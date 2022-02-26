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"Пид#расы, из дома стреляли": В Миколаєві затримали російських диверсантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Миколаєві затримали російських диверсантів, які ховалися у підвалі.

Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що диверсанти сиділи у підвалі з автоматами. 

Також читайте: Потужні бої йдуть в Херсоні, Миколаєві, Одесі. Ворог хоче закріпитися на півдні, але немає жодного натяку, що їм це вдалося, - Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
молодцы тероборона николаева)) поменяла мнение кардинально о николаеве ватном
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26.02.2022 13:02
+35
⚡️В Киеве задержали очередную ДРГ. Соломенский район.
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26.02.2022 13:01
+34
Ну що, кацапи, подобається вам як вас зустрічають російськомовні українці?
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26.02.2022 13:03
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⚡️В Киеве задержали очередную ДРГ. Соломенский район.
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26.02.2022 13:01 Відповісти
застрелити их
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26.02.2022 13:02 Відповісти
Так, бо зараз воєнний стан.
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26.02.2022 13:04 Відповісти
на гілляку теж непоганий варіант
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26.02.2022 13:08 Відповісти
Навіть кращий
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26.02.2022 15:13 Відповісти
молодцы тероборона николаева)) поменяла мнение кардинально о николаеве ватном
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26.02.2022 13:02 Відповісти
Это не Николаев, а Одесса, прямо сейчас. Район Лузановки, на Котовского прессуют диверсантов
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26.02.2022 13:38 Відповісти
звиняйте, тогда еще сомневаюсь о николаеве)) молодцы одесовцы -так называл мой маленикий племянник одесситов))
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26.02.2022 13:47 Відповісти
опять?! я думала закрыли тему
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26.02.2022 23:49 Відповісти
⚡️Twitch перестал выплачивать деньги на российские банковские карты.
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26.02.2022 13:03 Відповісти
От зараз у "отвекаюсчихся от войни" лицемірів бомбоне.
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26.02.2022 13:08 Відповісти
До речі Онлі фанс, здається, теж.
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26.02.2022 13:09 Відповісти
Це взагалі удар нижче пояса)
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26.02.2022 13:12 Відповісти
Украинская власть должна выдать ВСЕМ украинцам оружие и боеприпасы которые есть у нас на складах. Не бойтесь что оружие попадет в руки диверсантов и предателей. Как неоднократно увидели что у наших врагов оружие уже давно есть.
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26.02.2022 13:03 Відповісти
Так вона і видає з перших хвилин війни.
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26.02.2022 13:10 Відповісти
Хрін там!Тільки у Києві,в Дніпровській обл, не видають.
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26.02.2022 13:38 Відповісти
Ну що, кацапи, подобається вам як вас зустрічають російськомовні українці?
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26.02.2022 13:03 Відповісти
Мокшан на нашi сайти не пускають
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26.02.2022 13:19 Відповісти
лепота!)) сперичатися непотрібно, а тіки пишатися за украінців захисників своєі вітчизни.
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26.02.2022 13:50 Відповісти
Деякі пролазять. 26.02.2022 12:27
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26.02.2022 13:58 Відповісти
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26.02.2022 14:15 Відповісти
15 років тому читав статтю, в якій було зазначено, що російськомовні українські націоналісти будуть ще жорстокіші за бандерівців
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26.02.2022 14:19 Відповісти
⚡️"Пока россияне будут отправлять своих сыновей на войну и получать мешки с трупами, а украинцы - наблюдать, как их коллеги и родные умирают за демократию и свободу, в это время Путин сидит на даче в Сочи с миллиардами", - замглавы Госдепартамента США.
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26.02.2022 13:04 Відповісти
як би намєкають, куди ракету відправити
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26.02.2022 13:09 Відповісти
Спустити в підвал штанг, а другий надіти на вихлопну трубу. Довго вони там не протримаються...
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26.02.2022 13:04 Відповісти
між іншим, газен ваген це винахід не німецьких фашистів, а руських. Німці просто скопіювали.
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26.02.2022 13:10 Відповісти
З урахуванням довічної технологічної відсталості рашки вони придумали газен ваген в 30-х роках ,тої ж миті як руський побачив перший автомобіль. Німці вже на той момент пів століття їздили на автомобілях і ніхто з них не додумався травити людей вихлопними газами. Бррр. які ж бридкі потвори ці кацапи.
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26.02.2022 14:22 Відповісти
Ну,миколаївці,молодчаги!
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26.02.2022 13:05 Відповісти
Третий день, а Киев не взят, ни одна крупная группировка зсу не в окружении. Что бы там не планировал Путлер, но его план полностью провалился !
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26.02.2022 13:06 Відповісти
На чистом русском языке назвать диверсантов "русскими **********" - респект!
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26.02.2022 13:06 Відповісти
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26.02.2022 13:06 Відповісти
От не розумію всі ці відео - ну чому одразу не *******? Ну невже нема 2-3 чоловіків сусідів вийти спіймати? Вони ж самі там лазять.
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26.02.2022 13:22 Відповісти
параша начинает очковать по верхах. володин запустил внутренний фейк, шо зеленский ещё вчера покинул киев, уехал во львов и те видео что он выкладывает записаны заранее )))) видно ***** их своими "лайф" заседаниями и обращениями их научил )) что может быть где-то и по другому уже и в череп им не приходит ))
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26.02.2022 13:07 Відповісти
⚡️ Резюмируем: на данный момент о закрытии воздушного пространства для самолётов российских авиакомпаний объявили Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония и Латвия. Небо над Украиной также закрыто.
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26.02.2022 13:08 Відповісти
тільки що подивилася весь аерофлот летить через Латвію
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26.02.2022 14:33 Відповісти
сижу на ютубе, в каналах тех русских, с которыми пересекались в походах по парашных северах в нулевые и раньше. скидываю им видео того, что вытворяют "асвабадители", что уже натворили с гражданскими обьектами своимы "высоточными" ракетами и как им организовывают реально "горячий" приём. эти камменты они не удаляют, что честно удивило.
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26.02.2022 13:12 Відповісти
Русские свинособаки, запомните: здесь никто вам не рад.
Ни украинский гражданин, ни дворняга, ни таракан.
Здесь АБСОЛЮТНО ВСЕ против вас.
Метание коктейлей Молотова и автоматные очереди будут производиться ИЗ КАЖДОГО УГЛА, из КАЖДОГО ОКНА и от КАЖДОГО ЖИВОГО существа, в каждом украинском городе.
Консервные банки, 20-летние срочники и ваши заплесневелые галеты, заботливо выданные вам армией ЭрЭф, вас не спасут.
Каждая пуля, каждое написанное сообщение, каждый сняряд, каждый коктейль Молотова заботливо приготовлены украинцами специально для ВАС!
Срочник ли вы, профессиональный контрактник, ВДВшник, ОМОНовец, - не важно.
Разбираться никто не будет.
Бегите, пока можете.
Вам вбили в голову, что вы победите. Забудьте.
Бегите. Нет никаких гарантий, что следующая пуля, следующий коктейль Молотова не полетит именно в Вас.
В конце концов Украина все равно победит.
А вы так и останетесь удабривать украинский чорнозем.
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26.02.2022 13:13 Відповісти
сфоткала на память...из песни слов не выкинешь))
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26.02.2022 13:55 Відповісти
Диверсантів треба вбивати одразу як дістали з них інформацію.

Солдатів треба брати в полон і не вбивати, давати дзвонити до дому, це деморалізує решту.

Але диверсантів і зрадників, яких ловлять - кінчати просто там де спіймали
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26.02.2022 13:13 Відповісти
якби нам захід дав автомати. і роздати всім киянам автомати.
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26.02.2022 13:23 Відповісти
І без допомоги заходу роздають, цього добра вистачить всім
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26.02.2022 13:35 Відповісти
Тянут в плен))
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26.02.2022 13:31 Відповісти
А то там группа товріщій з квітами зібралась?
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26.02.2022 13:33 Відповісти
НиколаевцьІ, вьі настоящие украинские патриотьІ. Бей бурятско-калмьІкско-кадьІровскую чуму.
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26.02.2022 14:18 Відповісти
Не мешало бы ватников поучить жизни!Их там дофига!
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26.02.2022 15:54 Відповісти
 
 