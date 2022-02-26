Вранішній обстріл Жулян російською армією. ВIДЕО

Вранці російська армія здійснювала обстріл столичного масиву Жуляни, де розміщується Міжнародний аеропорт "Київ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Нагадаємо, під час цього обстрілу ракета потрапила у багатоповерхівку на проспекті Валерія Лобановського.