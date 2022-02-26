"Сломались? Может оттащить на Россию обратно?": Українець спілкується з військами РФ на Сумщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Водій на Сумщині поспілкувався з військами РФ, які застрягли посеред дороги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано в мережі.
Окупанти навіть не розуміють, куди вони рухаються.
Топ коментарі
+47 Евгений Новиков 5b7f7ed5
показати весь коментар26.02.2022 12:17
+46 Voloshka P.
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+40 4uxpux
показати весь коментар26.02.2022 12:16
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Незачот.
Вы невероятны!»
Еле нашла 3 цифры, оказывается, виртуальная карта переворачивается)))
ох и в херовому місці ви кацапи зупинились
Смерть ворогам!!
А тут по вас всюди стріляти будуть, куди б ви не рухалися. Так що стійте на місці, не втомлюйтеся перед смертю.
Фотожабы 25-фев, 23:239 4 749 0
Во рамках последнего визита главы ДНР Дениса Пушилина в Москву для встречи и подписания договоров с руководством России у главы ДНР состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Пушилин и Володин общались около двух часов в приватной обстановке.
Остался ли доволен встречей Денис Пушилин не известно, а вот Володин, видимо, остался вполне удовлетворен.
Поделившись подробностями рандеву с двумя близкими по духу депутатами Госдумы и своим помощником Володин резюмировал итоги встречи словами: "В общем распечатал Пухляша."
Что именно имел ввиду Вячеслав Володин и как прошла встреча надо конечно уточнять и у Пушилина, но после встречи с Володиным "Пухляш" имел очень растерянный вид и неуверенность в походке.
Коллеги по ФСО которые обеспечивали безопасность лидеров непризнанных республик во время визита в Россию были не мало удивлены, убедившись на примере Пушилина, способностью Вячеслава Володина за столь короткое время расположить к себе и сблизиться с практически не знакомым человеком, имеющим до встречи несколько другие взгляды и ориентацию