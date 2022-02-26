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ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні військ РФ, знищено близько 20 одиниць техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські війська знищили близько 20 одиниць техніки російських окупантів на Чернігівщині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника.

В результаті вогневого ураження підрозділи армії рф понесли втрати. Знищено близько 20 од. техніки, великі втрати особового складу, багато поранених.

Також дивіться: Війська РФ несуть втрати живої сили і техніки на Чернігівщині та Сумщині, - Оперативне командування "Північ". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+66
Як пишуть вже в інтернеті:"Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився".
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26.02.2022 13:41
+60
⚡️ Европейских стран, несогласных с предложением отключить Россию от SWIFT, не осталось - премьер-министр Литвы.
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26.02.2022 13:38
+57
Супер
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26.02.2022 13:37
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26.02.2022 13:37 Відповісти
до майских праздников еще далеко,а шалик уже подан )
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26.02.2022 13:37 Відповісти
ну этим "литвин" зря бульбы в карманы совал )) й сам не гам ))
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26.02.2022 13:40 Відповісти
Щас просто маринуют тушку, шашлык по расписанию)))
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26.02.2022 13:42 Відповісти
нє. вже є і шашлик. під Гостомелем. я відео бачив учора
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26.02.2022 14:05 Відповісти
То партия на пробу
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26.02.2022 14:06 Відповісти
Тебе понравилось? Можешь подкинуть рецепт на свое усмотрение)))
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26.02.2022 14:10 Відповісти
https://t.me/censor_net/8800 пардон, помилився. під Ірпіне
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26.02.2022 14:15 Відповісти
Об такую падаль даже руки никто марать не будет. Только на удобрение.
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26.02.2022 13:50 Відповісти
Жаркое
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26.02.2022 14:13 Відповісти
Буряти і кадировці закінчилися, козломорді ще ні
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26.02.2022 13:38 Відповісти
Украине надо продержаться еще немного до истощения врага.
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы
никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана
не было.
Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день в $20 млрд.
Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить
заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально
получить месяца через три - четыре. Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас
заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому
что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спецопераций еще с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не
придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь. Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы
избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под
Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьезные.
Цитата: встретили ожесточенное сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять девять дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для
запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.

Илья Пономарев, «Фейсбук»
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26.02.2022 17:29 Відповісти
прєлєстно. земля їм бетоном, ******. і розсилайте це відео своїм знайомим кацапурам.
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26.02.2022 13:38 Відповісти
Шмалять наші кацапню
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26.02.2022 13:38 Відповісти
⚡️ Европейских стран, несогласных с предложением отключить Россию от SWIFT, не осталось - премьер-министр Литвы.
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26.02.2022 13:38 Відповісти
а мадьяры? они ещё последние утром упирались.
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26.02.2022 13:41 Відповісти
Еще вроде немцы.
Венгрия заявила сегодня, что они ничего такого не говорили и вообще "вывсеврете")
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26.02.2022 13:42 Відповісти
немцы согласны
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26.02.2022 13:59 Відповісти
о мадьярах, инфы пока не нашёл, но в заявлениях по теме, выражения типо "остались несогласными не очень сильные противники". венгры точно подходят под это определение. если упрутся, точно перейдут в рязряд изгоев и на них остальные просто плюнут. они и так уже считаются ***************
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26.02.2022 14:14 Відповісти
Немцы тоже не против
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26.02.2022 14:48 Відповісти
Или согласились, или больше не европейская страна. Тут одно из двух. Лучше даже второе.
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26.02.2022 14:02 Відповісти
Смажена кацапня це так гарно)))
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26.02.2022 13:39 Відповісти
Все що їздить без запрошення - має бути знищене.
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26.02.2022 13:39 Відповісти
Як пишуть вже в інтернеті:"Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився".
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26.02.2022 13:41 Відповісти
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26.02.2022 13:42 Відповісти
Хорошо 😄
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26.02.2022 13:53 Відповісти
Золоті слова!!!
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26.02.2022 14:10 Відповісти
Я дуже соромлюсь, але ...люто лайкую.
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26.02.2022 14:21 Відповісти
хйло не бажає "просто сдохнуть", хоче забрати в пекло з собою якнайбільше своїх холопів
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26.02.2022 13:41 Відповісти
Местные металисты уже ждут чтобы собирать металолом?
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26.02.2022 13:41 Відповісти
Я уже себе прикупил газовый резак)))
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26.02.2022 13:43 Відповісти
Авторе, Ви смалите напалмом

Keep calm and купуй газовий різак
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26.02.2022 13:54 Відповісти
Вже по ночах тягають, і недобитих добивають.
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26.02.2022 13:52 Відповісти
Металолом из лаптестана растаможен)))
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26.02.2022 13:41 Відповісти
Їбати їх в сраку, скільки цим довбурам ще потрібно пустити своїх Ваньок на шашлик, доки вони зрозуміють, що їм п*ізда.
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26.02.2022 13:42 Відповісти
Загинути по дурному у руських доблєстью вважається. Просто кончені потвори
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26.02.2022 15:34 Відповісти
Скільки буде металолому після них
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26.02.2022 13:42 Відповісти
Для металістів роботи буде не початий край .
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26.02.2022 13:43 Відповісти
Обісралося *****.Бліцкриг не вдався.
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26.02.2022 13:42 Відповісти
я тут читав,хтось питав що там в Одесі,пишуть що все підконтролем в Одесі зараз всім керують наші військові..так що спокійно
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26.02.2022 13:44 Відповісти
Да, именно так.
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26.02.2022 14:00 Відповісти
С такими темпами Ахметов опять на войне наварит, металлолома на годы хватит😩😏
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26.02.2022 13:45 Відповісти
а кстати почему этот урка не в ополчении?
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26.02.2022 15:03 Відповісти
З достовірних джерел. Сьогодні повідомили, що в районі Ромнів на Сумщині їхало 20 великих бензовозів, водії були молоді, п'яні, питали у місцевих горілку. Чули, що одному з окупантів телефонували з ерефії родичі, питали де він, сказав, що в Україні на навчаннях.
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26.02.2022 13:46 Відповісти
Хороший бы получился фейерверк
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26.02.2022 14:06 Відповісти
Єти сдадутся после первого выстрела. Бензовозы - отжать. Наши танки тоже чем-то заправлять надо.
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26.02.2022 14:35 Відповісти
4000 дохлых руснявых мразей за 2 дня!!!!!
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26.02.2022 13:48 Відповісти
ну больше чем за 2 дня, но ВСУ старается улучшить статистику)
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26.02.2022 14:15 Відповісти
Браво ЗСУ!!!! Слава Україні. Горіть в пеклі окупанти!
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26.02.2022 13:52 Відповісти
Интересно куды "пихотинцы Путина" из Чечни сховались, гордые сыны гор?
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26.02.2022 13:53 Відповісти
пусть в гомеле сидят
наснимались для понтов
пора назад
дон
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26.02.2022 13:55 Відповісти
я их нашел, вот - https://www.youtube.com/watch?v=Fp8SEgNRFpc&t=44s
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26.02.2022 23:43 Відповісти
Кадыров их не отпусти, его охранять больше не кому
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26.02.2022 14:31 Відповісти
Их в Запорожье приняли
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26.02.2022 14:49 Відповісти
Вот и герой с гор, наемники которые приехали воевать за бабки.
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26.02.2022 14:56 Відповісти
да уже показывали ценники с хвамилиями типа ху.дыров, мамедов...
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26.02.2022 15:06 Відповісти
Ждуть сигналу грабувати, після ДАПу вони вже сцяться ідти в відкритий бій.
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26.02.2022 15:27 Відповісти
Их под Харьковом заживо спалили.
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26.02.2022 16:39 Відповісти
Было видео где они висели обгорелые в позах при попытке вылезти с бтра.
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26.02.2022 16:40 Відповісти
Красиво! Нужно повторить! Слава Украине!
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26.02.2022 13:53 Відповісти
.... да, Слава Украине! Сожгите их ВСЕХ!
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26.02.2022 13:54 Відповісти
прям фраза из Игры Престолов безумного короля Торгариена, Burn them all!
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26.02.2022 14:14 Відповісти
Наші пообідали і трошки прогулялись )
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26.02.2022 13:59 Відповісти
а где жаренное козломордое удобрение? требую зрелищ!
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26.02.2022 14:13 Відповісти
Так ти римлянин?))))
Добре що хоч не ЕТ-РУСКІ
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26.02.2022 14:20 Відповісти
Знаете как руснья обясняет почему Восточная Прусия и Кёнигсберг (Калиниград) исконно русская земля?
Потому что когдато на территории Прусии проживали (только не смейтесь) - проживали племена, внимание - пРУССОВ, улавливаете - оказывается эти козломордые твари себя Тевтонцами возомнили.
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26.02.2022 15:02 Відповісти
Я цим їх і тролю)) ЕТ-Рускі Прррр-Руси
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26.02.2022 15:18 Відповісти
ГОСПОДИ УБИЙ ВСIХ СКОТОМОРДИХ СВИНОСОБАК,
ГОРIТЬ В ПЕКЛI ПРОКЛЯТI СВИНОСОБАКИ

АМIНЬ
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26.02.2022 14:38 Відповісти
Добра новина, горіть в пеклі паскуди ,разом з своім бункерним дедом.
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26.02.2022 15:07 Відповісти
Відео - супер!
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26.02.2022 16:20 Відповісти
Це один із шансів,де є можливість офіційно їх зажмурити.Україна дає ліцензію на відстріл цих тварин.Час обмежений.
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26.02.2022 16:41 Відповісти
скоро не Україна буде просити про приєднання до НАТО, а НАТО буде просити про приєднання до України.
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26.02.2022 17:48 Відповісти
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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26.02.2022 17:57 Відповісти
В Facebook работают московитские агенты. Они заблокировали меня на 17 дней за то что я регулярно предлагаю осудить Медведчука, Мураева, Рабиновича, Киву и Шуфрича к разным видам наказания. И что я предлагаю превращать мокшанских оккупантов в удобрения. Настаиваю. Я буду и дальше требовать повесить Медведчука и Киву. Мураева-утопить в сортире. Шуфрича- разбить носопырку в кровь. Каждому свое. А все они вместе-путинские свинособаки!
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27.02.2022 08:03 Відповісти
 
 