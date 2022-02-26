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Росіяни ракетами розстрілюють будинки: за добу війська РФ пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури, - заява МВС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що російські війська не завдають ударів по цивільному населенню, є фейком, заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Розмови Путіна про те, що він ніколи не веде війну проти цивільного населення, і українці нібито прикриваються живим щитом із жінок і дітей, є абсолютним фейком. Росіяни ракетами розстрілюють цивільні будинки в місті Києві, столиці України. Більше того, протягом останньої доби щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури було пошкоджено саме російськими військами та саме російськими військовими", - сказав у відеозверненні пресслужби МВС спікер-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, вранці 26 лютого в багатоповерховий будинок на проспекті Лобановського в Києві влучив снаряд, попередньо жертв і постраждалих немає. На місці вибуху відбувається евакуація мешканців, оглядається територія щодо можливих загиблих.

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Созывайте ООН - выгоняйте рашу из совбеза за то, что расстреливают Киев
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26.02.2022 10:44 Відповісти
ООН - это тухлая совковая структура которая должна быть распущена за ненадобностью
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26.02.2022 10:52 Відповісти
Щоб лани широкополі
і Дніпро, і кручі
стали вам поперек горла
кацапи їбучі
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26.02.2022 10:46 Відповісти
Неплохо бы озабоченным Штатам дать ответочку по Москве:
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26.02.2022 10:47 Відповісти
Пишуть, що "привид" збив 9-го!
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26.02.2022 10:47 Відповісти
хлоп куражиться ...
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26.02.2022 10:49 Відповісти
Він все життя готував себе до цьго моменту ...
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26.02.2022 10:51 Відповісти
Байден должен "Призраку" подарить F-35
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26.02.2022 10:52 Відповісти
це його час !!!!
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26.02.2022 10:52 Відповісти
смотрела "вражий голос", так там аж з трусов выскакивают и рассказывают, что наши ставят вооружение во дворах жилых домов. Призывают народ Украины прогнать фашистов и как они бьют ВСУ. В общем очередная говняная лапша для ваты рашки.
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26.02.2022 10:55 Відповісти
На территории Белоруссии 160 вертолётов , на границе с Украиной , их можно снести одним ударом за несколько минут , если им можно атаковать Украину с этой стороны , почему нельзя нанести предупреждающий удар и спасти многие жизни ?
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26.02.2022 10:56 Відповісти
Вот я и хотел повториться ,сказав что Кравчук и Кучма два коммуняки карьеристы ,которые не думали о будущем Украины и отдали без гарантий ядерное оружие, можно было оставить 13 боеголовок для всяких ситуаций. Нужно в их семьях конфисковать всё имущество и за эти деньги , хоть частично восстановить ядерный баланс Украины
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26.02.2022 11:05 Відповісти
Кучма и построил полностью мафиозное государство. А Тимошенко и Лазаренко - подельники. Потом принципиально мало что менялось. Сейчас до войны во вгаве мафии стояло этническое еврейское ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа с Зелебобиком на веревочках. У них с агентурой Кремля был полный симбиоз - одной крови ....
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26.02.2022 11:15 Відповісти
 
 