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"Приехали на учения": Черговий російський окупант потрапив до полону. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові ЗСУ затримали російського окупанта, який "приїхав на навчання".

Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Семирічна Аліса Гланс, яку було поранено внаслідок обстрілу військами РФ Охтирки, померла, - Венедіктова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Слышишь "ехал на учения" - бей на звук!
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26.02.2022 14:45
+34
"Згадаєте мої слова: Росія Зникне З Лиця Землі, Коли Зійде Українське Сонце!!!" - Джохар Мусаєвич Дудаєв. Походу, пророчі слова Великого Сина Ічкерії - збуваються.
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26.02.2022 14:53
+26
их наверное так проинструктировали, если попадете в плен - говорите, что приехали на учения.
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26.02.2022 14:46
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Слышишь "ехал на учения" - бей на звук!
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26.02.2022 14:45 Відповісти
https://apostrophe.ua/news/society/2022-02-26/syezdili-na-ucheniya-v-ukraine-v-plen-popali-sotni-rossiyskih-soldat---foto-i-video/260601
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26.02.2022 15:27 Відповісти
их наверное так проинструктировали, если попадете в плен - говорите, что приехали на учения.
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26.02.2022 14:46 Відповісти
Да похрен, что они говорят.
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26.02.2022 14:57 Відповісти
Ехал на учения... Ну так надо научить на всю его оставшуюся жизнь. Надеюсь так и сделали после видео.
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26.02.2022 14:59 Відповісти
На все 30 минут
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26.02.2022 15:58 Відповісти
Ехал на учение в Украину???!!!😡🤬
Каким нужно быть идиотом чтобы давать такую методичку???!!!
Хотя🤔 это же руСськие...
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26.02.2022 15:00 Відповісти
"Єхал на учєнія... заблуділся... отпускнік!" З 2014 року навіть "легенду" не змінили: країна імбецилів, %улє взяти!
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26.02.2022 15:30 Відповісти
так знову новина не перевірена але пишуть що "ТГ : ⚡️Україна нанесла удар і знищила колонну ППО росіян під Бєлгородом" схоже наші почали наносити ворогам шкоду вже на кацапській стороні..чекаєм підтверження
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26.02.2022 14:46 Відповісти
"Згадаєте мої слова: Росія Зникне З Лиця Землі, Коли Зійде Українське Сонце!!!" - Джохар Мусаєвич Дудаєв. Походу, пророчі слова Великого Сина Ічкерії - збуваються.
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26.02.2022 14:53 Відповісти
Джохар Мусаєвич,полтавські аси помстяться і за Вашу смерть,і за невинно вбитих чеченців роSSiєю.
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26.02.2022 15:08 Відповісти
http://chechenews.com/%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B2/
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26.02.2022 15:10 Відповісти


"Самая большая ошuбка это nренебречь украuнцамu. Посчuтать украuнцев слабымu. Обuдеть украuнцев. Нuкогда не обuжайте украuнцев.

Украuнцы нuкогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущuй аллах uзгнать украuнцев uлu отобрать что-то у украuнцев. Украuнцы всегда возвращаются. Украuнцы вернуться u вернут своё.

Но когда украuнцы возращаются, онu не умеют рассчuтать сuлу u nрuменuть её nроnорцuонально. Онu унuчтажат всё на своём nутu.

Не обuжайте украuнцев. Иначе когда украuнцы вернутся на землю, где nохоронены uх nредкu, то жuвущuе на этой земле будут завuдовать мёртвым".

Джохар Дудаев, uз кнuгu "Атака Ичкерuйского Волка".
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26.02.2022 15:13 Відповісти
Со стороны Белгорода идут бои сейчас
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26.02.2022 15:00 Відповісти
Є сумніви що наші перетнуть кордон росії.Скоріш за все те що було з аеропортом в ростові.Свої протів своїх щоб звалить на Україну.
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26.02.2022 15:03 Відповісти
Навряд чи, вони ж не висвітлювали це у своїй пресі.
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26.02.2022 15:50 Відповісти
********, пластинка что ли заела?
С 2014 года ваши "учения" уже всерьез никто не воспринимает!
Придумайте другую отмазку уже.
Уже сейчас за ваши "учения" можно расстреливать на месте!
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26.02.2022 14:47 Відповісти
А что, кто-то всерьез их мычание об учениях воспринимал? Я удивлюсь.
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26.02.2022 14:51 Відповісти
що ж вони такі задрочені всі?
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26.02.2022 14:47 Відповісти
как бомжи
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26.02.2022 14:56 Відповісти
Таманец, ****...
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26.02.2022 14:56 Відповісти
Таманцы - это же, вроде, "элитные" псы *****? Если не так, то поправте меня.
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26.02.2022 14:59 Відповісти
Всю зиму сидеть в палатке, и жрать не понятно что и не таким будешь. По этому от первого выстрела и разбегаются.
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26.02.2022 16:19 Відповісти
Рубите правую руку ( как ворам) и приказывайте всему миру .
кацапы будут боятся сунутся в Украину , БО БЕЗ ПРАВОЙ РУКИ ОНИ НИКТО
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26.02.2022 14:48 Відповісти
Даже размножаться не смогут...
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26.02.2022 14:51 Відповісти
так калечить точно лучше чем убивать....ну а протез по страховке получил бы....конечно если не из мухосранска приехал))
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26.02.2022 14:51 Відповісти
На учения, заблудились, бла-бла. Нет на свете более жалкого и убогого существа, чем загнанная в угол кацапская свинья.
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26.02.2022 14:48 Відповісти
і при тому, недорізана.
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26.02.2022 14:53 Відповісти
коли вже русню почнете палити?
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26.02.2022 14:59 Відповісти
Похер куда ты ехал, главное уже приехал, все, конечная. Платим за проезд
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26.02.2022 14:49 Відповісти
да в рашке всегда напряг с мужиками был....но этот пацан честный и с хорошей памятью))
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26.02.2022 14:49 Відповісти
***, ******** наші будинки, міста - це такі навчання ?
Йди бомби свої міста...
Аж злость бере коли чую оце виправдання. Фаш недобитий..
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26.02.2022 14:50 Відповісти
Кажуть, у ***** була нарада стосовно ситуації. Чи прийняли рішення, чи ні - але дискутували завдання масованих ударів по цивільних, щоби спровокувати шалену паніку, позаяк там вже усвідомили кошторис цієї війни, і оцінили, що за 8 днів в них не буде іншого ресурсу, окрім неконвенційного.
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26.02.2022 15:36 Відповісти
Тобто будуть бомбити чи що ?
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26.02.2022 15:43 Відповісти
Як цар вирішить.
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26.02.2022 15:45 Відповісти
Цар ойбнутий
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26.02.2022 15:49 Відповісти
Про це Нємцов давно казав.
Одна з причин, на яку вони змушені зважати, - поставки якихось компонентів зброї з Германії. Виявляється, дойчі відмовляли Україні, але давали кацапам. Та як почалась ця фаза війни, в Берліні злякались. А кремль не має запасів на випадок затяжної війни. Через це вони почали розглядати або схиляння Зеленського до перемовин, або залякування цивільних. І, можливо, перше через друге.
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26.02.2022 15:58 Відповісти
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26.02.2022 16:01 Відповісти
Про учения, это им перед отправкой надоумили все говорить. Под дурочку косить, что не знали.
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26.02.2022 14:50 Відповісти
мрази расейские.
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26.02.2022 14:50 Відповісти
Ну извини шо без цветов тебя встретили, не сезон
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26.02.2022 14:50 Відповісти
Будяк йому у яму - та й закопати!
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26.02.2022 16:02 Відповісти
Ось ми тебе **** і навчемо !!!
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26.02.2022 14:50 Відповісти
Зачем вообще их об этом спрашивать, понятно же что лепят горбатого.
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26.02.2022 14:51 Відповісти
показать это россиянам. говорить, что путин дурит их военных. говорит, что посылает на учения - а посылает умирать в Украину.
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26.02.2022 14:51 Відповісти
Это ничего в их головешках имперских не поменяет, они за свое мясо на ген уровне не переживают. Они только будут радоваться как их солдатики выкручиваются, ах какую отмазку придумали.
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26.02.2022 14:55 Відповісти
Просто нищити! Щоб всералися зачувши слово Україна!
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26.02.2022 16:03 Відповісти
Згадався епізод з 2015 року. Зловили наші кацапів і допитують, а в цей час наш воїн розбирав свиню, підійшов на полонених подивитись, з ножем закривавленим і у фартусі з кров'ю, і питає взводного "що вже його порізав, далі що маю робити". Кацапи як побачили "біндєрівця с ножом" обісцялись і обісрались. Допит було закінчено, бо дуже смерділи.
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26.02.2022 14:52 Відповісти
Якось дуже підозріло багато кацапів здається? Така установка - у випадку чого одразу здавайтесь, потм звільним? І де їх усіх тримати? Може не треба гуманізму? Не той випадок?
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26.02.2022 14:59 Відповісти
просто задрочені...і все на авось...
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26.02.2022 15:05 Відповісти
А рученьки-то,рученки! В детском саду так делают🎃. Самые убогая,по сути, армия. Это нечто надо сцыкливой Европе показать,пусть выдохнут наконец-то.А то как вдохнули в 1945,так до сих пор запор.😎
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26.02.2022 15:00 Відповісти
Чому вони всі такі кінчені? Жодного розумного обличчя- якісь дегенерати. Не дивно, що вони вже стільки років в лайні живуть. Все вони знають. Перлися сюди грабувати наші домівки і вбивати людей, а коли їх ловлять, то вони зразу соплі пускають. Куди це гімно лізе? В країну, де люди, такі як моряки на Зміїному. Вони такі жалюгідні, що навіть в полон гідно здатись не можуть. Їхні підлі шкури трясуться, коли розуміють, що халяви не буде.
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26.02.2022 15:00 Відповісти
Кацапіус звичайний.
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26.02.2022 15:14 Відповісти
Севирин Арт Джохар Мусаєвич Дудаєв. Великий человек , у меня брат служил под его началом .
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26.02.2022 15:09 Відповісти
Його мамка з дитинства вчила вбивати людей. Які там ще потрібні "учєнія" в чужій країні!
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26.02.2022 15:13 Відповісти
А в Охтирці померла 7-річна дівчинка, яку ці тварі обстріляли. Прийшов на учєнія - пішов на удобрєнія
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26.02.2022 15:17 Відповісти
Прийшов на учєнія - пішов на удобрєнія. Золоті слова, ******* й український фольклор
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26.02.2022 18:19 Відповісти
Ты скот на "учения" приехал, а мы вместо того чтобы сводить детей на кино, все свои ковидные тысячи на армию перечислили и другие кошты, чтобы вы чужеродные мрази не топтали нашу землю.
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26.02.2022 15:18 Відповісти
Ага, на навчання з бойовими патронами???
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26.02.2022 15:27 Відповісти
І що, навчився?
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26.02.2022 15:33 Відповісти
ненавчений жалюгідний коцап приїхав в Україну на навчання.
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26.02.2022 15:34 Відповісти
Слава витримці УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ і ЛЮДЯМ! Українці якраз показують, що собою являє слово ЛЮДИНА, не знущаємося над загарбниками, не виставляємо відео, де чинимо самосуд, хоча в нас 100%-ве право на це! вдивіться в обличчя цих загарбників..Їм соромно не від "навчань", а від того, що їх схопили. НЕ вірю, що вони здають справжню тртаєкторію пересування... Пам"ятайте: "Хто прийде з мечем, той від нього загине!"
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26.02.2022 15:35 Відповісти
навчили?
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26.02.2022 17:22 Відповісти
 
 