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Захоплення диверсантів українськими військовими. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російських диверсантів затримують українські військові у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив український воїн Артем Вітко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
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26.02.2022 11:49
+32
Нах"ра їх затримувати й витрачати на це час?! Валити без розбору й шукати інших!
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26.02.2022 11:43
+31
ДИВЕРСАНТОВ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ НА МЕСТЕ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
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26.02.2022 11:48
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Нах"ра їх затримувати й витрачати на це час?! Валити без розбору й шукати інших!
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26.02.2022 11:43 Відповісти
Иди нахер првокаторша. В тюрьмах парашии гниют сотни наших военных и патриотов. Наша задача - их вернуть живыми и здоровыми. Поэтому будем менять диверсантов на наших.
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26.02.2022 11:50 Відповісти
Кацапам посрати на своїх.
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26.02.2022 11:53 Відповісти
Диверсанти перевбираються в українську форму і вбивають наших захисників на блок-постах зненацька.
Диверсантів можна брати живими тільки у випадку, коли це зменшить ризик втрат. Завжди краще знищити. Бо це теж розохочує наступних.
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26.02.2022 11:55 Відповісти
Выявлять из них отьявленных убийц .тех жалеть и отпускать не надо
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26.02.2022 12:48 Відповісти
Кацап ,ти **** дебілЬна ,закрий ротяку!!! Кацапам насрати на своє м'ясо ,баби ще опросяться!!! Знищувати диверсантів на місці!!!
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26.02.2022 12:48 Відповісти
Много времени на них тратят...
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26.02.2022 11:45 Відповісти
ДИВЕРСАНТОВ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ НА МЕСТЕ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
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26.02.2022 11:48 Відповісти
Это военные преступники, они вне закона, расстрел на месте.
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26.02.2022 11:57 Відповісти
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26.02.2022 11:49 Відповісти
*****, гривня вже 33. Могли б хоч зараз не душити цим. Невже на заході нема інструментів по штучному утриманню курсу?
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26.02.2022 12:01 Відповісти
це ринок. Тебе ніхто не змушує зараз робити кошторисні придбання. Під час війни не бакс головний, а хліб
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26.02.2022 12:05 Відповісти
это экономика спрос\предложение. ничего не сделаешь, беженцам нуно валюту, цены на товары тоже вырастут так как мудрый народ пошел скупаться как в последний раз. если все закончится успешно все свинтят назад.
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26.02.2022 12:12 Відповісти
МОВА, ЦЕ ЗБРОЯ ВІЙНИ! Видати наказ, поліції і всім війсковим розмовляти ТІЛЬКИ укр. мовою! За русссску - розстріл без попередження, щоб не було пєрєадєваній!
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26.02.2022 11:50 Відповісти
Щось у пропозмції є . Але як бути з тими їто допомогають боронити Україну, але мови не знають. До речі, зеленський сам не так давно українську мову на задовільному рівні опанував
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26.02.2022 12:08 Відповісти
хай мовчать тоді. . час був вивчити
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26.02.2022 13:12 Відповісти
А звідки знаєш хто і коли прибув за кордону допомогати знищувати москалів? Та й що з того що Медведчук та Бойко вільно володіють мовою? Чи вони вже не вороги?
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26.02.2022 16:52 Відповісти
Лучше было бы захватчиков не одетых в военную форму со знаками отличия, просто убивать после допросов. Они не подлежат под Конвенцию. И объявить это во всеуслышанье, что бы умерить пыл кацапских трансвеститов к переодеванию в гражданское.
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26.02.2022 11:57 Відповісти
Так, диверсантів можна і необхідно вбивати після допиту. Диверсантів в полон не брати.
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26.02.2022 14:56 Відповісти
немцы проснулись !!! Шеф морских сил Германии M. Schönbach был уволен после призыва "au respect de Poutine" (уважение к Ху*лу) и утверждения, что Крым никогда не вернётся в Украину
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26.02.2022 11:58 Відповісти
Це було 3 місяці тому
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26.02.2022 12:04 Відповісти
Трохи перевіряй інфу
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26.02.2022 12:25 Відповісти
Видео где!
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26.02.2022 11:59 Відповісти
Интересно, где их складируют?
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26.02.2022 12:03 Відповісти
Я думаю, це не москалі, а наші запроданці. Пуйло не буде обмінювати.
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26.02.2022 12:07 Відповісти
Якщо цей непотріб - громадяни України, то це не "наші", а запроданці і непотріб
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26.02.2022 12:27 Відповісти
расстрелять по законам военного времени
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26.02.2022 12:18 Відповісти
Несколько тысяч трупов - это сотни тонн мяса…
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26.02.2022 12:23 Відповісти
Украина обратилась к РФ и Красному Кресту вывозить трупы в РФ
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26.02.2022 12:25 Відповісти
Вот пускай их на историческую родину и отправляют, на прокорм семей этих "хероев".
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26.02.2022 13:26 Відповісти
"Фонд "Вернись живым" просит граждан Украины делать фото и видеофиксацию тел российских захватчиков и их разбитой техники. Эти материалы будут направлены на территорию России для деморализации и снижения воинского азарта ее граждан.

Об этом пишет в фейсбуке фонд "Вернись живым", информирует Цензор.НЕТ

"Сверхважный пост для наших военных и гражданских! Наши защитники этой ночью успешно отбили шквал атак и сбили военно-транспортный самолет с сотнями оккупантов на борту. Наши улицы завалены их телами и подбитой техникой. Пора нанести следующий удар. Россияне скрывают от своих граждан потери на фронте. Мы должны показать правду. Пока их тела и техника еще разбросаны по нашим дорогам и полям: подойдите к ним, сфотографируйте, снимите видео и пришлите сюда: [email protected]", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/p3319340
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26.02.2022 12:27 Відповісти
Надеюсь парни научились ставить фиктивные метки в местах с засадами. Пусть орки высаживают десант, а там "сюрпрайз".Слава Украине!
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26.02.2022 12:40 Відповісти
MUJESTVENNIJ narod Ukraini ! Mi, vse vixodtsi is mnogonatsionalnogo Azerbajdjana so vsej dushoj, podderjkoj i perejivanijem s vami. Verte v sebja, Uveren chto, vi pobedite. Orujijem prishli k vam i oni ot etogo je orujija pogibnut. Slava Ukraine, Gruzinskomu narodu i Azerbajdjanu Slava. GOOD Blees You, Dears.
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26.02.2022 13:37 Відповісти
Я х/з кто там кого захватил...
Кто-нибудь это видео вообще посмотрел?
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26.02.2022 15:07 Відповісти
 
 