Бити русню треба не тільки в Україні, а й за її межами, - Турчинов з Центру територіальної оборони Києва. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бити русню треба не тільки в Україні, а й за її межами.
Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, війна, яку розпочала Росія в Україні, – війна, яка стосується подальшого розвитку цивілізації.
"Це – війна, яка визначить чи повернеться фашистсько-сталінська чума знову на терени Європи, саме тому Україні потрібна не тільки моральна допомога, нам потрібна реальна потужна зброя", – наголосив він, звертаючись до наших стратегічних партнерів.
Він додав, що через те, що два роки була заморожена ракетна програма, "сьогодні наша армія не має "Вільхи-М", "Нептунів", щоб можна було знищити ворога на відстані 300 км від нашого кордону".
"Нам потрібні оперативно-тактичні ракети, щоб знищувати російських загарбників у будь-які точці. Нам потрібні сучасні системи ППО, щоб зламати домінування росіян в українському небі", – сказав він, закликавши керівників країн-НАТО єднати зусилля, "щоб разом перемогти цих військових злочинців, цих покидьків, які розв’язали війну в ХХІ столітті та знову поставили світ на межу катастрофи!"
Будь ласка, зачекайте...
Я смотрю ваш Монк меня правельно понял
после войны ( если кончится и не войдёт во вкус как людям, не способные не воеват) кто должен нести ответсвенность за сегодняшнее с учётом личного вклада в независимость УА?
Нація зараз має бути об"єднаною !!!
А зі своїми міжпартійними срачками - розберетеся ...
Після Перемоги !
Падла, пусть выражения подбирает
Ні, це воюють залишки армії Пастора і Пороха.
Дуже комфортно почуваються співробітники дипломатичних представництв країни,яка веде війни у всьому світі, що вбиває зараз наших близьких та хоче забрати нашу землю,не дає нам вільно жити.Часто вони мешкають кучно, Їм безпечно.Вони у дипмісії тому,що підтримують свій режим та несуть його ганебні казки туди, де вони працюють.
їм начхати на наші виступи на площах та біля їх посольств.Ці організовані акції на їхні родини ніяк не впливають, не заважають їм "працювати" та вирішувати "завдання" свого режиму в країні,куди їх відрядили.
Потрiбно дати їм особисто відчути те, що відчуваємо ми. То може бути будь-яка форма протесту, наприклад флешмоб - живий ланцюг навколо місця їхнього мешкання. Бiля будинку, де їх діти, де сім'я, де було безпечно. Можливо, таким чином стане зрозумілішим те, що відчуваємо ми, завдяки їх "роботі". Не там десь у кремлі хтось за все це відповідає, а вони - особисто.
Виходьте, організовуйтесь, підтримуйте! Це те, що ми можемо і маємо зробити!