У житловий будинок в Бородянці влучив снаряд: троє людей загинули, ще троє, ймовірно, під завалами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У смт Бородянка Бучанського району Київської області внаслідок влучення снаряда в житловий будинок виникла пожежа, загинуло 3 особи, ще троє, ймовірно, перебувають під завалами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужьба ДСНС у телеграмі.
Увага! Ненормативна лексика!
"О 13:40 у смт Бородянка Бучанського району внаслідок попадання снаряду в житловий будинок виникла пожежа. О 14:20 пожежу ліквідовано. Внаслідок попадання снаряду загинуло 3 людини. Можливо під завалами знаходиться ще 3 особи", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неоновая Вывеска
показати весь коментар26.02.2022 15:29 Відповісти Мені подобається 6
✘
Арнила
показати весь коментар26.02.2022 15:32 Відповісти Мені подобається 0
Олег Беляков 1ee72182
показати весь коментар26.02.2022 16:56 Відповісти Мені подобається 1
Арнила
показати весь коментар26.02.2022 17:59 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий Панасюк
показати весь коментар26.02.2022 15:35 Відповісти Мені подобається 0
Eлена Терехина c0673215
показати весь коментар26.02.2022 15:31 Відповісти Мені подобається 12
Bogdan Resvii
показати весь коментар26.02.2022 15:35 Відповісти Мені подобається 2
Игорь Бех
показати весь коментар26.02.2022 15:33 Відповісти Мені подобається 0
СТАС ЧОРНИЙ
показати весь коментар26.02.2022 15:43 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...