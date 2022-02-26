"Слава Україні! Скажи "паляниця": Чоловік на Чернігівщині спілкується з російськими окупантами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Чернігівщині чоловік зняв російських окупантів та їхню військову техніку.
Відео опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Автору відео військовий РФ намагався заборонити знімати військову техніку країни-агресора.
Топ коментарі
+92 Андрей Саган
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+65 Микола Папізже
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+57 Чайка Київ
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@a_shtirlitz
По свому татові знаю.
Только звонил им.паспорт и код с собой
...
Все понятно.
Сук, до сліз.
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****".
(с) Олександра Смілянська
зеленский, ты обещал быть слугой такого народа, а на деле со с своими дружками грабил украинский народ с 2019..
так вот, теперь, будь хотя бы, если не Слугой, то Другом народа, благодаря которому фюрер кабаев не может завоевать Украину..
К сожалению пока только душой с вами, но скоро мое отсутствие в ваших рядах восполнят и мои физические возможности. Держитесь и ХРАНИ ВАС БОГ. УКРАИНА ПЕРЕГРЫЗЁТ ГЛОТКУ шизофренику и его орде.
путлер говорил что в киеве биндеры
а тут блин в селе
вы рашисты привыкли да, без флага, без гимна?
че вообще без шевронов ходите
вы же "сободождаете от биндер укрАинцев"
че вы стесняетесь показать что вы из рассееи чтоли?
во позорники
тоді посміхніться - вас знімає "джавелін"
у них, приказ есть, выполняешь
конституция? это что?
хоть какой, менты и прочие работают так, законов собственных "гумманных" не знают
Крутий дядько, пішов на озброєних орків з голими руками . Респект! Ми непереможні!
ХОЧ ВОРОГ ЛІЗЕ ЗЛОЮ РАТТЮ,
НЕ ДОСЯГНЕ ВІН ТУТ МЕТИ!
ВЖЕ ЙДУТЬ НА ДОПОМОГУ БРАТТЯ!
ЛАТИШ, ЕСТОНЕЦЬ І ГРУЗИН
ДЛЯ НАС Є СПРАЖНІМИ БРАТАМИ!
ТРИМАЙСЬ! І СТІЙ ! ТИ НЕ ОДИН!
А БОГ І ПРАВДА ЗАВЖДИ З НАМИ!
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЇЇ ЗАХИСНИКАМ! Валентина Зеленська.