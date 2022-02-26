"Вы тут подохните к #баной матери": Тероборона взяла у полон російського окупанта. ВIДЕО

Сили територіальної оборони захопили в полон російського окупанта. УВАГА! Нецензурна лексика.

Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Відео зняте в Сумах. Під час захисту міста силами територіальної оборони.

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