Від Каховки до Павлівки: трупи спалених у своїх же танках російських загарбників. ВIДЕО 18+
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З'явилося відео спалених у свої же танках загарбників. Увага! Відео 18+, багато ненормативної лексики
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі і виклав відповідне відео.
"Спалені у своїх танках російські завойовники в Херсонській області на лівому березі Дніпра - від Каховки до Павлівки", - повідомив він.
"Обережно: на відео багато трупів. Земля горить під ногами ворога!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+99 Виктор Дийнега
показати весь коментар26.02.2022 16:23
+72 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+64 Микола Мазуренко
показати весь коментар26.02.2022 16:23
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По танку вдарила болванка,
Прощай кацапский экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
Нехай горять у пеклі за вбивства невинних українців, яких по-зрадницьки винищили під Дебальцево та Іловайськом.