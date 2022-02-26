Українські воїни захопили в полон єфрейтора-дагестанця з армії РФ. ВIДЕО

У мережі продовжують з'являтися відео з допитами полонених російських загарбників. Зокрема в полон було взято єфрейтора з Дагестану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал ДвіЩ.

Полонений єфрейтор Магомед Гаджієв 1995 року народження, за його словами, сам з Кизилюрта (Дагестан) , в/ч 91701, водій.

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