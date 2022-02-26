"Пид#расы, из дома стреляли": В Миколаєві затримали російських диверсантів. ВIДЕО

В Миколаєві затримали російських диверсантів, які ховалися у підвалі.

Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що диверсанти сиділи у підвалі з автоматами.

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