Флот агресора повідомляє про "контртерористичну операцію" в українських водах, - Держприкордонслужба. АУДIО
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ВМС країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря, начебто, для контртерористичної операції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза", - йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства. Варто наголосити, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег.
Нагадається також, що сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков". Згодом безпілотник був збитий на підльоті до Чорноморська, а корабель продовжив службу. Крім цього, вранці прикордонники Ізмаїльського загону спостерігали активність ворожих дронів. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідували узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.
Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.
Крім того, наголошується, що з початку відкритого вторгнення в Україну Росія влучила щонайменше у три цивільні судна у Чорному морі.
Будь ласка, зачекайте...
все тихо
сидим смотрим вк, "блоггеров"
у них же почти ниодин блоггер не высказался против войны
а уж про то что это преступление тем более
если вырубить гипотетически google,facebook, twitter и прочие
и оставить им только вк
они и так жить спокойно смогут
будут там постить как с нато воюют
и "2 дня до киева"
Странно, но про это направление практически нет никакой информации.
Вони дуже мотивовані та не завадять.
Всё будет Украина
Итак. Информация следующая.
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери.
Война обходится в день в 20 млрд $.
Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия нет. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то!!!
Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спец операций ещё с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчёт на то, что возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придётся тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь.
Весь план - надежда на панику.
И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом и 200 человек погибло.
Потери с их стороны серьёзные.
Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять 9 дней ещё.
Убрать панику.
Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Чтобы создать эффект массовости
украинцы не будут смотреть на это
тут януковича буквально голыми руками гнали
а когда есть армия, терроборона
когда убили дудаева, война продолжилась
убили его кстати во время перемирия вроде
"спасибо" клинтону за слив информации алкашу ельцину
все нужное уехало эшелонами "на учения"
а тут в феврале вообще никого не осталось
мда
рашисты может были бы менее наглыми
обстреливать погранзаставу катером
Нептунів просто замало щоб витрачати їх на залізо. І їх тримають прозапас, спеціально для великих десантних кораблів з живою силою. Бо ці лоханки слабо захищені і легко тонуть так як мають всередені простір, а не переборки як на крейсері.
Може саме не розмінювання нашого козиру на фігню і стримує ординський десант в морі!
Так що непотрібно створювати паніку і вимагати витратити ці ракети!
Бо як витратимо - то втратимо засіб стримування.
А так і орки цілі і ми в безпеці!
Здається це не просто так...
и, не фантазируйте разную фантастику
если боев.операция сработает, и будет успех, пойдем дальше