Українські воїни захопили в полон єфрейтора-дагестанця з армії РФ. ВIДЕО
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У мережі продовжують з'являтися відео з допитами полонених російських загарбників. Зокрема в полон було взято єфрейтора з Дагестану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал ДвіЩ.
Полонений єфрейтор Магомед Гаджієв 1995 року народження, за його словами, сам з Кизилюрта (Дагестан) , в/ч 91701, водій.
Топ коментарі
+51 Aleksiey Ykropovich
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+37 Netutesnij Net
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+28 Євген Дусик
показати весь коментар26.02.2022 10:37
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Помре падло в муках, Господи прости якщо ти є
Ну і чеченці і даги. Якщо їдуть кудись. То забирають всіх своїх, і на завжди валять від "суского міра"
чехи- кадыровцы если приедут - то встретим не хуже
этого сученка не в коем случае диаспоре ( к сожалению она у нас есть ) отдавать нельзя
через 5 хвилин розійдеться по всій країні, саме час, а то у них зараз такі теми труть:
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