"Путін вас, дураків, ставить, щоб ви йшли сюда": Російський окупант здався в полон та плаче. ВIДЕО

Черговий російський окупант здався в полон Збройним Силам України

Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти здаються в полон, плачуть та просяться додому.…", - йдеться в повідомленні.

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