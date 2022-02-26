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Розбита колона російської військової техніки на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ дали бій російському окупанту на Харківщині. Колону російської військової техніки було розбито.

Про це повідомили Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російську ДРГ ліквідували на Запоріжжі під час затримання. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+82
Їдуть і триндять - пацанов жалко
Дурні чи що ...
Вони приїхали вас вбивати. І не шкодували би.
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26.02.2022 16:56
+62
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26.02.2022 16:56
+61
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26.02.2022 16:55
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На холодной горе хорошо бьіло сльішно как громили фашистов-федерасов💀💀💀💀💀💀💀
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26.02.2022 17:41 Відповісти
Що вона меле? Як він живе з такою дурепою?
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26.02.2022 17:49 Відповісти
Ехали за цветами с караваем? А вот ... на рыло.
У нас производство с четверга стоит, посевная на носу и т.д. Умалишенный дед не хочет со своими ротенбергами это возместить, возместить что он здесь натворил? А как он возместит мамочкам с детьми, бабушкам с собачками возле подьездов с подвалами и бомбоубежищами, ну что б успеть спрятаться от братушек. Это я про Харьков, про мой Харьков, про очереди возле аптек и в магазинах за хлебом... У меня сегодня племяшка в ночь выехала во Львов, сестра всю ночь не спала и ждала "как доехали?".
и да, мамы вот этих пригнанных не на парад, а на убой за интересы ваших баринов, вы довольны и вы согласно молчите? и что вам еще бояться что бы открыть рот и сказать этому всему "нет"?
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26.02.2022 17:51 Відповісти
Їх раша ТВ показує як роздают автомати теробороні,та розказують,що вже 60 чоловік пострілялися між собою.
А ще кажуть,що взяли в плотне кольцо весь Київ,чекають коли люди вийдуть і вони таки зачистять місто.
Це в ютубі транслює отой ***,що відгріб в Італіі від участника АТО.шеин кличка у чорта.
А коменти відключені.
На эхо москвы та на Дождь можна писати все,вони не стирають коменти.
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26.02.2022 18:20 Відповісти
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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26.02.2022 18:27 Відповісти
Не всі кацапи погані. Є і хороші. Кожний 200-тий.
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26.02.2022 23:58 Відповісти
Такие видео надо снимать с толком, с расстановкой, как выставке автомобильного тюнинга, чтобы зритель проникся. Новые штабные бронемашины - крупно - ведь там сидели главные уроды.
И изюминка на торте - УАЗ-Патриот "Идиот" !
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26.02.2022 18:32 Відповісти
Ось те саме відео з кращою якістю

https://twitter.com/Armia_fm/status/1497582428914864141
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26.02.2022 19:32 Відповісти
интересно, озвучка совсем другая в твиттерной версии, и более правдоподобная по звучанию. Там чувак вначале думает, что это украинская техника (хотя несколько раз четко видно букву Z в квадрате). А в конце говорит "Стоп, так это россия, ребята, это не наши"
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26.02.2022 23:43 Відповісти
Место явно то же, но машина другая. Не такая торпеда, заговняное стекло и красная хренька болтается в твиттерной версии.
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27.02.2022 03:04 Відповісти
їй жалко він їбав от народец
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26.02.2022 19:29 Відповісти
КУЛЬТУРНИЙ РІВЕНЬ ЗВУКОРЕЖИСЕРІВ В МАШИНІ ЗАШКАЛЮЄ.ЇХНІ БАТЬКИ ЗАЧИНАЛИ ЇХ ОБОХ В СТАНІ СИЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ.
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26.02.2022 19:53 Відповісти
Красивое!!
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26.02.2022 19:55 Відповісти
Цілий би день дивилася таке кіно)))
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26.02.2022 19:56 Відповісти
последняя машина, запечатленная на видео, является модернизированной на Украине БМП-1. А в Вооруженных силах России такой техники нет.
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27.02.2022 05:05 Відповісти
это снимки шестилетней давности, сделанные во время так называемой украинской антитеррористической операции под Дебальцево в 2015 году
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27.02.2022 05:06 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии.Slava Velykoi Ukraine
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26.07.2022 13:00 Відповісти
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