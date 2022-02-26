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Держприкордонслужба (4339) корабель (1421) Чорне море (1354)

Флот агресора повідомляє про "контртерористичну операцію" в українських водах, - Держприкордонслужба. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ВМС країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря, начебто, для контртерористичної операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза", - йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства. Варто наголосити, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег.

Нагадається також, що сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков". Згодом безпілотник був збитий на підльоті до Чорноморська, а корабель продовжив службу. Крім цього, вранці прикордонники Ізмаїльського загону спостерігали активність ворожих дронів. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідували узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

Читайте також: Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників "Григорій Куроп’ятніков". БПЛА збили на підльоті до Чорноморська, - ДПСУ

Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.

Крім того, наголошується, що з початку відкритого вторгнення в Україну Росія влучила щонайменше у три цивільні судна у Чорному морі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Флот российской *********, пошел *****!
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26.02.2022 13:10
+39
эх, Нептун-Нептун..(
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26.02.2022 13:09
+35
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26.02.2022 13:13
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эх, Нептун-Нептун..(
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26.02.2022 13:09 Відповісти
Нептун не замовлено, на жаль. Але знайдемо щось в замін. Гадаю так просто вони не поплавають.
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26.02.2022 13:14 Відповісти
пацанам на Змеином ничего не нашли..(
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26.02.2022 13:24 Відповісти
Це одна з найжахливіших сторінок історії цієї війни. Погранців Ізмаїльського загону (тринадцять пацанів з офіцером) залишили на голій скалі (острів Зміїний то по суті скала) без жодного прикриття. Московський корабель вийшов у відкритий ефір з попередженням здатися - можно було запи.дячити його ракетою з материка, штурмовика , послати ракетні катери, розбомбити з "Байрактара"? Врешті він просто і безкарно розстріляв острів, порбив хлопців і так же безкарно зник.
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26.02.2022 13:49 Відповісти
круты-2....
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26.02.2022 16:13 Відповісти
після перемоги треба буде запитати про дороги та Нептун!
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26.02.2022 13:15 Відповісти
1000000%
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26.02.2022 14:37 Відповісти
стингер,точка ,бук до сук достанет и хрен его перехватят
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26.02.2022 13:25 Відповісти
Тогда застрелись мразь, террористы здесь только одни
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26.02.2022 13:10 Відповісти
Флот российской *********, пошел *****!
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26.02.2022 13:10 Відповісти
что там Турция? Босфор и Дарданеллы перекрыть кацапам еще не хочет?
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26.02.2022 13:10 Відповісти
Потрібні "Нептуни"...
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26.02.2022 13:11 Відповісти
****, как нептунов не хватает....
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26.02.2022 13:11 Відповісти
Ну что....пришло время флота. Путлер уже не знает что и делать
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26.02.2022 13:11 Відповісти
все он знает. Єто целенаправленная блокада с моря, чтобы ничего не попало в Украину
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26.02.2022 13:29 Відповісти
⚡️ "Рядовые граждане России до сих пор не осознали, что преступная война РФ против Украины отразится конкретно на них", - Кулеба
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26.02.2022 13:11 Відповісти
они еще под наркозом
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26.02.2022 13:12 Відповісти
...вже більше 300 років...
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26.02.2022 13:18 Відповісти
у них по тв нет войны
все тихо
сидим смотрим вк, "блоггеров"
у них же почти ниодин блоггер не высказался против войны
а уж про то что это преступление тем более

если вырубить гипотетически google,facebook, twitter и прочие
и оставить им только вк
они и так жить спокойно смогут

будут там постить как с нато воюют
и "2 дня до киева"
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26.02.2022 13:30 Відповісти
Будуть блокувати.
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26.02.2022 13:12 Відповісти
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26.02.2022 13:13 Відповісти
Відповідь героїв Зміїного стала легендою
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26.02.2022 13:13 Відповісти
Тероборони Білої Церкви частково йдуть на допомогу Києву. Мабуть треба нам тет теж збиратись, бо Київ хочуть оточити. Вдаримо їм по сраці.
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26.02.2022 13:14 Відповісти
А тепер скажемо наше,вже легендарне,відоме на весь світ:"РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ***!"
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26.02.2022 13:14 Відповісти
А где Наш Сагайдачный? уже пора хоть дозировано выписать люлей
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26.02.2022 13:15 Відповісти
на ремогнті
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26.02.2022 13:21 Відповісти
От Приморска на Бердянск идёт колонна российской техники, сообщил мэр!!! А там и Мариуполь.
Странно, но про это направление практически нет никакой информации.
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26.02.2022 13:15 Відповісти
Часть колонны пошла на Мариновку!!!
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26.02.2022 13:19 Відповісти
Кажуть пацани,шо Токмак взяли,і Бердянськ ,окружають,дома в Гуляйполі,зброю не видають
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26.02.2022 13:39 Відповісти
Это неправда.
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26.02.2022 13:41 Відповісти
Треба берегову охорону підсилити теробороною.
Вони дуже мотивовані та не завадять.
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26.02.2022 13:15 Відповісти
Новость про судоходство и вспомнил.Запад мог бы добавить в санкции анулирование рабочих сертификатов для многотысячной армии российских морских и авиаспециалистов работающих пилотами и моряками в различных западных компаниях и получающих немалую зарплату на которую живут их кацапские семьи и которую они вкладывают в экономику козлостана. Для Запада это ведь не стоит вообще ничего. Вместо заносчивых козлопитеков придут филлипинцы, малайцы, индусские пилоты и те же азербайджанцы. Украинцы пока нужны здесь. Зато ублюдки ивановыпетровысидоровы лишатся возможности приносить валюту кремлю.
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26.02.2022 13:18 Відповісти
Да одни филипки с бирманцами полностью закроют потребность судовладельцев. Очень хороший шаг будет.
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26.02.2022 14:05 Відповісти
Сегодня Франция задержала dans la Manche корабль 127 метров, перевозящий легковые авто и по подозрению принадлежащий одному из лиц РФ под санкциями.
Всё будет Украина
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26.02.2022 14:17 Відповісти
Чим би їх потопити ?
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26.02.2022 13:29 Відповісти
ураганом, артой, точкой у
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26.02.2022 13:37 Відповісти
Gary Tabach
Итак. Информация следующая.

Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.

Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.

Обсуждают финансовые потери.
Война обходится в день в 20 млрд $.
Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия нет. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то!!!
Нет сырья. Итого возможно и дольше.

Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.

Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.

Альфа, силы спец операций ещё с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчёт на то, что возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придётся тратить ни денег, ни военных, ни оружия.

Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь.

Весь план - надежда на панику.
И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.

Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом и 200 человек погибло.
Потери с их стороны серьёзные.

Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.
Они в шоке.

Задача: выстоять 9 дней ещё.
Убрать панику.
Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Чтобы создать эффект массовости
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26.02.2022 13:29 Відповісти
даже если убить зеленского
украинцы не будут смотреть на это
тут януковича буквально голыми руками гнали
а когда есть армия, терроборона

когда убили дудаева, война продолжилась
убили его кстати во время перемирия вроде
"спасибо" клинтону за слив информации алкашу ельцину
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26.02.2022 13:36 Відповісти
Пора Китаю выдвигаться на свой Дальний восток
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26.02.2022 13:37 Відповісти
как раз там пусто кажется
все нужное уехало эшелонами "на учения"
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26.02.2022 13:42 Відповісти
яка вже нахєр паніка, перший день від вибухів був шок і млосно в грудях, вчора нервяк пройшов бо я його тупо вигуляв ногами довгою прогулянкою. А сьогодні в мені тільки холодна лють!
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26.02.2022 15:39 Відповісти
Влупити по мосту, відрізати би Крим від поповнень
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26.02.2022 13:30 Відповісти
вообще страно что мост еще стоит, они по мосту резерв тянут. Без моста, южное направление остановится.
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26.02.2022 13:51 Відповісти
Есть у Московитов Новороссийск там и проводите эксперименты, да и когда керченский вороватый мост завалят, чтобы на Азовье и в украинский Крым не проникала московская Орда
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26.02.2022 13:36 Відповісти
Росийский корабль пошел н@х..й
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26.02.2022 13:36 Відповісти
Всё правильно. Только антитеррористическую операцию проводит не Россия, а Украина.
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26.02.2022 13:37 Відповісти
их надо накрыть до того как выстрелят! Не ждать жертв и разрушений
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26.02.2022 13:48 Відповісти
Сейчас бы парочку авианосцев США или Великобритании сюда... обосрались бы сразу.
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26.02.2022 13:53 Відповісти
они в конце декабря были все
а тут в феврале вообще никого не осталось
мда
рашисты может были бы менее наглыми
обстреливать погранзаставу катером
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26.02.2022 14:01 Відповісти
Русский военний корабль - пошел н***й!
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26.02.2022 13:56 Відповісти
urodci ....nuzno chem to udaritj s sushi po nim i vsja blokada bude zakonchena
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26.02.2022 14:21 Відповісти
а где Нептуны то?
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26.02.2022 14:44 Відповісти
Мы уже с рними воюем.неужели мы дадим им закрыть нашу акваторию?! мы имеем полное право ударить по этим кораблям..даже ОБЯЗАНЫ,поскольку они несут угрозу и уже убили наших защитников о. Змеиный.И Дроны они запускают с кораблей..СМЕРТЬ ВРАГУ,где бы он ни был...Какие там "антитеррористические учения"? Убить агрессора !!!
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26.02.2022 14:54 Відповісти
Террористы проводят контр-террористическую операцию. Оксюморон какой-то.
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26.02.2022 14:55 Відповісти
*****!!.....А где же наша хваленная укомплектованная батарея НЕПТУНОВ, которая должна была защитить наше Чёрное море от Одессы до острова Змеиный!! Где наши, а также полученные из США , хваленные катера??? ИЛИ эта батарея НЕПТУНОВ и всё остальное только на бумаге???? Эта батарея НЕПТУНОВ, спокойно могла бы защитить наших погранцов на острове Змеином стреляя даже из под Одессы!! Стоило только один раз попасть хоть по одному кораблю России, как они убежали бы в свой сраный Севастополь!! Ведь радиус дествия противокорабельной ракеты НЕПТУНА 480 км, а с Одессы до Змейного всего 280 км!! Нептуны могли бы спокойно стрелять и по врагам находящимся и под Херсоном и под Николаевым и даже дальше!! Что -то нам красиво звиздели и звиздят наши клоуны -правители и военные , вместе с конструкторами!!.... А Что юг Одеской области не надо защищать??? Здесь столько сепаратистов- предателей среди местных болгар , гагаузов, хохлов и молдован, которые толлько и ждут эту рашистко -фашисткую шваль!!... И до Тирасполя рукой подать!!
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26.02.2022 15:00 Відповісти
ти напевно забув , що зелений гівнокомадувач в 2019 році заморозив ракетну прогаму НЕПТУН, разом з ВІЛЬХА-М і тактичні ракети ГРІМ-2. На даний момент існують готові до використання тільки показові(діючі) комплекси.
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26.02.2022 15:15 Відповісти
і де хоча б одна ракета НЕПТУН. *** гниди зелені
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26.02.2022 15:07 Відповісти
хлопці, а ви не думали що все простіше.
Нептунів просто замало щоб витрачати їх на залізо. І їх тримають прозапас, спеціально для великих десантних кораблів з живою силою. Бо ці лоханки слабо захищені і легко тонуть так як мають всередені простір, а не переборки як на крейсері.
Може саме не розмінювання нашого козиру на фігню і стримує ординський десант в морі!
Так що непотрібно створювати паніку і вимагати витратити ці ракети!
Бо як витратимо - то втратимо засіб стримування.
А так і орки цілі і ми в безпеці!
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26.02.2022 15:34 Відповісти
и эрдоган конечно до сих пор жует сопли и очень озабочен??это же явное нарушние морского прва! где реакция??
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26.02.2022 16:16 Відповісти
Кацапська сволота щось задумала.
Здається це не просто так...
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26.02.2022 16:18 Відповісти
А это не пиратство ? Так, случайно... А за пиратство вешают..
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26.02.2022 16:18 Відповісти
до завтра будет проведена операция по вьіходу из строя некоторьіх боевьіх кораблей РФ ....
и, не фантазируйте разную фантастику
если боев.операция сработает, и будет успех, пойдем дальше
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26.02.2022 21:27 Відповісти
 
 