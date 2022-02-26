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Чотири ворожі ракети збито над Хмельниччиною. ВIДЕО
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Над містом Старокостянтинів на Хмельниччині українські військові знищили 4 ворожі ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Хмельницька ОДА.
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"У небі над містом Старокостянтинів нашими захисниками було знешкоджено в повітрі 4 ракети агресора", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед мирного населення постраждалих немає.
Топ коментарі
+10 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар26.02.2022 12:21
+6 Ан Мур
показати весь коментар26.02.2022 12:18
+6 Oleg UA Lebedinec
показати весь коментар26.02.2022 12:27
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«Техника приближается к городу Балаклея. И там действительно символы, буква Z и триколоры. Более 60 единиц».
Вона додала, що в РФ мають знати, скільки тіл окупантів сьогодні лежить на українській землі.
Про це на брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.