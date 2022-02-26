УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13188 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниПодії
17 183 20
армія РФ (13478) бомба (151) війна (56406) Київ (13835) бомбардування (265)

Влучання снаряду в київську багатоповерхівку на вулиці Лобановського. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

В мережі з'явилося відеокамер спостереження, на яких зафіксований момент влучання в київську багатоповерхівку на вулиці Лобановського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери зафіксували точний час бомбардування - 8-ма година 11 хвилин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Горите в аду, пид#расы российские", - киянин, в квартиру якого влучив російський снаряд. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 лютого ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі у Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В дитини від кімнати залишилась просто яма, пощастило, що її там не було, - мешканка столичного будинку, в який влучив снаряд. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Смерть цапам!
показати весь коментар
26.02.2022 14:11
+15
Кацапи, здохніть падли йібані
показати весь коментар
26.02.2022 14:13
+5
Лживые твари росфашисты.
показати весь коментар
26.02.2022 14:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть цапам!
показати весь коментар
26.02.2022 14:11 Відповісти
Влучання керованого (димовий шлейф видає двигун) снаряда/ракети у будинок і хрести УФ-фарбою на дорогах і дахах є взаємнопов'язаними.

Росіяни мають "високоточні" засоби ураження (артилерія, ракети) і дрони, які позиціонуються за допомогою GPS, GLONASS та подібних систем, але всі ці системи працюють на електроніці, яка складається з американських компонентів (процесори, транзистори).

2008 року у Грузії російський літак врізався у гору, а їхня артилерія втратила влучність, і тоді "миротворцями" було виявлено аномальні відхилення у показах приладів GPS піхоти, іноді похибка між показами на моніторі і даними топографічної мапи становила до 500 метрів. Пізніше вони захопили патрульний броньований грузинський Хамер, де працювала навігаційна система без похибок, до слова, зібрана на одному з одеських заводів.

Історія повторюється у наш час, координати точок на місцевості на планшетах артилерістів, льотчиків і ракетників "пливуть" і "мігрують", тому всі наведені на військові об'єкти по координатах GPS "високоточні" і "аналоговнєтні" озброєння такими не є - снаряди і ракети влучають у житлові будинки і інші цивільні об'єкти. Щоби хоч якось актуалізувати і відкоригувати ці дані, російські агенти безпосередньо перед запуском ракети збирають актуальні зроблені зі смартфонів фотознімки "крестів", "міток" з геомітками з наближеної до цілі місцевості (приблизно як кілька років тому всі грали на смартфонах у Покемонів, а насправді фотографували і знімали на відео на камери своїх смартфонів оборонні об'єкти).

Тому, щоби допомогти агресору якнайшвидше позбутися "аналоговнєтних" снарядів і ракет, пропоную нашим хакерам і кіберполіцейським зареєструватися на всіх майданчиках, де пропонують гроші в обмін на фото зі смартфону будь-якого українського об'єкту, і засипати замовників фотографіями зі смартфонів з фальшивими відмітками геоміток у службових розділах.

Вибачте за лонгрід.
показати весь коментар
26.02.2022 14:48 Відповісти
Кацапи, здохніть падли йібані
показати весь коментар
26.02.2022 14:13 Відповісти
Ани па гражданским не стреляют.
показати весь коментар
26.02.2022 14:13 Відповісти
Лживые твари росфашисты.
показати весь коментар
26.02.2022 14:14 Відповісти
Покажи это рашкобыдлу - скажут, что это "не мы" / "не Украина" / "Х лет назад" и похожую *****. Поэтому нужно сделать все, чтобы эти многочисленные видео дошли официально...
показати весь коментар
26.02.2022 14:19 Відповісти
oni uzhe skazali
показати весь коментар
26.02.2022 14:22 Відповісти
так у них или не покажут или скажут всу бомбит))
они вообще бошкой поехали
первых кого в гааге судить должны будут
это соловьиный помет, кисель, боброедка
и все остальные впридачу
и чтобы официально суд доказал вину, фактами
а то опять будут говорить
"да это сша с нами воюет"
или что там ватаны придумывают

забрать яо, разбить страну на 3 5 частей
пусть хоть ягель жрут
главное москву оставить в размере садового кольца
чтобы доить сибирь и тайгу не поучилось бы
ну и хорошо бы протекторат японии например
(чтобы не стран нато, а то скажут что нато нас завоевало)
чтобы китаю не досталось
(дайте помечатть человеку, надоело что снова выростает монстр "Большевизма"
надо решать эту задачу)
показати весь коментар
26.02.2022 14:25 Відповісти
Так а шо нельзя пару ракет на ростов отправить,в спальные районы?
показати весь коментар
26.02.2022 14:24 Відповісти
нет
только военные объекты
спальные районы если что фсб сама взорвет
показати весь коментар
26.02.2022 14:26 Відповісти
Это видео надо показать этой твари в кремле .
показати весь коментар
26.02.2022 14:24 Відповісти
он с нато воюет
шойгу докладывает об успехах операции
показати весь коментар
26.02.2022 14:27 Відповісти
ему такие видео - просто бальзам на душу, людоеду *******...
показати весь коментар
26.02.2022 14:28 Відповісти
он во власть пришел первым делом взорвал жилые дома со своими спящими русскими. ему похер
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
Тварь московская пропаганда:
В рамках специальной миротворческой операции задача ставится демилитаризировать Украину и избавить её от неонацистов. Которые наносят удары по жилым кварталам городов, используя мирных граждан как живой щит. В результате есть погибшие среди населения.
показати весь коментар
26.02.2022 14:28 Відповісти
так в грозном тоже
"боевики сами взрывают свои дома и больницы"
показати весь коментар
26.02.2022 14:34 Відповісти
Я когда ватников в Германии вижу охото в харю дать, но нельзя. Мой брат им под ноги плюёт? Твари кацапские , почему не запрещены руцкие вещания
показати весь коментар
02.03.2022 14:08 Відповісти
от підараси! цивільних обстрілюють!
показати весь коментар
26.02.2022 14:32 Відповісти
ГААГА П Р О С Ь І П А Й С Я. У тебя заключенньІй в кремле созрел. Камера Милошевича освободилась.
показати весь коментар
26.02.2022 14:37 Відповісти
Є інформація, що за тип ракети?
показати весь коментар
26.02.2022 14:48 Відповісти
 
 