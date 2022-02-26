Коктейлі молотова показали ефективність у захисті Києва від російської армії. ВIДЕО
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Коктейлі молотова показали себе ефективними у боях із російською армією на вулицях Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюдний канал Оперативний ЗСУ.
"На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів, усі танки знешкоджено. Живих росіян взято в полон", - сказано у повідомленні.
Топ коментарі
+33 Андрей Саган
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+29 Максім ХОЙ 07fb0949
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БТРи спалахнули. 18 лютого 2014, Хрещатик, Київ
Цензор, вам нужно корректировать публикации чтоб избежать недопониманий, с уважением.
буде саме те.
рецептура Че Гевари - 3/4 бензину на 1/4 мастила;
рецептура Вазовського - 2/4 бензину, 1/4 мастила, 1/4 етилового спирту + 10-20 грам сухої суміші дрібних алюмінієвих і залізних ошурок в тонкостінній скляній ампулі;
фінська рецептура - до бензину додають 10-20 мл гудрону;
радянська рецептура - рівні частини бензину, гасу і лігроїну, запал - тонкостінна ампула з сумішшю сірчаної кислоти, бертолетової солі і цукрової пудри;
французька рецептура - бензин і ацетон змішують в пропорції 1:1, додають 50 мл *********, потім поступово розчиняють у суміші подрібнений пінополістирол до утворення густого сиропу;
турецька рецептура - 70 % бензину, 10 % парафіну, 20 % мастила;
одеська рецептура(варіант французької; використовувалася, зокрема, в ході сутичок на вул. Грушевського) - 70 % бензину, 30 % подрібненого пінопласту, розчиненого до максимальної можливої концентрації в ацетоні.
рецептура «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.
рецептура «УНА-УНСО»(перевірена в бойових умовах міської герильї) - уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.
Как я рад (кац)
не дали пояснения
как пример что было на майдане
как бтр горит
потом спа массаж
welcome
это было креативно
теперь пусть делают макеты киева
тоже брать будут))
Slava Ukraine.
"Не верю" (с)
БТРи спалахнули. 18 лютого 2014, Хрещатик, Київ