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Під Херсоном окупанти розстріляли машину швидкої допомоги: "Сука! Вот ваше "братский народ", п#дари!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Під Херсоном окупанти розстріляли машину швидкої допомоги під час транспортування тяжкопораненого. Увага! Ненормативна Лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, швидка вигоріла, водій помер, фельдшер отримав поранення. Відеозапис з місця терористичного акту опублікована в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+101
+58 Виктор Дийнега

Внимание! Важная информация - Убивать, убивать и еще раз убивать - российские войска раздроблены на мелкие группы по 2 - 5 человек. Скитаются по Украине, мародерствуют не желают сдаваться в плен, а значит хотят убивать украинцев. Вооружены автоматическим оружием. Если есть оружие, утилизируйте сразу и на месте где поймали. Нет оружия, ищите тех кто его имеет. Мы украинцы, защищаем свою землю от оккупантов. На нашей стороне закон и правда. Вместе победим эту сволоту. Максимальный репост
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26.02.2022 17:05
+84
Я ж кажу- вони стріляють у цивільних.
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26.02.2022 17:04
+77
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26.02.2022 17:36
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Я ж кажу- вони стріляють у цивільних.
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26.02.2022 17:04 Відповісти
Тактика запугивания и террора.
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26.02.2022 17:07 Відповісти
Да, но этим самым увеличивают и ненависть к себе.
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26.02.2022 17:09 Відповісти
нехай ненавидять. Мені огидно інше - коли вони кажуть, що ми братські народи
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26.02.2022 18:53 Відповісти
В цьому питанні єврейська психологія недоречна.
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26.02.2022 20:22 Відповісти
Вже нікуди збільшити ненависть до росіян. Росія буде знищена!
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27.02.2022 06:28 Відповісти
Це тактика для мокшан.

Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум'я вогнів,
Плекав нас біль за долю України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
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26.02.2022 17:25 Відповісти
Далі буде тільки гірше. Горбатого могила справе
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26.02.2022 17:38 Відповісти
+58 Виктор Дийнега

Внимание! Важная информация - Убивать, убивать и еще раз убивать - российские войска раздроблены на мелкие группы по 2 - 5 человек. Скитаются по Украине, мародерствуют не желают сдаваться в плен, а значит хотят убивать украинцев. Вооружены автоматическим оружием. Если есть оружие, утилизируйте сразу и на месте где поймали. Нет оружия, ищите тех кто его имеет. Мы украинцы, защищаем свою землю от оккупантов. На нашей стороне закон и правда. Вместе победим эту сволоту. Максимальный репост
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26.02.2022 17:05 Відповісти
******* расеян во всех уголках мира, пусть валят к себе и мочат плешивую тварь, это их обязанность.
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26.02.2022 17:05 Відповісти
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26.02.2022 17:36 Відповісти
+, е це звернення нашого воіна- росіяни-******** в Україні у вас 2 варіанта- пакет и красивий пакет!!!! ПНХ
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27.02.2022 06:30 Відповісти
некогда.
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27.02.2022 13:49 Відповісти
А що,хотілося би що кацапський кораблик їх таки розстріляв? Га?
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26.02.2022 17:12 Відповісти
Кацапи не люди...
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26.02.2022 17:10 Відповісти
Так, не люди, а андрофаги. Мочити у різні засоби: у спину, з за рогу, з балконів... Будь який метод знищення цієі нечисті виправданий.
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26.02.2022 20:57 Відповісти
Увидел кацапов убей. в плен не брать, а то они потом опять приеду
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26.02.2022 17:12 Відповісти
С*уки москальські, хай кожен з них вмиється у власній крові.
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26.02.2022 17:13 Відповісти
От підлі тварюки що роблять... тільки Нюрнберг!
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26.02.2022 17:13 Відповісти
Ці фашистські нелюди, як казав їхній фюрер хло, будуть стояти за спинами пенсіонерів, жінок та дітей. І нехай тільки спробує стріляти. А ще вони бояться ЗСУ і відігруються на цівільних і медіках.
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26.02.2022 17:20 Відповісти
Писдишь ***** федераст
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26.02.2022 17:23 Відповісти
Чому в Києві до цих пір лайв камери працюють?????
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26.02.2022 17:25 Відповісти
Потрібно цих орків в полон не брати, молотком по голові, щоб не тратити патрони зайві!
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26.02.2022 17:31 Відповісти
по привычке стреляют в медиков
"герои" асвабадители
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26.02.2022 17:36 Відповісти
СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! ВСЕХ ЭТИХ МРАЗЕЙ УБЬЁМ !!!
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26.02.2022 17:37 Відповісти
Еще раз покажут пленного кацапа...- Буду материться ! Нахера вы это делаете ? КАцап пришел сдохнуть. ТОчка.
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26.02.2022 17:39 Відповісти
тому що наші полонені теж є. Потрібні для обміну
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26.02.2022 17:49 Відповісти
Не глупи. В чужой стране полонени не нужны.Их допрашивают и в расход,чтобы не мешались. - И я знаю как они этих полонених отпускают по гуманитарным коридорам.....
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26.02.2022 17:52 Відповісти
Цемах , ...ять уже ПОМЕНЯЛИ! На кого менять!? На "пленніх" барменов, танцовщиц и таксистов!*!*
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26.02.2022 17:59 Відповісти
Это точно, "чтоб вы ****** в аду горели"!
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26.02.2022 17:40 Відповісти
Плять!
Все эти видео обстрелов гражданских жилых сооружений и расстрелы опять таки гражданского автотранспорта надо показывать пленным, которые "ничего не знали о войне и были на учениях" и "не хотели ехать в Украину".
Интересно было бы послушать их комментарии по поводу этих видео.
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26.02.2022 17:40 Відповісти
за 3 дні, всім чим можуть похвалитися: десятками воєнних злочинів, собаки недорізані! ось така "доблєсть" в них, *****!
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26.02.2022 17:41 Відповісти
Найух вы их в плен берете?
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26.02.2022 17:43 Відповісти
Стріляти в лікаря при виконанні може тільки ідіот.
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26.02.2022 17:43 Відповісти
"Международные соглашения не позволяют стрелять по красным крестам. Но российский солдат "не подозревает об этих соглашениях... Попробуйте нарисовать красный крест у себя на спине..., а затем пойти в лес. Неужели вы думаете, что красный крест спасет вас от атаки волков?" "Если вы перевозите раненых - охраняйте их всеми способами, спрячьте их..."
(В.Суворов)
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26.02.2022 18:56 Відповісти
Это нелюди и звери.
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26.02.2022 17:44 Відповісти
горите в аду кацапские твари!
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26.02.2022 17:54 Відповісти
Горіть в АДУ всі ви московиті!!!!! вИ зараз повернетесь у КАМ"ЯНИЙ ВІК!!!!!!! Слава Україні!!!! Слава УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!!!!!! Слава ВСУ!!!!!!!Медикам велика пошана!!!!!!!
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26.02.2022 17:59 Відповісти
со страху видать стреляют по всему что движется, ублюдки обосравшиеся
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26.02.2022 18:04 Відповісти
Теперь будут не руским народом, а руской падалью! Я уверен, мы положим конец РФ, раз и на всегда! Слава Україні Браття!!!
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26.02.2022 18:53 Відповісти
Уничтожайте всех этих "наших" вояк. В плен не берите никого. Жалко у пчёлки. У них нет мозгов и совести. Что там жалеть?
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26.02.2022 18:54 Відповісти
Ну это просто нелюди
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26.02.2022 19:05 Відповісти
ВАТА , ЦЕ ВАЩІ БРАТИ ?
КІВА, ОПЗЖ, КОРОЛЕВСЬКА, ШУФРІЧ ТА ІНШ - ЦЕ ВАЩІ БРАТИ ?
ТІЛЬКИ ВИНИЩЕННЯ ВАТНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ
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26.02.2022 19:12 Відповісти
Пленных не брать -- они все с оружием . уничтожать на месте
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26.02.2022 20:01 Відповісти
тогда будет труднее доказать рашистские преступления. суду нужны живые обвиняемые. пусть на суде расскажут, как они на "учения" ехали и зачем боевые патроны везли. но, это после войны...
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27.02.2022 14:00 Відповісти
Есть подозрение, что это те же отморозки, которые обстреляли вчера на Антоновском мосту (на вьезде со стороны Олешки) легковую машину с тремя взрослыми и ребенком (видео есть как они летели).
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26.02.2022 20:07 Відповісти
перестаньте вживати оце гімняне слово про якісь братерські народи, тим паче до козломордих
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26.02.2022 20:24 Відповісти
На этот раз скотокацапии Гааского Трибунала не избежать - всю ********* будут судить.
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26.02.2022 21:01 Відповісти
 
 