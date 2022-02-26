Під Херсоном окупанти розстріляли машину швидкої допомоги: "Сука! Вот ваше "братский народ", п#дари!". ВIДЕО
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Під Херсоном окупанти розстріляли машину швидкої допомоги під час транспортування тяжкопораненого. Увага! Ненормативна Лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, швидка вигоріла, водій помер, фельдшер отримав поранення. Відеозапис з місця терористичного акту опублікована в соцмережах.
Топ коментарі
+101 Muron
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+84 Ksenia VB
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Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум'я вогнів,
Плекав нас біль за долю України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
Внимание! Важная информация - Убивать, убивать и еще раз убивать - российские войска раздроблены на мелкие группы по 2 - 5 человек. Скитаются по Украине, мародерствуют не желают сдаваться в плен, а значит хотят убивать украинцев. Вооружены автоматическим оружием. Если есть оружие, утилизируйте сразу и на месте где поймали. Нет оружия, ищите тех кто его имеет. Мы украинцы, защищаем свою землю от оккупантов. На нашей стороне закон и правда. Вместе победим эту сволоту. Максимальный репост
"герои" асвабадители
Все эти видео обстрелов гражданских жилых сооружений и расстрелы опять таки гражданского автотранспорта надо показывать пленным, которые "ничего не знали о войне и были на учениях" и "не хотели ехать в Украину".
Интересно было бы послушать их комментарии по поводу этих видео.
(В.Суворов)
КІВА, ОПЗЖ, КОРОЛЕВСЬКА, ШУФРІЧ ТА ІНШ - ЦЕ ВАЩІ БРАТИ ?
ТІЛЬКИ ВИНИЩЕННЯ ВАТНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ