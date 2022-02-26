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Влучання снаряду в київську багатоповерхівку на вулиці Лобановського. ВIДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Політика України Події
В мережі з'явилося відеокамер спостереження, на яких зафіксований момент влучання в київську багатоповерхівку на вулиці Лобановського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери зафіксували точний час бомбардування - 8-ма година 11 хвилин.
Нагадаємо, 26 лютого ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі у Києві.
Топ коментарі
+27 время
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+15 Bogdan Resvii
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+5 Petrov Viktor
показати весь коментар26.02.2022 14:14
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Росіяни мають "високоточні" засоби ураження (артилерія, ракети) і дрони, які позиціонуються за допомогою GPS, GLONASS та подібних систем, але всі ці системи працюють на електроніці, яка складається з американських компонентів (процесори, транзистори).
2008 року у Грузії російський літак врізався у гору, а їхня артилерія втратила влучність, і тоді "миротворцями" було виявлено аномальні відхилення у показах приладів GPS піхоти, іноді похибка між показами на моніторі і даними топографічної мапи становила до 500 метрів. Пізніше вони захопили патрульний броньований грузинський Хамер, де працювала навігаційна система без похибок, до слова, зібрана на одному з одеських заводів.
Історія повторюється у наш час, координати точок на місцевості на планшетах артилерістів, льотчиків і ракетників "пливуть" і "мігрують", тому всі наведені на військові об'єкти по координатах GPS "високоточні" і "аналоговнєтні" озброєння такими не є - снаряди і ракети влучають у житлові будинки і інші цивільні об'єкти. Щоби хоч якось актуалізувати і відкоригувати ці дані, російські агенти безпосередньо перед запуском ракети збирають актуальні зроблені зі смартфонів фотознімки "крестів", "міток" з геомітками з наближеної до цілі місцевості (приблизно як кілька років тому всі грали на смартфонах у Покемонів, а насправді фотографували і знімали на відео на камери своїх смартфонів оборонні об'єкти).
Тому, щоби допомогти агресору якнайшвидше позбутися "аналоговнєтних" снарядів і ракет, пропоную нашим хакерам і кіберполіцейським зареєструватися на всіх майданчиках, де пропонують гроші в обмін на фото зі смартфону будь-якого українського об'єкту, і засипати замовників фотографіями зі смартфонів з фальшивими відмітками геоміток у службових розділах.
Вибачте за лонгрід.
они вообще бошкой поехали
первых кого в гааге судить должны будут
это соловьиный помет, кисель, боброедка
и все остальные впридачу
и чтобы официально суд доказал вину, фактами
а то опять будут говорить
"да это сша с нами воюет"
или что там ватаны придумывают
забрать яо, разбить страну на 3 5 частей
пусть хоть ягель жрут
главное москву оставить в размере садового кольца
чтобы доить сибирь и тайгу не поучилось бы
ну и хорошо бы протекторат японии например
(чтобы не стран нато, а то скажут что нато нас завоевало)
чтобы китаю не досталось
(дайте помечатть человеку, надоело что снова выростает монстр "Большевизма"
надо решать эту задачу)
только военные объекты
спальные районы если что фсб сама взорвет
шойгу докладывает об успехах операции
В рамках специальной миротворческой операции задача ставится демилитаризировать Украину и избавить её от неонацистов. Которые наносят удары по жилым кварталам городов, используя мирных граждан как живой щит. В результате есть погибшие среди населения.
"боевики сами взрывают свои дома и больницы"