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обстріл (21057) ракети (2793) Хмельниччина (662) Старокостянтинів (6)

Чотири ворожі ракети збито над Хмельниччиною. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Над містом Старокостянтинів на Хмельниччині українські військові знищили 4 ворожі ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Хмельницька ОДА.

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"У небі над містом Старокостянтинів нашими захисниками було знешкоджено в повітрі 4 ракети агресора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед мирного населення постраждалих немає.
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Топ коментарі
+10
Бити по Білоруссії, бо це та ж сама Россія.
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26.02.2022 12:21
+6
Це запуск з території бульбофюрера. Причому - масовий запуск. На аеродром Старкона впало 5 ракет. До речі, одна ракета портапила на злітну смугу Рівненського аеропорту
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26.02.2022 12:18
+6
Це жах , що діти не усвідомлюючи що це , радіють літаючим та збитим ракетам . Москалі горіть в перклі 😡🐷🐶
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26.02.2022 12:27
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❗️К Балаклее приближаются войска РФ, сообщает глава города Иван Столбовой:

«Техника приближается к городу Балаклея. И там действительно символы, буква Z и триколоры. Более 60 единиц».
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26.02.2022 12:13 Відповісти
Максім ХОЙ 07fb0949 та Влад Шукач - ви припиняйте чубитись. А ти, Влад Шукач - перший винуватий! Ти чого вз'ївся на свого?
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26.02.2022 12:31 Відповісти
Це запуск з території бульбофюрера. Причому - масовий запуск. На аеродром Старкона впало 5 ракет. До речі, одна ракета портапила на злітну смугу Рівненського аеропорту
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26.02.2022 12:18 Відповісти
Бити по Білоруссії, бо це та ж сама Россія.
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26.02.2022 12:21 Відповісти
А можно по гомелю як по Міллєрово? Чи далеко?
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26.02.2022 12:31 Відповісти
На Чернігів теж лізуть - з самого ранку гаубиці танки і "Гради" на північно-західному напямку Півгодини тому з БРСР прилетіла ракета - увалло так що у обласній лікарні (у хірургічному корпусі) повилітали вікна Це ТІ що "не стріляють" по "мирняку"
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26.02.2022 13:00 Відповісти
Це жах , що діти не усвідомлюючи що це , радіють літаючим та збитим ракетам . Москалі горіть в перклі 😡🐷🐶
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26.02.2022 12:27 Відповісти
вони радіють збитим ракетам. І правильно, їм ще колись внукам розказувати, як починалося знищення рашки
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26.02.2022 12:41 Відповісти
Україна закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти з вивезенням тіл вбитих російських солдатів до Росії.
Вона додала, що в РФ мають знати, скільки тіл окупантів сьогодні лежить на українській землі.

Про це на брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
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26.02.2022 12:37 Відповісти
Бульбаші, скидайте свого Таракана, не перетворюйтеся на наших ворогів!
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26.02.2022 12:51 Відповісти
Терміново громити Білорусь, де стоять війська окупантів. По х... теперь бульбофюрер, котрий підтримав наці путлера.
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26.02.2022 14:11 Відповісти
І така щира українська за кадром!
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26.02.2022 15:51 Відповісти
 
 