Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили танк російських окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили танк російських окупантів на Луганщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба підрозділу.

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