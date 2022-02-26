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Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили танк російських окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили танк російських окупантів на Луганщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба підрозділу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ не змогли прорватися до Чернігова: Знищено два ворожих танка. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+55
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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26.02.2022 15:46
+51
Турция закрывает Босфорский пролив для российских военных кораблей!!!
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26.02.2022 15:47
+41
Героям Слава!
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26.02.2022 15:46
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ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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26.02.2022 15:46 Відповісти
Героям Слава!
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26.02.2022 15:46 Відповісти
Турция закрывает Босфорский пролив для российских военных кораблей!!!
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Чувак, це невірна інтерпретація. Він ПОПРОСИВ перекрити.
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26.02.2022 16:17 Відповісти
Попросив 20-го. А сьогодні 26-е
Посилання
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26.02.2022 16:46 Відповісти
20 йому відмовили, то він знову нагадав.

Офіційної інформації про таке немає. То ж самі робіть висновки, і не створюйте фейки з простого непорозуміння.
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26.02.2022 16:52 Відповісти
Значить по-твойому Цензор.нет розганяє фейки?
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26.02.2022 16:59 Відповісти
Я ж не кажу, що навмисно - непорозуміння, та й по всьому. Просто тест таким чином написаний, що можна зрозуміти і так, і так.
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26.02.2022 17:17 Відповісти
DW сообщило, что уже перекрыли и сейчас проходят технические мероприятия для отключения от SWIFT, а решение примут ближе к вечеру...
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26.02.2022 16:51 Відповісти
Боюся, що це"авторитетне" видання, бере інформацію з ваших коментарів.
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26.02.2022 16:54 Відповісти
У Кабздуна скора аншлаг...
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26.02.2022 15:47 Відповісти
У нього повні зали вже на рік вперед
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26.02.2022 16:07 Відповісти
цілі стадіони дядько(чи дідько?) вже збирає!..
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26.02.2022 16:13 Відповісти
Я смотрю козломордые везде вдоль дорог по одному танку расставили, типа охраняют пути сообщения
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Так их и Фагот возмет.
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26.02.2022 15:58 Відповісти
Да и обычный РПГ в башню))
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26.02.2022 16:05 Відповісти
не охраняють, а "взялі пад кантроль"
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26.02.2022 16:14 Відповісти
Героям слава!
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Выдыхаются касатики, и танков всего по два едет, и бтр одиночные доезжают лишь только на энтузиазме пьяной ваты
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26.02.2022 15:48 Відповісти
Героям слава!
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26.02.2022 15:49 Відповісти
Гарна новина:
⚡️ Сообщается, что в Украину приедут добровольцы из других стран
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26.02.2022 15:50 Відповісти
На все готове. Молодці.
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26.02.2022 15:51 Відповісти
вони дійсно молодці
а що на все готове - то не їх вина, а заслуга наших чудових воїнів
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26.02.2022 15:53 Відповісти
Як сказати, ще частина територій незвільнена
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26.02.2022 15:54 Відповісти
Люди бросаются под танки
https://censor.net/ua/news/3319456/u_bahmachi_na_chernigivschyni_lyudy_kydayutsya_pid_tanky_okupantiv_schob_zupynyty_yihniyi_ruh_video
Где армия? Туда пять человек с джавелинами...
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26.02.2022 15:50 Відповісти
Ну так чому ти ще не в ЗСУ? Ти хоч розумієш яка атака йде на Україну?
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26.02.2022 16:45 Відповісти
Розумію. Не хуже тебя.
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26.02.2022 16:50 Відповісти
Це був останный нанк пуйла. Це- перемога!
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26.02.2022 15:51 Відповісти
не верещи свиноцабака...!
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26.02.2022 16:39 Відповісти
пiдсмажений i хрумкий кацап улюбленi ласощi для синиць i снегiрей
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26.02.2022 15:52 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА
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26.02.2022 15:54 Відповісти
какая хорошая дорога..
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26.02.2022 15:56 Відповісти
Горіть в пеклі підораси *****.
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26.02.2022 16:08 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА! Гарно горить синку
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26.02.2022 16:48 Відповісти
Смерть кацапским окупантам.
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26.02.2022 17:12 Відповісти
Головне на фото під *берьозками*
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26.02.2022 18:27 Відповісти
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26.02.2022 18:50 Відповісти
Наверное, теперь при виде Украинского военного, я буду на колени перед ними падать. Настолько благодарен за то что они есть. А лучше еще, буду часть зароботка перечислять этим бестрашным и героическим сверхчеловекам.
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20.04.2022 22:31 Відповісти
 
 