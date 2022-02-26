Вранішній обстріл Жулян російською армією. ВIДЕО
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Вранці російська армія здійснювала обстріл столичного масиву Жуляни, де розміщується Міжнародний аеропорт "Київ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Нагадаємо, під час цього обстрілу ракета потрапила у багатоповерхівку на проспекті Валерія Лобановського.
Топ коментарі
+22 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар26.02.2022 11:35
+5 Colt
показати весь коментар26.02.2022 11:39
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Кровь украинцев есть и на ваших руках!
куда долетел туда полетел
видимо без кб украинских тяжко
А біндєровці отключілі функцію " резет"..