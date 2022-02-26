"Приехали на учения": Черговий російський окупант потрапив до полону. ВIДЕО

Військові ЗСУ затримали російського окупанта, який "приїхав на навчання".

Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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