2 загиблих, 6 тяжко поранені: ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу військами РФ одного з районів Києва. ВIДЕО
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ДСНС України показали один із районів Києва зазнав обстрілів з боку військ РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в фейсбуці.
"Той, хто кричить про "нацизм в Україні", чинить ,як справжній нацист. Унаслідок ворожих обстрілів ракети потрапили у столичну висотку та ангар", - йдеться у повідомленні.
Загинуло двоє та тяжко поранено шестеро киян. Кремлівський терорист стріляє ракетами у мирне населення України", - йдеться у повідомленні.
"Це злочин проти людства, проти усієї цивілізації. Такого не простити і не забути", - додали у відомстві.
Топ коментарі
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Будь проклято кацапское племя до конца веков.
Здохните,мрази!
Я йому: «Що пропонуєш? Здатися? Ми не здамося, хай там що. Краще зразу загинути, ніж жити у вашому рабстві. Але з собою і кілька рашистів утягнемо. Вони в пекло, а ми в рай. А наші діти розберуться з вашими. І добряче розберуться. А онуки ще до чистять