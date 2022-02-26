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Війська РФ несуть втрати живої сили і техніки на Чернігівщині та Сумщині, - Оперативне командування "Північ". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти зазнають втрат на Чернігівщині та Сумщині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Противник несе втрати живої сили та техніки на Чернігівщині та Сумщині. Північні околиці Конотопу. ЗСУ нанесли авіаудар. Підрозділи армії рф понесли великі втрати: до 30 од. броне- та автотехніки, жива сила - вточнюється. Ті, хто вижив покидають позиції та розбігаються в невідомому напрямку.

В н.п. Велика Дорога Ніжинського району авіаударом знищено майже 15 одиниць броне- та автотехніки. В стані розбитого підрозділу хаос.

На менському напрямку знищена понтонна переправа через річку та нанесено удари по противнику. 20 одиниць техніки було спалено. Велика кількість загиблих та поранених. Командування підрозділів армії рф їх не намагається навіть евакуювати", - йдеться в повідомленні.

Українська армія тримає оборону на околицях Чернігова.

Також читайте: "Треба готуватися до вуличних боїв": Мер Чернігова Атрошенко виступив з терміновим зверненням до жителів міста

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+68
Какой же красивый у нас ФЛАГ! Едут и аж тепло на душе от него
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26.02.2022 13:20
+52
работают и пусть себе работают по-тихому. не надо никакой информации.
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26.02.2022 13:23
+49
Казали ж мудакам. Не знімайте і не поширюйте переміщення українських військ.
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26.02.2022 13:20
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чому давно нема новин ніде про роботу Байрактарів,ними взагалі користуються чи ні?
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26.02.2022 13:19 Відповісти
Про них взагалі краще мовчати. Русня полює на них.
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26.02.2022 13:20 Відповісти
работают и пусть себе работают по-тихому. не надо никакой информации.
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26.02.2022 13:23 Відповісти
Читай уважно новини Штабу ЗСУ
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26.02.2022 13:25 Відповісти
Сьогодні десь бачив інформацію що сьогодні зранку байрактар відпрацьовував десь районі на захід або на південий -захід від Гостомеля в напрямку Ворзеля і далі там росіяни скоріше за всього збудували штучний ареодром на який зранку прилетіли вертольоти і було чути двигуна Іл-76 тобто була висадка десанта.
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26.02.2022 13:26 Відповісти
Зачем глупые вопросы?
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26.02.2022 13:26 Відповісти
прямой инфы нет. но не трудно понять, где они поработали ночью ))
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26.02.2022 13:27 Відповісти
можливо просто не розголошують,що свинособаки не відслідковували їх переміщення
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26.02.2022 13:29 Відповісти
це зрозуміло. але видно де вони вночі попрацювали, по результатах роботи ))
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26.02.2022 13:32 Відповісти
Может не хотят турок подставлять.
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26.02.2022 13:30 Відповісти
Основна задача байрактарів - знаходити цілі. Ім бажано не світитись.

Наші артилеристи прекрасно стріляють по координатах.

А якщо вже масово пішли авіаудари, то справи у каців геть погані.
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26.02.2022 13:37 Відповісти
дай Боже!!!
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26.02.2022 13:38 Відповісти
Вони працюють ночами, місце їх роботи не афішують.
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26.02.2022 14:04 Відповісти
После победы удовлетворим наше любопытство. Думаю они прежде всего наводят арту и авиацию.
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26.02.2022 15:04 Відповісти
Читайте більше новин. Байрактар учора давав координати скупчення військ орків для артилерії. А це чимала відстань, і дуже зручно.
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26.02.2022 15:15 Відповісти
Какой же красивый у нас ФЛАГ! Едут и аж тепло на душе от него
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26.02.2022 13:20 Відповісти
Тілько що так само подумала... У нас в машині одразу два рапора - червоно-чорний та жовто-блакитний...
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26.02.2022 13:40 Відповісти
Казали ж мудакам. Не знімайте і не поширюйте переміщення українських військ.
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26.02.2022 13:20 Відповісти
⚡️ Связь и мобильный интернет никто не будет отключать, - Госспецсвязи.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины как администратор связи Украины уверяет, что информация, которая распространяется фейковыми телеграмм-каналами и пророссийскими СМИ не соответствует действительности.

Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей.

В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться при первой возможности после завершения боевых действий.

Пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет.
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26.02.2022 13:20 Відповісти
Ну просили ж не знімати наших і не розповсюджувати!!!!
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26.02.2022 13:21 Відповісти
Та вони і так знають що їм і під Черніговом п..ць. І без наглядної агітації. Слава ЗСУ!!! Слава НАЦІЇ!!!
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26.02.2022 13:27 Відповісти
Сбежавших найти и добить!
Пока не ********* обратно в Беларусь в не пересели на другие танки!
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26.02.2022 13:22 Відповісти
Эти уже пересядут только на очко
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26.02.2022 13:26 Відповісти
З чату свинопсів приємні новини:
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26.02.2022 13:22 Відповісти
Адміністрація сайту,видаліть це відео будь-ласка,не показуйте переміщення Українських війск!!!
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26.02.2022 13:22 Відповісти
ну вони ж не на позиції ,
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26.02.2022 13:26 Відповісти
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26.02.2022 13:23 Відповісти
Потрібно щоб всі військові терміново перейшли виключно українську мову маскалі можуть маскуватись і по мові їх можна дуже швидко вираховувати!
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26.02.2022 13:23 Відповісти
Це було б варто зробити усім украйнцям. Принаймні спробувати.
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26.02.2022 14:55 Відповісти
Чернигів древнійший за Київ.Славне наше місто!!
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26.02.2022 13:23 Відповісти
новоявленная знакомая молодая дама здесь считает себя 100 русской, считает себя по маме как у евреев)) папа был украинцем. Любимые каналы с пропагандонами рф. Чем с такими общаться то лучше уж с соседями на иностранном))
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26.02.2022 13:35 Відповісти
чернігів тримайтеся- я тернопіль-будемо бити по *********** харі
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26.02.2022 13:47 Відповісти
Просят же, не снимайте передвижение украинской армии
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26.02.2022 13:24 Відповісти
Кому що не зрозуміло, не знімайте наших військових на камеру і тим більше не розповсюджуйте!!!
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26.02.2022 13:24 Відповісти
В тих хто знімає , в голові тирса !
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26.02.2022 13:25 Відповісти
Дали влізти і зависнути, а тепер масакрація. Скіфи застосовували таку тактику.
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26.02.2022 13:26 Відповісти
парни жгите эту московскую нечисть, чтобі на столетия отбить у них желание нападать на Украину.
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26.02.2022 13:26 Відповісти
Все будет норм. Сегодня у нас тут в Чернигове много желающих освоить профессию бармена, если понимаете о чем я.
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26.02.2022 13:29 Відповісти
Спасибо, помогайте нашим ВСУ.
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26.02.2022 14:20 Відповісти
Какая красотища) Какая гордость за нашу армию! Все будэ Украина!!!
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26.02.2022 13:27 Відповісти
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26.02.2022 13:30 Відповісти
Дохните побольше, рашистские ублюдки.
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26.02.2022 13:32 Відповісти
SLAVA UKRAINE !!!!!!!!
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26.02.2022 13:33 Відповісти
Сказали ж---НЕ знімати на відео
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26.02.2022 13:34 Відповісти
Навіщо знімати нашу техніку і її місцеперебування, люди ви хворі?
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26.02.2022 13:35 Відповісти
Как приятно видеть НАШ ФЛАГ!!! Красавцы!
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26.02.2022 13:35 Відповісти
|xaрьков. цифровое тв в13.30 все-не работает
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26.02.2022 13:35 Відповісти
после обстрела
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26.02.2022 13:36 Відповісти
блиц криг накрылся бабушкиным детородным органом его организатора.
Слава Україні!
Слава її захистникам.!!!
моя бабця з онуком готує гостинці для ординців.
розливає пляшки з коктейлями.. молотова пригощати.
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26.02.2022 13:40 Відповісти
///
Путин лютует: у РФ заканчиваются ракеты и оружие

Войско оккупантов с каждым днем слабеет не только на фронте, но и в тылу: у России заканчиваются ракеты, патроны, ежедневно огромные финансовые потери.
Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, ночью было совещание президента РФ Владимира Путина на Урале с бизнесменами-олигархами.
"Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "У нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня", - пишет депутат.
Он отметил, что Путин обсуждал финансовые потери - якобы война обходится России в 20 млрд долларов в день.
"Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3-4 - потолок. Их берегут. Оружия нет. Тульский завод и остальные два завода (олигарха) Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то - нет сырья. Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали", - говорит Гончаренко.
По его словам, Путин с олигархами обсудил, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров, потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов.
"Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом и 200 человек погибло. Потери с их стороны серьезные. Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника". Они в шоке. Задача: выстоять 9 дней еще", - резюмировал нардеп.

Еще один нардеп Федор Вениславский подтверждает утверждения Гончаренко, что у России больший проблемы с резервами.
"По данным нашей разведки, еще до начала войны (вторжения) у них был ограниченный запас крылатых и баллистических ракет, которыми они сейчас обстреливают мирное население. Сегодня я получаю информацию от друзей из РФ, что заканчивается запас ракет. У них даже нет оружия для новых группировок … Еще одна хорошая новость из РФ. По сообщению моих друзей, сегодня на Урале преступник Российской Федерации Путлер собирал своих самых богатых людей с угрозами, чтобы они не уезжали из России и не паниковали", - сказал депутат.
и еще о погоде))) да и ванек запас не безграничный...
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26.02.2022 13:40 Відповісти
пусть свои триллионы вытаскивает...
ааа, они где то "ихтамнетствуют"
не его уже

срать на деньги

главное что снарядов, ракет, бомб не хватает
а то они уже задолбали туда сюда десант скидывать
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26.02.2022 13:49 Відповісти
по слухам, що чув на ютуб каналі Поплава вчора, де відзвітовується Тарас Чмут, волонтер: у його знайомого племінниця в СБУ на прослушці - в них, орків, з ракет якогось одного типу, крутих, далекобійних з 200-т вже щось 150 пустили, резерву, запасу нема, але то тільки один з типів
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26.02.2022 14:15 Відповісти
зажмурили больше 100 единиц российской техники ложится связь Слава Украине
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26.02.2022 13:41 Відповісти
Молодцы! Мы здесь вами очень гордимся и постоянно молимся за вас! Слава Україні!
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26.02.2022 13:49 Відповісти
ПАНОВЕ, НЕ ЗНІМАЙТЕ НА ВІДЕО ПЕРЕМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬК! НЕ ДОПОМАГАЙТЕ ВОРОГУ!
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26.02.2022 14:16 Відповісти
Умнички Мы за Вас молимся .
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26.02.2022 14:23 Відповісти
МО русни пишет , шо патерь в обще нет , Шо **** Ковид Украинский делает , косит москвичей . По смертности от Ковида русня вышла на первое место в Мире Чихнул москвич и его не стало
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26.02.2022 14:29 Відповісти
Нахер они снимают передвижение наших войск? ********
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26.02.2022 14:48 Відповісти
Живемо, блд, від Майдану до Майдану. Зе після перемоги має стати на коліна перед Україною, попросити пробачення за расп*дяйство, і віддати владу якомусь військовому Вони (військові) зараз не солдафони, а ерудовані люди, з управлінням всієї держави справляться. А Зе нехай заглядає в очі, кому хоче, але не на найвищому посту, а десь за столиком у генделику. Ну, і відосікі, куди ж без них. Шкода втрачених життів. Через несусвітну дурість керманичів, що потрапляють у владу шляхом маніпуляцій.
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26.02.2022 15:23 Відповісти
Это случайно не переодетые кацапы,чтото очень много Украинских флагов!Чтото подозрительно!
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26.02.2022 16:08 Відповісти
Попросили же не снимать наших ВСУ передвижения...
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26.02.2022 16:10 Відповісти
храни вас Бог!
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26.02.2022 17:07 Відповісти
Просили ж вас не показувати наше військо!
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26.02.2022 17:07 Відповісти
Героям Слава! Смерть рашистським окупантам! Слава ВСУ!!!💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.02.2022 17:18 Відповісти
 
 