022 10:45 Відповісти
Какой у него красивый фингал под глазом. Только почему-то один... Несимметрично
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26.02.2022 10:28 Відповісти
Смотрите матеря....как ваш старый карлик шлёт ваших детей на удобрения!
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26.02.2022 10:28 Відповісти
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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26.02.2022 10:28 Відповісти
Какое радушие. Ты о чем?
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26.02.2022 10:36 Відповісти
Украинский солдат в бою агрессивен а с пленными он радушен...
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26.02.2022 10:39 Відповісти
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26.02.2022 10:29 Відповісти
Отрубить ногу и пускай идет домой. А лучше привязывать на блокпостах мордой к врагу.
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26.02.2022 10:29 Відповісти
Тогда они будут бояться вплен сдаваться
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26.02.2022 10:35 Відповісти
саме так
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26.02.2022 10:40 Відповісти
ВАЖЛИВО! Свинособаки захопили частину під Гостомелем і перевдягаються у нашу форму. Поширте.
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26.02.2022 10:30 Відповісти
Там Нужно всем военным и гражданским переходить на украинский язык тчтоб выявить кацапов. Свои русскоговорящие могут временно и на суржик перейти.
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26.02.2022 10:35 Відповісти
Хоч би вже легенди додумались різні вигадати... Хоча чим там думати і вигадувати? Один грець від чого помруть. Не х.й шастать!
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26.02.2022 10:30 Відповісти
Нужно этих учеников сразу расстреливать, чтобы они не проводили учения возле границ соседей
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26.02.2022 10:30 Відповісти
Методички хорошо выучили перед вторжением
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26.02.2022 10:31 Відповісти
Схоже це в них "легенда" така.
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26.02.2022 10:33 Відповісти
Пуйло назначило Медведчука И,О, президента Украины. Он ещё не расстрелян?
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26.02.2022 10:33 Відповісти
Сосать вони будуть один у одного ***** й медвечук той.
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26.02.2022 10:42 Відповісти
Брешуть,суки, в них інструкції що говорити якщо попали в полон.
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26.02.2022 10:33 Відповісти
от бреше, паскудо. на учєніях не дають бойові набої.
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26.02.2022 10:34 Відповісти
Та оно и брехать не может, совсем безмозглое тело.
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26.02.2022 10:36 Відповісти
Правильно сказал Невзоров
«То, что я вижу - ничем не отличается от армии России в Первую Чеченскую. Та же бездарность командования, тот же хаос, те же сопляки-срочники. И такая же страсть к бессмысленному и безрезультатному бомбометству. Чем Первая Чеченская закончилась, вы помните»
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26.02.2022 10:36 Відповісти
Чечнська їм здасця "дитячаю прогулянкою" !
Справа не у їх командуванні, справа що проти окупанта навіть дерева з травою не кажучи вже про людей!!!
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26.02.2022 10:41 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/video/90034145.html
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26.02.2022 10:37 Відповісти
ДАЖЕ В ПЛЕНУ ВСЕ ПОГОЛОВНО ВРУТ, ЕСЛИ ВЫПУСТИТЬ ОПЯТЬ БУДУТ ВОЕВАТЬ.
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26.02.2022 10:38 Відповісти
Говорит -вспоминая. Т.е. перед этим их наставляли что говорить в случае их пленения.
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26.02.2022 10:39 Відповісти
100%
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26.02.2022 10:39 Відповісти
Досить толерантності!
Розстрілюйте окупантів рашисских.
Усе вони знали чудово, брешуть - легенда, одна на всіх. Час толерантності минув!!!
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26.02.2022 10:39 Відповісти
Бабы рожают-рожают, а "легенды" попадания на территорию другой страны не меняются. "Заблудились", "ехали на учения"... Блин, рашисты, да вы же ссыкуны редкостные, не могущие прямо заявить, что получили конкретный приказ. Каким надо быть дебилом, чтобы ехать в чужую страну и верить в учения?
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26.02.2022 10:39 Відповісти
Он не обманутый ******. У военных есть такое понятие как - легенда! Им всем её озвучивают на случай попадания в плен. Каждый из них, когда ехал в Украину, красовался один перед другим, как они отважно будут крошить укропов... но что-то пошло не так...
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26.02.2022 10:42 Відповісти
Jestj idea, prodolzhajem uchenije : Ukrainci streljajet a ruskij pitaras bezhit po streljbishchu ubegaja ot pulj. Jesli uderzharlsia 28 chasov, to mozhno i v konclager otpraljatj. Jesli net, to msame ili zhene v meshke.
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26.02.2022 10:47 Відповісти
Обратите внимание на мимику на лбу оккупанта и глаза. Когда человек что-то вспоминает он инстинктивно поднимает глаза вверх и морщит лоб. Вспомните свою мимику когда вы что вспоминаете, например какой то тел номер. Их инструктировали на такой случай, но никто не зубрил, приходится вспоминать, чё там замполит наставлял.
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26.02.2022 10:48 Відповісти
А сирийцы бы просто башку ему отрезали ...добрые мы очень Люди ...
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26.02.2022 11:04 Відповісти
Там на коліні правої ноги червона повязка. Треба відрізати те, що нижче.
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26.02.2022 11:13 Відповісти
У них у всех заранее эта сказка заготовлена на случай плена. Я в такую лапшу не верю.
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26.02.2022 11:25 Відповісти
Хороший инструктаж на случай пленения прошли перед началом вторжения. Только вот у всех версии немного не пляшут. Одни бредят, что Украина напала на орду, другие, что шли только на разведку, третьи ехали на учения, четвёртые вообще заблудились.
Не хватает ещё одного варианта, как в фильме "Хищники" 2010 года - вспышка света, потеря памяти, а придя в сознание они уже опускаются на парашютах на неизвестную территорию. ))
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26.02.2022 11:52 Відповісти
 
 