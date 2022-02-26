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Київська область (3131) обстріл (21057)

У житловий будинок в Бородянці влучив снаряд: троє людей загинули, ще троє, ймовірно, під завалами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У смт Бородянка Бучанського району Київської області внаслідок влучення снаряда в житловий будинок виникла пожежа, загинуло 3 особи, ще троє, ймовірно, перебувають під завалами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужьба ДСНС у телеграмі.

Увага! Ненормативна лексика!

"О 13:40 у смт Бородянка Бучанського району внаслідок попадання снаряду в житловий будинок виникла пожежа. О 14:20 пожежу ліквідовано. Внаслідок попадання снаряду загинуло 3 людини. Можливо під завалами знаходиться ще 3 особи", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.

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26.02.2022 15:29 Відповісти
Скорее всего, это первые любители сруцкага мира.
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26.02.2022 15:32 Відповісти
ты провокатор.
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26.02.2022 16:56 Відповісти
Провокатор в чем? Хотите сказать что среди попов МП нет любителей руцкаго мира? Ну блажен тогда кто верует(
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26.02.2022 17:59 Відповісти
Може простіше там мітки поставити, щоб вже оптом "виловити".
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26.02.2022 15:35 Відповісти
Йо*бані москалі !!! Зупиніть свого Путлера !!! НІКОЛИ ПРОЩЕННЯ ВАМ ПАДЛАМ НЕ БУДЕ !!! ЗДОХНІТЬ ВСІ !!!
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26.02.2022 15:31 Відповісти
Спочатку зупиніть, а потім здохніть. Не переплутайте, кацапи)
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26.02.2022 15:35 Відповісти
Убивайте их побольше. Их еще нарожают. Но позже.
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26.02.2022 15:33 Відповісти
Тут багато говориться про Гаагу для шизіка,але я ніде не зустрічав,що поряд з ним ,ОБОВ*ЯЗКОВО,повині сидіти Соловьйов,Скабеєва,Кисильов,Попов,Симоньян і їм подібні,а таку **правозахисницю**як Мунтян,українці повині самі **нагородити** побаченням з Гіві!!!
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26.02.2022 15:43 Відповісти
 
 