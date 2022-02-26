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Жуляни (54) Київ (13835) обстріл (21057)

Вранішній обстріл Жулян російською армією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці російська армія здійснювала обстріл столичного масиву Жуляни, де розміщується Міжнародний аеропорт "Київ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Нагадаємо, під час цього обстрілу ракета потрапила у багатоповерхівку на проспекті Валерія Лобановського.
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Топ коментарі
+22
Спасибо Израилю за блокирование продажи Украине "железного купола".
Кровь украинцев есть и на ваших руках!
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26.02.2022 11:35
+5
Америка даст другие актуальные дивайсы для защиты неба.
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26.02.2022 11:39
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Макарон сказав, що війна буде тривалою.
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26.02.2022 11:26 Відповісти
Думаю що так, причому одна з причин (хотів би помилитися) це та що захід хоче на реальній війні оцінити чим Росія лякатє захід в сфері звичайної війни. І якщо з Божою допомогою Україна переможе, то тон розмов заходу з РФ суттєво зміниться
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26.02.2022 11:40 Відповісти
Спасибо Израилю за блокирование продажи Украине "железного купола".
Кровь украинцев есть и на ваших руках!
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26.02.2022 11:35 Відповісти
Так чтобы нучиться им пользоваться,необходимо время,которого уже не было.
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26.02.2022 11:37 Відповісти
Америка даст другие актуальные дивайсы для защиты неба.
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26.02.2022 11:39 Відповісти
Если 2,5 года забивать болт на обороноспособность страны, то да - "времени уже не было"
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26.02.2022 11:56 Відповісти
Информация про израильский ЖК всплывала недавно,буквально месяц назад,или даже меньше.
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26.02.2022 12:16 Відповісти
Вова, тьі-таки поц!.. ЖК не спасает от крьілатьіх или баллистических ракет - только от разнородньіх запущенньіх с земли - у него не такая мощность и он не под то "заточен". Матчасть надо учить, прежде чем кукарекать.
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03.07.2022 15:54 Відповісти
В Жулянах целью был не "массив", а взлётная полоса.
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26.02.2022 11:41 Відповісти
ну так "высокоточное" оружие "вск" рф
куда долетел туда полетел
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26.02.2022 12:02 Відповісти
Ошибаетесь, ракета шла точно в цель по заложенным координатам, но на пути оказался дом.
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26.02.2022 12:16 Відповісти
странные какие то у них ракеты тогда
видимо без кб украинских тяжко
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26.02.2022 12:45 Відповісти
Ти відео бачив? Яке "точно в цель"? Там до аеропорту кілометри три було.
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04.03.2022 12:52 Відповісти
Безсовєстниє вІ.... рушішє зольдатєн насмотрєлься фільм і хотєл нємножнко поіграть плайстейшн...

А біндєровці отключілі функцію " резет"..
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26.02.2022 14:46 Відповісти
русіше швайне
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26.02.2022 14:48 Відповісти
 
 