Коктейлі молотова показали ефективність у захисті Києва від російської армії. ВIДЕО

Коктейлі молотова показали себе ефективними у боях із російською армією на вулицях Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюдний канал Оперативний ЗСУ.

"На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів, усі танки знешкоджено. Живих росіян взято в полон", - сказано у повідомленні.

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