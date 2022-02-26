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Від Каховки до Павлівки: трупи спалених у своїх же танках російських загарбників. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилося відео спалених у свої же танках загарбників. Увага! Відео 18+, багато ненормативної лексики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі і виклав відповідне відео.

"Спалені у своїх танках російські завойовники в Херсонській області на лівому березі Дніпра - від Каховки до Павлівки", - повідомив він.

"Обережно: на відео багато трупів. Земля горить під ногами ворога!" - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+99
Внимание! Важная информация - Убивать, убивать и еще раз убивать - российские войска раздроблены на мелкие группы по 2 - 5 человек. Скитаются по Украине, мародерствуют не желают сдаваться в плен, а значит хотят убивать украинцев. Вооружены автоматическим оружием. Если есть оружие, утилизируйте сразу и на месте где поймали. Нет оружия, ищите тех кто его имеет. Мы украинцы, защищаем свою землю от оккупантов. На нашей стороне закон и правда. Вместе победим эту сволоту. Максимальный репост
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26.02.2022 16:23
+72
До КИЇВА нє дашлі...
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26.02.2022 16:21
+64
Це за Іловайськ.
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26.02.2022 16:23
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Хотели пАвтАрить? Получите:

По танку вдарила болванка,
Прощай кацапский экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
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26.02.2022 17:20 Відповісти
Шашлик по-москальськи .
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26.02.2022 17:22 Відповісти
Тут не видно, але я поставив 10 вподобайок. В меморіз. 🤗
Нехай горять у пеклі за вбивства невинних українців, яких по-зрадницьки винищили під Дебальцево та Іловайськом.
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26.02.2022 17:28 Відповісти
Крошити орків! В полон не брати!!!
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26.02.2022 17:29 Відповісти
Написали "ненормативна лексика".... Нормальная себе лексика... Еще, даже, мягко!
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26.02.2022 17:29 Відповісти
Схоже з Джавеліна ********** ...
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26.02.2022 17:59 Відповісти
родителям показать...Да,жестоко...Но их сыны ехали в Украину тоже убивать.И ехали ДОБРОВОЛЬНО!!!
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26.02.2022 18:00 Відповісти
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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26.02.2022 18:12 Відповісти
Какой филигранный слог у чувака =) е.бать))))
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26.02.2022 19:11 Відповісти
Может он там с отцом
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26.02.2022 21:07 Відповісти
На самому цікавому місці припинилася зйомка...
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26.02.2022 19:28 Відповісти
всех на ком нет триколора можно смело утилизировать, остальных по ситуации можно брать в плен
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26.02.2022 19:46 Відповісти
https://t.me/gistapapapa/27814
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27.02.2022 10:17 Відповісти
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