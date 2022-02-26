"Приехали на учения": Черговий російський окупант потрапив до полону. ВIДЕО
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Військові ЗСУ затримали російського окупанта, який "приїхав на навчання".
Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+41 Welle
показати весь коментар26.02.2022 14:45
+34 Севирин Арт
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+26 Аркадий Вольнов
показати весь коментар26.02.2022 14:46
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Будь ласка, зачекайте...
Каким нужно быть идиотом чтобы давать такую методичку???!!!
Хотя🤔 это же руСськие...
"Самая большая ошuбка это nренебречь украuнцамu. Посчuтать украuнцев слабымu. Обuдеть украuнцев. Нuкогда не обuжайте украuнцев.
Украuнцы нuкогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущuй аллах uзгнать украuнцев uлu отобрать что-то у украuнцев. Украuнцы всегда возвращаются. Украuнцы вернуться u вернут своё.
Но когда украuнцы возращаются, онu не умеют рассчuтать сuлу u nрuменuть её nроnорцuонально. Онu унuчтажат всё на своём nутu.
Не обuжайте украuнцев. Иначе когда украuнцы вернутся на землю, где nохоронены uх nредкu, то жuвущuе на этой земле будут завuдовать мёртвым".
Джохар Дудаев, uз кнuгu "Атака Ичкерuйского Волка".
С 2014 года ваши "учения" уже всерьез никто не воспринимает!
Придумайте другую отмазку уже.
Уже сейчас за ваши "учения" можно расстреливать на месте!
кацапы будут боятся сунутся в Украину , БО БЕЗ ПРАВОЙ РУКИ ОНИ НИКТО
Йди бомби свої міста...
Аж злость бере коли чую оце виправдання. Фаш недобитий..
Одна з причин, на яку вони змушені зважати, - поставки якихось компонентів зброї з Германії. Виявляється, дойчі відмовляли Україні, але давали кацапам. Та як почалась ця фаза війни, в Берліні злякались. А кремль не має запасів на випадок затяжної війни. Через це вони почали розглядати або схиляння Зеленського до перемовин, або залякування цивільних. І, можливо, перше через друге.