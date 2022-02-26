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У Києві усім охочим видано понад 25 000 одиниць автоматичної зброї та 10 млн набоїв, - Монастирський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Охочим захищати Київ видали 25 000 одиниць автоматичної зброї та близько 10 млн набоїв, РПГ, гранати.
Про це розповів у своєму зверненні Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.
Чиновник також відзначив самоорганізованість українців по всій країні: "Я пишаюся і бачу, як люди захищають містечка, села, вулиці та будинки. Самоорганізуються, щоб не було мародерства та пограбувань".
Поліція зараз разом з військовими забезпечує надійний тил, а також протидіє ДРГ, які працюють у різних містах, наголосив Монастирський.
Топ коментарі
+36 Гыг с Вами
показати весь коментар26.02.2022 13:57
+34 Виталий Харитонов f2132970
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+29 Стас Орлов
показати весь коментар26.02.2022 13:53
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Рашка бросит все и всех на штурм Киева
Співвідношення загиблих свинособак ЕрЕф до загиблих Захисників України десь 1:6 на корість України.
На Україні близько 35 мільйонів громадян лишилось.
35 х 6 = 210 мільйонів.
В них населення стільки немає)))
Біжіть, поки можете, виродки.
Для Львова не потрібна зброя - їх зброя назва міста Львів
По іншому навіть не може бути!
СЛАВА УКРАЇНІ!
РОЗВОЗЬТЕ ПО РАЙОНАХ, ТА ПОПЕРЕДЖАЙТЕ ЗАЗДАЛЕГІТЬ!
БУДУ СИДІТИ НА СВОЕМУ ДАХУ І ЦІЛОДОБОВО ШУКАТИ "ПТАШОК"!
Але "Стінгером" требо вміти "працювати" !
Це тільки з НЛАВ.
Да і кут обзору з вікна менше 180 градусів.
Для хла це питання самолюбія.
І він буде нещадно нищити всіх - і своїх, і наших.
"Промахи" їхніх ракет це не тільки рукожопість, але й террор проти мирного населення. К тому числі і психологтчний
Дмитрий Ярош рассказал, где сейчас воюют подразделения УДА - Украинской добровольческой армии. Киев, Днепр, Львов, Одесса, Полесье, Херсонщина и Николаевщина. Вся Украина. Подразделения подчинены командованию ВСУ и взаимодействуют со всеми правоохранительными структурами.
Підрозділи Української добровольчої арміі розгорнуті та беруть активну участь у відбитті агресіі московської орди.
5-й Окремий батальйон, під командуванням друга Чорного - Київ.
3-й батальйон, під командуванням друга Дізеля - Дніпро.
8-й Окремий батальйон, під командуванням друга Марадони - Львівщина.
Одеський зведений загін під командуванням друга Сокола - Одеса.
Медичний батальйон «Госпітальєри» працює по всій Україні.
Також, окремі бойові групи УДА активно діють на Поліссі, Херсонщині та Миколаївщині.
1-й батальйон УДА, під командуванням друга Пітона - Київ.
Головний штаб та відповідні Служби УДА функціонують у бойовому режимі.
Українська добровольча армія підпорядкована Командуванню Збройних Сил України та співдіє зі всіма державними силовими структурами…
Перемога буде за нами!
Смерть московській орді! -говорится в сообщении.
Но в условиях городского боя важнее РПГ-7В и ПГ-7 к ним. Ну, и обученные гранатометчики. И слаженность в группе.... И много чего еще...
Украинцы, на вас лежит эта великая историческая просветительско-гуманитарная миссия!