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Коктейлі молотова показали ефективність у захисті Києва від російської армії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Коктейлі молотова показали себе ефективними у боях із російською армією на вулицях Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюдний канал Оперативний ЗСУ.

"На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів, усі танки знешкоджено. Живих росіян взято в полон", - сказано у повідомленні.

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Топ коментарі
+33
нажаль відео з майдану
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26.02.2022 12:32
+33
шкура,иди вон отсюда,ты что здесь забыла? )
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26.02.2022 12:35
+29
Модератори пристреліть в чаті Москаля) щоб не гадив
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26.02.2022 12:38
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Не фейк, а відео 2014 року, як підпалили бтр беркута.
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26.02.2022 12:40 Відповісти
Там один спалили, а тут два
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26.02.2022 13:52 Відповісти
Загугліть
БТРи спалахнули. 18 лютого 2014, Хрещатик, Київ
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26.02.2022 16:15 Відповісти
Na jutub eto, rebiata.
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26.02.2022 13:58 Відповісти
гарно горять москалі 👍
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26.02.2022 12:32 Відповісти
нажаль відео з майдану
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26.02.2022 12:32 Відповісти
шкура,иди вон отсюда,ты что здесь забыла? )
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26.02.2022 12:35 Відповісти
Модератори пристреліть в чаті Москаля) щоб не гадив
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26.02.2022 12:38 Відповісти
а що, нема кому на модерську гілку ворога занести?
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26.02.2022 13:02 Відповісти
Ничего, гнида, мы вам будем врать по тысяче жмуров в день!
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26.02.2022 12:39 Відповісти
1000 малувато, треба 8-9 тисяч, бо добрива потрібні усім областям.
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26.02.2022 12:51 Відповісти
які 1000, на сьогодні 4000 свинособак вже покрошили Українці.
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26.02.2022 13:07 Відповісти
да и не нужно нам НАТО,мы без НАТО вас в чернозем закатаем
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26.02.2022 12:40 Відповісти
👍
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26.02.2022 12:45 Відповісти
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26.02.2022 13:05 Відповісти
Мадам, присядьте на бутылочку. И без НАТО вас утилизируют.
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26.02.2022 12:50 Відповісти
Дремучее зомбированное кацапское чмо.
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26.02.2022 12:54 Відповісти
Мразь
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26.02.2022 12:56 Відповісти
А що ви зробили ? Бздючка ти кацапська ...
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26.02.2022 12:57 Відповісти
Удавила бы за это кацапское "чо" и "тока"
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26.02.2022 13:03 Відповісти
А чому нажаль? І зараз приємно дивитись.
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26.02.2022 12:41 Відповісти
На такое можно смотреть вечно.
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26.02.2022 12:57 Відповісти
а що на мйдані були танки? так що не бреши козломордий.
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26.02.2022 13:05 Відповісти
Под видео написано что оно является примером как действуют коктейли Молотова, а не то что это видео сегодняшних событий.

Цензор, вам нужно корректировать публикации чтоб избежать недопониманий, с уважением.
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26.02.2022 13:16 Відповісти
Це майдан.
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26.02.2022 12:32 Відповісти
а на Майдане были бтр-ры? в таких количествах?
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26.02.2022 13:01 Відповісти
Живий росіянин...екзотика...хоч на аукціон виставляй...
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26.02.2022 12:32 Відповісти
Мабуть тоді треба так і казати--ЦЕ ДІЙСНО ДУЖЕ ГАРНИЙ ПРИКЛАД. Але требе зараз казати правду
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26.02.2022 12:43 Відповісти
Довіра до інформаціі зараз дуже потрібна річ
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26.02.2022 12:46 Відповісти
Теж так вважаю. Наглядна демонстрація ефективності коктейлів в містах. Як горіли "беркута" хама, так будуть горіти і кацапо-ординці.
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26.02.2022 12:47 Відповісти
Я советую каждому кацапету пройтись/проехать по борщаге, "местные" ребята разберут их так, что кадыровцы и рядом не стояли.
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26.02.2022 12:33 Відповісти
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26.02.2022 12:34 Відповісти
трохи якоїсь бітумної або бітум-каучукової мастики гарно розвести соляркою. додати трошки бензину для гарного займання. суміш має вийти трохи рідша за олію.
буде саме те.
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26.02.2022 12:50 Відповісти
Добавляем раствор в 646 пенопласта и получаем напалм.
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26.02.2022 12:54 Відповісти
Теж нагадую))

рецептура Че Гевари - 3/4 бензину на 1/4 мастила;

рецептура Вазовського - 2/4 бензину, 1/4 мастила, 1/4 етилового спирту + 10-20 грам сухої суміші дрібних алюмінієвих і залізних ошурок в тонкостінній скляній ампулі;

фінська рецептура - до бензину додають 10-20 мл гудрону;

радянська рецептура - рівні частини бензину, гасу і лігроїну, запал - тонкостінна ампула з сумішшю сірчаної кислоти, бертолетової солі і цукрової пудри;

французька рецептура - бензин і ацетон змішують в пропорції 1:1, додають 50 мл *********, потім поступово розчиняють у суміші подрібнений пінополістирол до утворення густого сиропу;

турецька рецептура - 70 % бензину, 10 % парафіну, 20 % мастила;

одеська рецептура(варіант французької; використовувалася, зокрема, в ході сутичок на вул. Грушевського) - 70 % бензину, 30 % подрібненого пінопласту, розчиненого до максимальної можливої концентрації в ацетоні.

рецептура «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.

рецептура «УНА-УНСО»(перевірена в бойових умовах міської герильї) - уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.
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26.02.2022 13:09 Відповісти
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26.02.2022 13:15 Відповісти
наскыльки знеаюю повныстю бутилку заповнювати не можна....
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26.02.2022 13:22 Відповісти
Так
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26.02.2022 13:23 Відповісти
А нащо нам живі, як тут пишуть, росіяни? Витрачай на них їжу, воду. Краще, хай деруть нашу землю
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26.02.2022 12:37 Відповісти
Так никто и не писал в заголовке, что это нынешнее видео. Это показан пример эффективности против техники.
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26.02.2022 12:51 Відповісти
Відео з Майдану 2014 року нагадує про ефективність пляшок з запалювальною сумішшю.
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26.02.2022 12:41 Відповісти
красавчики Бог с нами
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26.02.2022 12:42 Відповісти
це Майдан. Нині наші дивайси набагато більш просунуті))
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26.02.2022 12:43 Відповісти
там була гарна якіть(я знайшов в інеті оригінал). Навмисно зіпсували щоб не так палєвно було, що фейк.
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26.02.2022 16:17 Відповісти
Бурят !?
Как я рад (кац)
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26.02.2022 12:46 Відповісти
Зачем вставили видео с майдана. Глупо.
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26.02.2022 12:47 Відповісти
просто текст не так написано
не дали пояснения
как пример что было на майдане
как бтр горит
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26.02.2022 12:53 Відповісти
И как будет гореть все, что придет к нам из мордора.
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26.02.2022 12:56 Відповісти
два дня до киева
потом спа массаж
welcome
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26.02.2022 12:52 Відповісти
Да какой же это жёсткий прием? Я бы сказал очень горячий прием.
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26.02.2022 12:53 Відповісти
краще підписати "практичне руководство зустрічі окупанта"
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26.02.2022 12:54 Відповісти
shto tebe nepanravilos? to kak zharjat rusnju, no vedj etopo krasivo, oceni krasotu deistvij.
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26.02.2022 13:11 Відповісти
Наша барикада за часів Майдану.
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26.02.2022 13:00 Відповісти
ну красиво же..
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26.02.2022 12:59 Відповісти
лищнехромосомных Грозный ничему не научил. телевизионная армия роиси
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26.02.2022 12:59 Відповісти
ну рейхстаг картонный брали
это было креативно

теперь пусть делают макеты киева
тоже брать будут))
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26.02.2022 13:01 Відповісти
я так зрозумив, армия у кацапов кончается, бой вступили ольгинские
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26.02.2022 13:01 Відповісти
Разом з купірованими міланцями
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26.02.2022 13:16 Відповісти
Ля пота то какая, красота. Молодцы.
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26.02.2022 13:02 Відповісти
на раше они уже всех пабядили. какой то массовый психоз. видимо мука, и дурь с клеймом ер были не зря
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26.02.2022 13:04 Відповісти
заразили суки страницу, как грибу боты лезут
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26.02.2022 13:02 Відповісти
super. na zametku ruckomu okupantu - eti rebjata uzhe 2014 trenirovalis brosatj kokteilji, tak chto vi vstretilis s profi, ja snimaju shljapu pered vami Ukrainci, ja vami gorzhjus.
Slava Ukraine.
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26.02.2022 13:08 Відповісти
Публикуйте пожалуйста проверенную , свежую информацию ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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26.02.2022 13:23 Відповісти
Слава Українцям. Смерть ворогам.
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26.02.2022 14:13 Відповісти
Андрею Сагану - зачем же чернозем отбросами портить? На костерчик и пепел развеять - что б ни следа, ни духу отребья не осталось!
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26.02.2022 14:14 Відповісти
Ни хрена себе, как дружно закидали-то... А кто там для плена остался-то?
"Не верю" (с)
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26.02.2022 14:26 Відповісти
Сашан,яке відео з Майдану? Щось я не пам'ятаю на Майдані танків у такій кількості. Не бреши
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26.02.2022 15:00 Відповісти
де ви там танка побачили?
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04.05.2022 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nIp34wW3k90
БТРи спалахнули. 18 лютого 2014, Хрещатик, Київ
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26.02.2022 16:20 Відповісти
Свежее видео,не майдан,На майдане не было танков.МСмерть рашистам,врагам Руси-Украине!Даёшь Кубань,Ростов,Курск,Таганрог,Белгород-исконно украинские земли!
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26.02.2022 16:29 Відповісти
Хороші спогади. Десь там і моїх парочка прилетіла в 14 році.
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26.02.2022 16:29 Відповісти
Ви що, 2014 рік, точно знаю, москалі його викладили ось тіки в нарізці у казахів. Навпроти БанкуРосія
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26.02.2022 21:21 Відповісти
Ну не будьте москалями, не брешіть. Ви же втрачаєте довіру. Я особисто їбошив їх там, але це було вісім років тому. Ми подоросли і тепер кидаємо трохи далі, джаві працюють трохи шведше
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26.02.2022 21:36 Відповісти
 
 