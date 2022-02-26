Чотири ворожі ракети збито над Хмельниччиною. ВIДЕО

Над містом Старокостянтинів на Хмельниччині українські військові знищили 4 ворожі ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Хмельницька ОДА.

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"У небі над містом Старокостянтинів нашими захисниками було знешкоджено в повітрі 4 ракети агресора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед мирного населення постраждалих немає.