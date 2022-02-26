Бити русню треба не тільки в Україні, а й за її межами, - Турчинов з Центру територіальної оборони Києва. ВIДЕО

Бити русню треба не тільки в Україні, а й за її межами.

Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, війна, яку розпочала Росія в Україні, – війна, яка стосується подальшого розвитку цивілізації.

"Це – війна, яка визначить чи повернеться фашистсько-сталінська чума знову на терени Європи, саме тому Україні потрібна не тільки моральна допомога, нам потрібна реальна потужна зброя", – наголосив він, звертаючись до наших стратегічних партнерів.

Він додав, що через те, що два роки була заморожена ракетна програма, "сьогодні наша армія не має "Вільхи-М", "Нептунів", щоб можна було знищити ворога на відстані 300 км від нашого кордону".

"Нам потрібні оперативно-тактичні ракети, щоб знищувати російських загарбників у будь-які точці. Нам потрібні сучасні системи ППО, щоб зламати домінування росіян в українському небі", – сказав він, закликавши керівників країн-НАТО єднати зусилля, "щоб разом перемогти цих військових злочинців, цих покидьків, які розв’язали війну в ХХІ столітті та знову поставили світ на межу катастрофи!"

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