Захоплення диверсантів українськими військовими. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російських диверсантів затримують українські військові у Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив український воїн Артем Вітко.
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Топ коментарі
+38 Глеб123
показати весь коментар26.02.2022 11:49
+32 Vitia Ma
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+31 Наум
показати весь коментар26.02.2022 11:48
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Диверсантів можна брати живими тільки у випадку, коли це зменшить ризик втрат. Завжди краще знищити. Бо це теж розохочує наступних.
Об этом пишет в фейсбуке фонд "Вернись живым", информирует Цензор.НЕТ
"Сверхважный пост для наших военных и гражданских! Наши защитники этой ночью успешно отбили шквал атак и сбили военно-транспортный самолет с сотнями оккупантов на борту. Наши улицы завалены их телами и подбитой техникой. Пора нанести следующий удар. Россияне скрывают от своих граждан потери на фронте. Мы должны показать правду. Пока их тела и техника еще разбросаны по нашим дорогам и полям: подойдите к ним, сфотографируйте, снимите видео и пришлите сюда: [email protected]", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/p3319340
Кто-нибудь это видео вообще посмотрел?