2 загиблих, 6 тяжко поранені: ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу військами РФ одного з районів Києва. ВIДЕО

ДСНС України показали один із районів Києва зазнав обстрілів з боку військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в фейсбуці.

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"Той, хто кричить про "нацизм в Україні", чинить ,як справжній нацист. Унаслідок ворожих обстрілів ракети потрапили у столичну висотку та ангар", - йдеться у повідомленні.

Загинуло двоє та тяжко поранено шестеро киян. Кремлівський терорист стріляє ракетами у мирне населення України", - йдеться у повідомленні.

"Це злочин проти людства, проти усієї цивілізації. Такого не простити і не забути", - додали у відомстві.

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