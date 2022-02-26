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Київ (13835) обстріл (21057) ДСНС (4460)

2 загиблих, 6 тяжко поранені: ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу військами РФ одного з районів Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ДСНС України показали один із районів Києва зазнав обстрілів з боку військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в фейсбуці.

"Той, хто кричить про "нацизм в Україні", чинить ,як справжній нацист. Унаслідок ворожих обстрілів ракети потрапили у столичну висотку та ангар", - йдеться у повідомленні.

Загинуло двоє та тяжко поранено шестеро киян. Кремлівський терорист стріляє ракетами у мирне населення України", - йдеться у повідомленні.

"Це злочин проти людства, проти усієї цивілізації. Такого не простити і не забути", - додали у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влучання снаряду в київську багатоповерхівку на вулиці Лобановського. ВIДЕО камер спостереження
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Топ коментарі
+21
Кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
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26.02.2022 15:48
+16
Чтобы земля украинскаая горела под ногами российских тварей!
Будь проклято кацапское племя до конца веков.
Здохните,мрази!
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26.02.2022 15:51
+11
речь Гитлера перед вторжением в Польшу: "Я решил освободить германские границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на восточной границе воцарился мир, такой же, как на остальных наших границах. Для этого я предприму необходимые меры, не противоречащие предложениям, сделанным мною в Рейхстаге для всего мира, то есть, я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели."
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26.02.2022 15:57
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терористи, блд
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26.02.2022 15:48 Відповісти
Кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
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26.02.2022 15:48 Відповісти
Теперь переговоры будут на наших условиях!

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26.02.2022 15:49 Відповісти
Фу, що достойніших не знайшлось? Серйозно? Чувіха, яка залишила чорноморський флот в криму буде боротись за Україну? Ти ще б медвдчука сюди запостив
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26.02.2022 15:52 Відповісти
Не бреши хоч зараз. Вона до того флоту взагалы не мала жодного відношення. Там командувач ВМС перебіг до кацапів і здав флот.
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26.02.2022 15:56 Відповісти
Не могу представить как Юля в гламурном пальто и на каблуках бегает с автоматом, но то что не удрала ,уже похвально.
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26.02.2022 15:53 Відповісти
Все ок, в неї калаш від версаче
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26.02.2022 16:48 Відповісти
Люля на підборах та з автоматом!
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26.02.2022 16:11 Відповісти
А чому автомати без магазинiв?
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26.02.2022 16:17 Відповісти
магазини у підсумках
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26.02.2022 16:50 Відповісти
Чтобы земля украинскаая горела под ногами российских тварей!
Будь проклято кацапское племя до конца веков.
Здохните,мрази!
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26.02.2022 15:51 Відповісти
Здохни кацапське лайно:- кажу це тобі українською.
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26.02.2022 16:13 Відповісти
Покайтеся, складіть зброю, і тоді зможете жити мирно, хоч і без Донбасу та Криму, але мирно))
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26.02.2022 16:22 Відповісти
пішов на *** спам
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26.02.2022 16:52 Відповісти
речь Гитлера перед вторжением в Польшу: "Я решил освободить германские границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на восточной границе воцарился мир, такой же, как на остальных наших границах. Для этого я предприму необходимые меры, не противоречащие предложениям, сделанным мною в Рейхстаге для всего мира, то есть, я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели."
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26.02.2022 15:57 Відповісти
БУДЬ ОН ПРОКЛЯТ И ВСЯ ЕГО РУСНЯ
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26.02.2022 15:59 Відповісти
ВСУ надо на территорию Беларуси войну переносить. Если бы не Лукашенко, Киев находился бы глубоко в тылу. А заодно можно таким образом Польшу в войну втянуть. Сторонняя поддержка хорошо, лучше б они тож делом занялись!
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26.02.2022 16:19 Відповісти
Батька тебе так перенесёт, мало не покажется!
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26.02.2022 16:25 Відповісти
Его в Беларуси батькой никогда не называли. Чаще Лука. Самое распространённое погоняло.
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26.02.2022 16:43 Відповісти
Лука от Лукавого
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26.02.2022 17:32 Відповісти
Нічого не нагадує наведена вище промова Гітлера
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26.02.2022 16:23 Відповісти
Мене вже лякає родич з рашки (направду сказати, він повністю притомний і все розуміє), що у разі, якщо ми будемо успішно воювати, то можуть розпочати ковролін бомбардування міст.
Я йому: «Що пропонуєш? Здатися? Ми не здамося, хай там що. Краще зразу загинути, ніж жити у вашому рабстві. Але з собою і кілька рашистів утягнемо. Вони в пекло, а ми в рай. А наші діти розберуться з вашими. І добряче розберуться. А онуки ще до чистять
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26.02.2022 16:33 Відповісти
Приведіть туди в двір всих полонених підеров пресу відео. Короче їбані москалі
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26.02.2022 16:41 Відповісти
Та древня курва і тут не може не пропіаритисяЮ цій би дурепі втікати з України, щоб залишитись живою, але Бог розуму не дав! Їй ВСЕ пригадають- і газовий контракт з Ордою і як лементувала про то що жоден автомат в Криму не має вистрілити, нічого не забуте про цю марамойку двірцеву.
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26.02.2022 16:51 Відповісти
баньте підока сашу пИтрова
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26.02.2022 16:53 Відповісти
Тобі видніше, де хто підор
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26.02.2022 17:01 Відповісти
 
 