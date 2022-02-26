Війська РФ несуть втрати живої сили і техніки на Чернігівщині та Сумщині, - Оперативне командування "Північ". ВIДЕО
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Російські окупанти зазнають втрат на Чернігівщині та Сумщині.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"Противник несе втрати живої сили та техніки на Чернігівщині та Сумщині. Північні околиці Конотопу. ЗСУ нанесли авіаудар. Підрозділи армії рф понесли великі втрати: до 30 од. броне- та автотехніки, жива сила - вточнюється. Ті, хто вижив покидають позиції та розбігаються в невідомому напрямку.
В н.п. Велика Дорога Ніжинського району авіаударом знищено майже 15 одиниць броне- та автотехніки. В стані розбитого підрозділу хаос.
На менському напрямку знищена понтонна переправа через річку та нанесено удари по противнику. 20 одиниць техніки було спалено. Велика кількість загиблих та поранених. Командування підрозділів армії рф їх не намагається навіть евакуювати", - йдеться в повідомленні.
Українська армія тримає оборону на околицях Чернігова.
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Будь ласка, зачекайте...
Наші артилеристи прекрасно стріляють по координатах.
А якщо вже масово пішли авіаудари, то справи у каців геть погані.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины как администратор связи Украины уверяет, что информация, которая распространяется фейковыми телеграмм-каналами и пророссийскими СМИ не соответствует действительности.
Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей.
В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться при первой возможности после завершения боевых действий.
Пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет.
Пока не ********* обратно в Беларусь в не пересели на другие танки!
Слава Україні!
Слава її захистникам.!!!
моя бабця з онуком готує гостинці для ординців.
розливає пляшки з коктейлями.. молотова пригощати.
Путин лютует: у РФ заканчиваются ракеты и оружие
Войско оккупантов с каждым днем слабеет не только на фронте, но и в тылу: у России заканчиваются ракеты, патроны, ежедневно огромные финансовые потери.
Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, ночью было совещание президента РФ Владимира Путина на Урале с бизнесменами-олигархами.
"Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "У нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня", - пишет депутат.
Он отметил, что Путин обсуждал финансовые потери - якобы война обходится России в 20 млрд долларов в день.
"Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3-4 - потолок. Их берегут. Оружия нет. Тульский завод и остальные два завода (олигарха) Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то - нет сырья. Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали", - говорит Гончаренко.
По его словам, Путин с олигархами обсудил, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров, потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов.
"Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом и 200 человек погибло. Потери с их стороны серьезные. Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника". Они в шоке. Задача: выстоять 9 дней еще", - резюмировал нардеп.
Еще один нардеп Федор Вениславский подтверждает утверждения Гончаренко, что у России больший проблемы с резервами.
"По данным нашей разведки, еще до начала войны (вторжения) у них был ограниченный запас крылатых и баллистических ракет, которыми они сейчас обстреливают мирное население. Сегодня я получаю информацию от друзей из РФ, что заканчивается запас ракет. У них даже нет оружия для новых группировок … Еще одна хорошая новость из РФ. По сообщению моих друзей, сегодня на Урале преступник Российской Федерации Путлер собирал своих самых богатых людей с угрозами, чтобы они не уезжали из России и не паниковали", - сказал депутат.
и еще о погоде))) да и ванек запас не безграничный...
ааа, они где то "ихтамнетствуют"
не его уже
срать на деньги
главное что снарядов, ракет, бомб не хватает
а то они уже задолбали туда сюда десант скидывать