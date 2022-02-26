"Вы тут подохните к #баной матери": Тероборона взяла у полон російського окупанта. ВIДЕО
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Сили територіальної оборони захопили в полон російського окупанта. УВАГА! Нецензурна лексика.
Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Відео зняте в Сумах. Під час захисту міста силами територіальної оборони.
Топ коментарі
+125 Шимус
показати весь коментар26.02.2022 11:07
+74 Шимус
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+46 elena kosakovskaya
показати весь коментар26.02.2022 11:09
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Это шутка, если что.
они подругому часто не разговаривают
если сравнить как говорят на русском другие
у них часто одни маты
вот сейчас для их пониманияя с тими так и говорят
чтобы не вопили про "биндеровцев"
у кого блин они там вообще есть?
Але якщо взяли в полон, вбивати не можна.
Викладувати номер телефона,щоб всі хто бажає перезвонили в росію і висказали все що хочуть.