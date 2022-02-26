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армія РФ (13478) Дагестан (69) полон (1296)

Українські воїни захопили в полон єфрейтора-дагестанця з армії РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі продовжують з'являтися відео з допитами полонених російських загарбників. Зокрема в полон було взято єфрейтора з Дагестану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал ДвіЩ.

Полонений єфрейтор Магомед Гаджієв 1995 року народження, за його словами, сам з Кизилюрта (Дагестан) , в/ч 91701, водій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти з 11-ї гвардійської ДШБ капітан Касаткін і єфрейтор Міхоєв здалися в полон. ВIДЕО
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Топ коментарі
+51
Та не беріть їх у полон!
Щоб при слові Україна у їх починалась дристачка!!!
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26.02.2022 10:36
+37
Треба щоб батьки побачили свого *******.
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26.02.2022 10:37
+28
Є і наші полонені - потрібен "обмінний фонд"...
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26.02.2022 10:37
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Травануть крысинным ядом
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26.02.2022 10:46 Відповісти
Приблизительно 100 танков в Здвижовке. По говору екипажи-белорусы. Покидая свои дома украинцы травите еду и оставляйте отравленую водку.
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26.02.2022 10:48 Відповісти
Если нет яда - проносное добавляйте. Если в танке или БМП хоть один обосрется, воевать им будет весело.
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26.02.2022 11:02 Відповісти
Очисник для труб чудово підходить, є у кожній хаті.
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26.02.2022 11:22 Відповісти
Або доместос! Теж гарно працює. Хлорка.
Помре падло в муках, Господи прости якщо ти є
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28.02.2022 19:11 Відповісти
Следующий третий пакет санкций от ЕС включает запрет на SWIFT для России и ВНИМАНИЕ блокировку всех счетов граждан России в том числе с ВНЖ и вторым гражданством ЕС свыше 100 000 Евро. После чего банки должны получить от вкладчиков источник получения этих средств. Брависсимо!!!
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26.02.2022 10:44 Відповісти
За цей пакет ще мають проголосувати стурбовані колаборанти кацапів: макароножери, *******, фріци і кіпрські *************.
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26.02.2022 10:50 Відповісти
Сомневаюсь что у превалирующей части населения есть счета по 100к евро, надо было от 100 евро вносить в пакет
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26.02.2022 10:59 Відповісти
Перерезать глотку этому овце*бу и на помойку, не о чем с ним разговаривать и кормить эту падаль...
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26.02.2022 10:45 Відповісти
обменный фонд . Или тебе наших пленных уже не жаль ?
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26.02.2022 11:38 Відповісти
похож на титушку Топаза
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26.02.2022 10:46 Відповісти
Этот ещё и борзый, колорадку повесил гад.
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26.02.2022 10:46 Відповісти
Переодеть в краинскую форму и пусть свои их и гасят.
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26.02.2022 10:47 Відповісти
Паліть його живцем як Батька Махно заповів!!!!
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26.02.2022 10:48 Відповісти
И чего чурбан тебе не сиделось дома в своём Дагестане...
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26.02.2022 10:48 Відповісти
щось воно більше на униле гівно схоже і за коліром, і за їбалом, ніж на бравого вояку))) а сам мабуть в частині какцапів разом з земляками строїв-нагибав "дагестан сила" на спинах малював - і щось вже зовсім не такий крутий, як до України потрапив)) гівно з бантіком, *****
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26.02.2022 10:48 Відповісти
Повезло що взяли.
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26.02.2022 10:49 Відповісти
окша тупорылая -был у нас водила в Нахичевани тоже Гаджиев -буду надеятся что не его сын
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26.02.2022 10:50 Відповісти
Там як і в Чечні, прізвище це ознака клана. На прикладі Кадирова, там пару сотень є.

Ну і чеченці і даги. Якщо їдуть кудись. То забирають всіх своїх, і на завжди валять від "суского міра"
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26.02.2022 11:08 Відповісти
Нахичевань это Азербайджан. А Азербайджан не воюет против друзей. А друзьями мы считаем Украину.
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26.02.2022 13:34 Відповісти
Проста дурний горний казьол...
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26.02.2022 10:51 Відповісти
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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26.02.2022 10:52 Відповісти
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26.02.2022 10:53 Відповісти
Білоруси?
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26.02.2022 11:08 Відповісти
допросити і растреляти.
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26.02.2022 10:54 Відповісти
Пленные нам нужны...нам еще наших с параши вытаскивать.
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26.02.2022 10:57 Відповісти
Ваших ещё больше
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26.02.2022 11:04 Відповісти
Этот идейный, таких надо убивать медленно.
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26.02.2022 10:57 Відповісти
Этот черт ранее воевал в Украине На Донбассе .в конце говоря о адресе проживания .запаянный. пропаянный так что .проговорился. Защитников Дон... защитников нации. а чуть не сказал Защитников Донбасса
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26.02.2022 10:59 Відповісти
прострілити обидві колінні чашечки інвалідом зробити хай його свинособаки утримують!!
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26.02.2022 11:00 Відповісти
Коли діють російські дрг, то полонених брати не слід, їх можуть звільнити... Тому треба росіян всіх вбити
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26.02.2022 11:00 Відповісти
за дурное отношение к пленным нас накажут .
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26.02.2022 11:39 Відповісти
Застрєлєн прі попиткє к бєгству!
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20.03.2022 00:51 Відповісти
Надо снимать как с ними хорошо общаются и выкладывать в инет по всем пабликам. Ну а потом прикапывать,но уже без видео.
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26.02.2022 11:03 Відповісти
Отправить к папе-маме .....по частям ...
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26.02.2022 11:06 Відповісти
запхайте ийму в горлянку ту колорадську стрічку!
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26.02.2022 11:08 Відповісти
На добриво!
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26.02.2022 11:09 Відповісти
Если есть сейчас чеченцы, воюющие за Украину, то пленных дагов и чеченов нужно им отдавать. Пусть они с такими сами разбираются как хотят на своё усмотрение.
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26.02.2022 11:10 Відповісти
не такие- уж и страшные даги оказалось , он приехал убивать , а тут такой нежданчик
чехи- кадыровцы если приедут - то встретим не хуже
этого сученка не в коем случае диаспоре ( к сожалению она у нас есть ) отдавать нельзя
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26.02.2022 11:16 Відповісти
поширити у пабликах північного кавказу. закинути https://m.vk.com/atypicalmakhachkala

через 5 хвилин розійдеться по всій країні, саме час, а то у них зараз такі теми труть:

Рамзан Кадыров потребовал Зеленского извиниться перед Владимиром Путиным
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26.02.2022 11:23 Відповісти
Дайте сала этой суке
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26.02.2022 11:48 Відповісти
********* тупая.
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26.02.2022 11:58 Відповісти
Коли я служив строкову, у нас казали: краще мати доньку курву, ніж сина єфрейтора.
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26.02.2022 12:12 Відповісти
Путину эти люди не нужны.Это его пушечное мясо
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26.02.2022 12:31 Відповісти
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