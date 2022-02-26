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"Сломались? Может оттащить на Россию обратно?": Українець спілкується з військами РФ на Сумщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Водій на Сумщині поспілкувався з військами РФ, які застрягли посеред дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано в мережі.

Окупанти навіть не розуміють, куди вони рухаються.

Також дивіться: Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Это видео получше любого автомата. А мужик с яйцами, респект.
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26.02.2022 12:17
+46
А міг би розстріляти якби мав автомат.
Незачот.
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26.02.2022 12:12
+40
В Сумах утром походу заблудились на грузовике,инкасаторы показали дорогу,один ранен,второй в плену
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26.02.2022 12:16
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А міг би розстріляти якби мав автомат.
Незачот.
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26.02.2022 12:12 Відповісти
В Сумах утром походу заблудились на грузовике,инкасаторы показали дорогу,один ранен,второй в плену
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26.02.2022 12:16 Відповісти
Это видео получше любого автомата. А мужик с яйцами, респект.
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26.02.2022 12:17 Відповісти
Гранату по ходу
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26.02.2022 12:20 Відповісти
Или хотябы дать им фотографии разбитых колон с валяющимися по полям дохлыми кацапоидами. Чтобы знали куда они едут. Может задумались бы и так и не отремонтировали свою технику а сожгли и пили водку в кустах.
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26.02.2022 12:21 Відповісти
Палити їх всім чим можно, всіма підручними заходами, забирати зброю і відправляти пішки назад (це якщо на територія тимчасово окупована).
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26.02.2022 12:37 Відповісти
А ти де засіло, чмо?
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26.02.2022 13:27 Відповісти
Ти шалава вернись в тік-ток, не воняй тут.
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26.02.2022 13:49 Відповісти
Тобі *****, ******* сєпар.
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26.02.2022 14:47 Відповісти
Не, пускай бросают а сами идут пешком дамой
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26.02.2022 12:12 Відповісти
⚡️Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров: «🇺🇦200 миллионов гривен из Поддержки украинцы перечислили на нужды нашей армии. Меньше чем за сутки!

Вы невероятны!»
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26.02.2022 12:12 Відповісти
Вчора теж + і всім знайомим писала...
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26.02.2022 12:22 Відповісти
Я сегодня утром)
Еле нашла 3 цифры, оказывается, виртуальная карта переворачивается)))
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26.02.2022 13:36 Відповісти
Надо было на месте взять их в плен
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26.02.2022 12:13 Відповісти
Блин, готовые мишени стоят. Надеюсь, эти кацпы уже кормят червей.
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26.02.2022 12:13 Відповісти
Да нет у козломордых ни боевого духа ни желания воевать. И это хорошо.
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26.02.2022 12:14 Відповісти
На гумус вони їдуть..на гумус.
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26.02.2022 12:18 Відповісти
Сжечь накуй!
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26.02.2022 12:20 Відповісти
Хоч би зернят їм відсипав
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26.02.2022 12:23 Відповісти
Ну судячи з його задушевної розмови, навряд. З іншого боку можна зрозуміти. Мені теж було б сцикотно. В них зброя.
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26.02.2022 12:25 Відповісти
Розмова задушевна?? Особливо "Ваші там в плен хорошо здаються" - слушна порада... І суперсюр солярка кінчилась
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26.02.2022 12:48 Відповісти
Ото треба їм одразу відосики показувати. Хай вже бачать куди вони їдуть.
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26.02.2022 12:24 Відповісти
походу траса Суми -Недригайлов
ох и в херовому місці ви кацапи зупинились
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26.02.2022 12:26 Відповісти
Зараз для кацапів вся Україна - хєрове місце. А незабаром і вся планета для них таким місцем стане.
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26.02.2022 12:54 Відповісти
може чоловік їхатиме назад і покаже як вони палають
Смерть ворогам!!
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26.02.2022 13:02 Відповісти
Знають вони прекрасно куди їдуть
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26.02.2022 12:27 Відповісти
"Окупанти навіть не розуміють, куди вони рухаються".
А тут по вас всюди стріляти будуть, куди б ви не рухалися. Так що стійте на місці, не втомлюйтеся перед смертю.
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26.02.2022 12:28 Відповісти
Окупанти знають куда їдуть, їх ***** дрочив на навчаннях кілька років, їх вчили що говорити, куди йти і що робити. Знищувати їх і не шкодувати. Мордор має бути знищений.
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26.02.2022 21:52 Відповісти
І це в них військова операція ???? - прямо якийсь сюрреалізм . Але це дуже добре - ПЕРЕМОГА СТОПРОЦЕНТНО ЗА НАМИ
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26.02.2022 12:42 Відповісти
тактика блицкрига...главное продвижение вперед, а остальное неважно. Технику, раненых, убитых...все бросают и едут дальше.
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26.02.2022 12:54 Відповісти
А де ж наші джевеліни?
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26.02.2022 12:44 Відповісти
А було би у мужика пару гранат, не треба було би "брати на буксир"
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26.02.2022 12:45 Відповісти
"Распечатал Пухляша."
Фотожабы 25-фев, 23:239 4 749 0
Во рамках последнего визита главы ДНР Дениса Пушилина в Москву для встречи и подписания договоров с руководством России у главы ДНР состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Пушилин и Володин общались около двух часов в приватной обстановке.

Остался ли доволен встречей Денис Пушилин не известно, а вот Володин, видимо, остался вполне удовлетворен.

Поделившись подробностями рандеву с двумя близкими по духу депутатами Госдумы и своим помощником Володин резюмировал итоги встречи словами: "В общем распечатал Пухляша."

Что именно имел ввиду Вячеслав Володин и как прошла встреча надо конечно уточнять и у Пушилина, но после встречи с Володиным "Пухляш" имел очень растерянный вид и неуверенность в походке.

Коллеги по ФСО которые обеспечивали безопасность лидеров непризнанных республик во время визита в Россию были не мало удивлены, убедившись на примере Пушилина, способностью Вячеслава Володина за столь короткое время расположить к себе и сблизиться с практически не знакомым человеком, имеющим до встречи несколько другие взгляды и ориентацию
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26.02.2022 12:48 Відповісти
Один раз- не тридварас. Заживёт очко- опять Пенис Душилин к дружку анальному поедет.
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26.02.2022 13:01 Відповісти
зачётно ! ) НА Россию )
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26.02.2022 12:49 Відповісти
Мы приехали, хотим уехать.
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26.02.2022 12:59 Відповісти
все они прекрасно знают куда едут и если б все пошло по их плану то не думаю что были бы такие вежливые. это сейчас уже под дурачков косят. может их так инструктируют, может из чувства самосохранения
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26.02.2022 13:09 Відповісти
Ого нащо так далеко тягнуть краще до найближчого пункту де приймають на злом, ще б чим то порізать.
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26.02.2022 14:31 Відповісти
Приведи месньІх жителей, отберите у них оружие и отправте пешком домой или на подвал агресоров.
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26.02.2022 14:36 Відповісти
 
 