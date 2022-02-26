Влучання снаряду в київську багатоповерхівку на вулиці Лобановського. ВIДЕО камер спостереження

В мережі з'явилося відеокамер спостереження, на яких зафіксований момент влучання в київську багатоповерхівку на вулиці Лобановського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери зафіксували точний час бомбардування - 8-ма година 11 хвилин.

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Нагадаємо, 26 лютого ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі у Києві.

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