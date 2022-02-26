ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні військ РФ, знищено близько 20 одиниць техніки. ВIДЕО

Українські війська знищили близько 20 одиниць техніки російських окупантів на Чернігівщині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника.

В результаті вогневого ураження підрозділи армії рф понесли втрати. Знищено близько 20 од. техніки, великі втрати особового складу, багато поранених.

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