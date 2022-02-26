41 253 38
Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили танк російських окупантів на Луганщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Події
Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили танк російських окупантів на Луганщині
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба підрозділу.
Топ коментарі
+55 Чайка Київ
показати весь коментар26.02.2022 15:46
+51 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар26.02.2022 15:47
+41 Alex Dev d4763325
показати весь коментар26.02.2022 15:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Посилання
Офіційної інформації про таке немає. То ж самі робіть висновки, і не створюйте фейки з простого непорозуміння.
⚡️ Сообщается, что в Украину приедут добровольцы из других стран
а що на все готове - то не їх вина, а заслуга наших чудових воїнів
https://censor.net/ua/news/3319456/u_bahmachi_na_chernigivschyni_lyudy_kydayutsya_pid_tanky_okupantiv_schob_zupynyty_yihniyi_ruh_video
Где армия? Туда пять человек с джавелинами...