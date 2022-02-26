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війна (56406) Чернігівщина (1311)

"Слава Україні! Скажи "паляниця": Чоловік на Чернігівщині спілкується з російськими окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщині чоловік зняв російських окупантів та їхню військову техніку.

Відео опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Автору відео військовий РФ намагався заборонити знімати військову техніку країни-агресора.

Також дивіться: "Приехали на учения": Черговий російський окупант потрапив до полону. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+92
дед конечно смелый
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26.02.2022 15:04
+65
Міцні горішки у дядька. Отак просто підійти до озброєних свинособак без підтримки не кожен зможе
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26.02.2022 15:07
+57
Красунчик !
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26.02.2022 15:05
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26.02.2022 15:03 Відповісти
В телеграмі це постити небезпечно. Він контролюється фсб
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26.02.2022 15:26 Відповісти
я з твітера взяв
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26.02.2022 15:27 Відповісти
3 взрыва слышны .Одесса .где то далеко но у южного рынка сигнализации на машинах сработали
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26.02.2022 15:04 Відповісти
Смерть цапам!
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26.02.2022 15:04 Відповісти
дед конечно смелый
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26.02.2022 15:04 Відповісти
Часто старим людям дійсно пофігу все і смерть може бути навіть милістю.

По свому татові знаю.
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26.02.2022 15:06 Відповісти
але ж хочеться все ж таки подивитись як рашку нарешті закопають...
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26.02.2022 15:17 Відповісти
Беріть приклад.
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26.02.2022 15:15 Відповісти
Я хоть не назвал бы себя большим сцыкуном, но я бы не смог
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26.02.2022 15:30 Відповісти
Дід ТРОЛЬ 80 рівня, і такого ж віку.
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26.02.2022 17:57 Відповісти
Красунчик !
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26.02.2022 15:05 Відповісти
там теробороні автомати не видали?
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26.02.2022 15:05 Відповісти
треба знищувати на місці. а то вони потім получать приказ, і прийдуть знищать вас.
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26.02.2022 15:06 Відповісти
Выдают.оружие .броники!!!
Только звонил им.паспорт и код с собой
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26.02.2022 15:06 Відповісти
а в Краматорске хер !, говорят контракт только, сегодня ходил военкомат и охирел !!!
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26.02.2022 15:14 Відповісти
От дебилы!
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26.02.2022 15:23 Відповісти
сепарня
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26.02.2022 15:36 Відповісти
Не в обіду але у вас вати на порядок вище...хз кому в руки автомат попаде
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Так це ж на Сумщині!
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26.02.2022 15:07 Відповісти
Міцні горішки у дядька. Отак просто підійти до озброєних свинособак без підтримки не кожен зможе
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26.02.2022 15:07 Відповісти
Справжній козарлюга( що веде відео) .... нічого не боїться... отакі ми УКРАЇНЦІ....
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26.02.2022 15:08 Відповісти
Бери приклад.
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26.02.2022 15:16 Відповісти
шооо бери.. ? я їх ******* шодня пачками.... почув ізик... прислухаюсь... обмірковую... а потім *****... ну я людина не квола...
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26.02.2022 15:20 Відповісти
а що там обмірковувати?
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26.02.2022 15:25 Відповісти
Ну тому, що може розмовляти па-рускі... але козак.. ну таке буває... особливо в транспорті( громадському) вислуховую все і виходжу за козачком.... а потім згадую що воно несло в транспоті... і *******... не до смерті, а щоб істота зрозуміла що краще йому в родную говень.....
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26.02.2022 15:31 Відповісти
Якщо так, то шана тобі..
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26.02.2022 15:25 Відповісти
я за часів овоча, ну так склалось, працював в приватній типогграфії... і на перервах, на обід і перекур(власнику це не дуже подобалось) говорив що війна буде і вона неменуча, на мене дивились як на ідіота, потай підсміхувались... амоє маленьке дитяко, улюбленна донка... каже: ти батку був правий на 100%
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26.02.2022 15:54 Відповісти
Це Т-72 Б3, так називаєма "гордість москалів" ... але палає дуже добре він
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26.02.2022 15:09 Відповісти
То не танк,а трактор,совковий хлам.
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26.02.2022 15:15 Відповісти
ще й без мангала )) козак молодець, заощадливий, не пропонує насіння по чому зря ))
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26.02.2022 15:32 Відповісти
Скажи "паляниця".
...
Все понятно.

Сук, до сліз.
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26.02.2022 15:10 Відповісти
орки берут просто числом но не умением)) но гасить этих глистов все равно надо,а то я уже потихоньку начинаю их жалеть как деток)) а они гитлер югенд
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26.02.2022 15:11 Відповісти
Жалій наших хлопців, яких прокляті кацапи вже вбили.
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26.02.2022 15:18 Відповісти
Срані гуманоїди!
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26.02.2022 15:11 Відповісти
Молодець чоловік. А могли ж і пристрелити сволоти. Таку країну не перемогти. Слава Україні!
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26.02.2022 15:11 Відповісти
Какие то они перепуганые
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26.02.2022 15:11 Відповісти
Конечно. Им командование сказало, что возьмут Киев за 2 часа без потерь, а реальность оказалась немного другой
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26.02.2022 15:18 Відповісти
Козак Голота!
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26.02.2022 15:11 Відповісти
це явно монтаж!! не чутно дзвону титанових яєць оператора, фейк же!
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26.02.2022 15:12 Відповісти
Дійсно, чолов'яга має титанові яйця
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26.02.2022 15:16 Відповісти
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26.02.2022 15:19 Відповісти
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26.02.2022 15:36 Відповісти
Гарна новина****** звільнило начальника генштаба РФ!
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26.02.2022 15:13 Відповісти
От повезло начальнику. Мабуть тихо раді
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26.02.2022 19:18 Відповісти
Молочинка!
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26.02.2022 15:14 Відповісти
Це на Сумщині - траса Суми-Київ, десь 35 км від Сум
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26.02.2022 15:14 Відповісти
отличие кацапа от русского.русские живут в УКРАИНЕ.любят свою батькивщину,сражаются сейчас бок о бок с УКРАИНЦАМИ против взбесившейся кацапни из рашки.а кацапы только именуются русскими,являются биомусором,дают в зад ***** и ненавидят всех кто живёт в СВОБОДЕ а не в говнище как они!поэтому мочите этих тварей без всякой пощады,они не имеют национальности,они моральные уроды и не достойны жить на планете земля!СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!смерть кацапско фашисткому врагу!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 15:16 Відповісти
Аргументы у автора железобетонные. Как у свободного человека. Этим обезъянам его никогда не понять.
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26.02.2022 15:16 Відповісти
Так танк не в куветі, то він схований що важко було влучити по ньому, а щоб роздали зброю людям то такий дід темною ніченькою завалив би екіпаж і спалив танк
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26.02.2022 15:16 Відповісти
Козак, не шути с этими мутантами, побереги себя, дед
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26.02.2022 15:18 Відповісти
бєдниє.... обосралісь а помитьсй ...
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26.02.2022 15:20 Відповісти
Нас не побороти!
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26.02.2022 15:21 Відповісти
Народ... заходьте на ютуб канал Шарія і блокуйте онлайн цієї гниди... чим більше жалоб-тим більше ймовірність заблокування
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26.02.2022 15:21 Відповісти
У тебе прапор Іспанії. Тобі краще до нього додому прийти і виключити педофілу онлайн на все життя
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26.02.2022 15:26 Відповісти
"Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****".
(с) Олександра Смілянська
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26.02.2022 15:23 Відповісти
А как всё-таки приятно наблюдать, как "второсортный клоун и ни на что не способная кучка националистов" на глазах у всего мира дрючат вдоль и поперек "умудренного опытом всемогущего КГБшника и одну из самых могучих в мире армию".
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26.02.2022 15:23 Відповісти
Горжусь ЗСУ и украинцами!
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26.02.2022 15:25 Відповісти
Только суть состоит в том, что эту "кучку" привел в чувство исключительно украинский народ. Эта "кучка" все время прощупывала вбросами тех или иных идей. Когда эти идеи не проходили - люди собирались под офисом президента и протестовали. И тогда они отступали. А ведь все это исторически сложилось современ Киевской Руси. Когда-то князя Изяслава, как несправившегося менеджера, киевляне выгнали из Киева. Князей тогда народ выбирал на правление. Ну вот, эта кучка вынужденно получила "крещение". Теперь они и сами поверили, что патриоты до мозга костей.
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26.02.2022 16:17 Відповісти
сміливий дядько. не впевнений що я б так зміг
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26.02.2022 15:24 Відповісти
Спасибо, батько! Ты справжний украинэць. Держимся вместе. Украина понад всэ!
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26.02.2022 15:24 Відповісти
У мужика стальные яйца браво. Но это не говорит о том что мобильным телефоном доказывать правду. Не та ситуация это Мрази... Ты нам нужен Украине нужен Живой береги себя.
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26.02.2022 15:24 Відповісти
Просто красавец! ржу нимагу - и проти таких чоловикив збераютя воювати козломорди тварини? Я вже вивчил украиньску!
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26.02.2022 15:26 Відповісти
Траса Суми-Київ. Поворот на Гамаліївку.
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26.02.2022 15:26 Відповісти
красавчик..
зеленский, ты обещал быть слугой такого народа, а на деле со с своими дружками грабил украинский народ с 2019..
так вот, теперь, будь хотя бы, если не Слугой, то Другом народа, благодаря которому фюрер кабаев не может завоевать Украину..
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26.02.2022 15:27 Відповісти
Уже ходят по селам, жрать просят. Селяне говорят: сдавайтесь, тогда накормим! Русише швайн сдавайтесь! Внимание! Могут ходить по дворам якобы собирать продукты для армии. Всех проверять, звонить куда надо. Будет им и яйки и млеко.
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26.02.2022 15:27 Відповісти
Крикнул - Лягай! Не легли, стреляй с берданки
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26.02.2022 15:27 Відповісти
Мои украинские братья и сёстра. Я вылетаю к вам, чтобы встать ваши ряды. Украина обязательно выстоит и орда кремлёвского шизофреника захлебнётся собственной кровью.

К сожалению пока только душой с вами, но скоро мое отсутствие в ваших рядах восполнят и мои физические возможности. Держитесь и ХРАНИ ВАС БОГ. УКРАИНА ПЕРЕГРЫЗЁТ ГЛОТКУ шизофренику и его орде.
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26.02.2022 15:29 Відповісти
Спасибо друг!
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26.02.2022 16:36 Відповісти
та блин
путлер говорил что в киеве биндеры
а тут блин в селе
вы рашисты привыкли да, без флага, без гимна?
че вообще без шевронов ходите
вы же "сободождаете от биндер укрАинцев"
че вы стесняетесь показать что вы из рассееи чтоли?

во позорники
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26.02.2022 15:30 Відповісти
..кацапи, якщо боїтесь коли знімають на камеру?,
тоді посміхніться - вас знімає "джавелін"
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26.02.2022 15:30 Відповісти
дедуля скинь пожалуйста геолокацию...
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26.02.2022 15:36 Відповісти
он наверное когда услышал "согласно конституции украины" офигел))
у них, приказ есть, выполняешь
конституция? это что?
хоть какой, менты и прочие работают так, законов собственных "гумманных" не знают
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26.02.2022 15:38 Відповісти
Мужик відчайдуха звісно але краще по тихому передать їхні координати і залишитись живим)
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26.02.2022 15:38 Відповісти
Раніше ми жартували з цією «паляницею», але це слово дійсно для рускагаварящєй щелепи невимовне. Вони неспроможні сказати «ця» у них виходить лише «ца».

Крутий дядько, пішов на озброєних орків з голими руками . Респект! Ми непереможні!
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26.02.2022 15:42 Відповісти
Так, і замість "Ы" усі вимовляють "і".
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26.02.2022 19:18 Відповісти
Палініца
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26.02.2022 20:22 Відповісти
ТРИМАЙСЬ, МІЙ КИЄВЕ СВЯТИЙ!
ХОЧ ВОРОГ ЛІЗЕ ЗЛОЮ РАТТЮ,
НЕ ДОСЯГНЕ ВІН ТУТ МЕТИ!
ВЖЕ ЙДУТЬ НА ДОПОМОГУ БРАТТЯ!

ЛАТИШ, ЕСТОНЕЦЬ І ГРУЗИН
ДЛЯ НАС Є СПРАЖНІМИ БРАТАМИ!
ТРИМАЙСЬ! І СТІЙ ! ТИ НЕ ОДИН!
А БОГ І ПРАВДА ЗАВЖДИ З НАМИ!

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЇЇ ЗАХИСНИКАМ! Валентина Зеленська.
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26.02.2022 15:43 Відповісти
дибилам ще не дойшло що нлавам и джевилинам похер что танк спрятан в кювейте
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Це не Чернігивщина а Сумщина. Траса Суми-Ромни. Виправте.
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26.02.2022 15:51 Відповісти
Дед красавчик! Героям слава! Смерть ворогам!!!
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26.02.2022 16:08 Відповісти
Т-72 Б3. З дополнительной бортовой защитой
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26.02.2022 16:44 Відповісти
Ну, цей росіянин військовий, і якщо його не загасити, то за ними прийде на зачистку Росгвардій, то ті за таке постріляють, бо то буде їх завдання.
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26.02.2022 17:01 Відповісти
Що, - застряг, москалик?
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26.02.2022 17:28 Відповісти
Мужик правильный, - там продолжение есть
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26.02.2022 17:38 Відповісти
Мужик бесстрашный!
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26.02.2022 18:32 Відповісти
Я знiмаю капелюха перед цим дядьком !! Слава Украiнi i Героям Слава !!!
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26.02.2022 18:42 Відповісти
Дід молодець, кацапам жаба цицьки дала
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26.02.2022 19:40 Відповісти
Асвабадители!
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26.02.2022 19:49 Відповісти
какие-то напуганные малолетки...
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26.02.2022 21:00 Відповісти
Шановні захисники України та користувачі Facebook, велике прохання не поширювати відео з полоненими росіянами (типу скажи паляниця), бо подібні дії роблять велику шкоду авторитету Українського війська. Це є прямим порушенням стітті 13 женевської конвенцій, з захисту військовополонених "від актів насильства або залякування". Подібні дії є військовокримінальним злочином і можуть бути використані як системні порушення прав полонених в міжнародному кримінальному суді, та масово використовуватись російською пропагандою.
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02.03.2022 12:24 Відповісти
 
 