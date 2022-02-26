"Пид#расы, из дома стреляли": В Миколаєві затримали російських диверсантів. ВIДЕО
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В Миколаєві затримали російських диверсантів, які ховалися у підвалі.
Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що диверсанти сиділи у підвалі з автоматами.
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Топ коментарі
+38 ina kretova
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+35 Запорізький козак
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+34 Антип61
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Ни украинский гражданин, ни дворняга, ни таракан.
Здесь АБСОЛЮТНО ВСЕ против вас.
Метание коктейлей Молотова и автоматные очереди будут производиться ИЗ КАЖДОГО УГЛА, из КАЖДОГО ОКНА и от КАЖДОГО ЖИВОГО существа, в каждом украинском городе.
Консервные банки, 20-летние срочники и ваши заплесневелые галеты, заботливо выданные вам армией ЭрЭф, вас не спасут.
Каждая пуля, каждое написанное сообщение, каждый сняряд, каждый коктейль Молотова заботливо приготовлены украинцами специально для ВАС!
Срочник ли вы, профессиональный контрактник, ВДВшник, ОМОНовец, - не важно.
Разбираться никто не будет.
Бегите, пока можете.
Вам вбили в голову, что вы победите. Забудьте.
Бегите. Нет никаких гарантий, что следующая пуля, следующий коктейль Молотова не полетит именно в Вас.
В конце концов Украина все равно победит.
А вы так и останетесь удабривать украинский чорнозем.
Солдатів треба брати в полон і не вбивати, давати дзвонити до дому, це деморалізує решту.
Але диверсантів і зрадників, яких ловлять - кінчати просто там де спіймали