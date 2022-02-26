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Військову техніку російських окупантів розбили в Чернігові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська вели бої в Чернігові, однак ЗСУ розбили військову техніку окупантів.

Відео з військовою технікою окупантів з'явилось в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте: Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
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26.02.2022 17:30
+36
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26.02.2022 17:28
+29
герасимов радостно перекрестился и облегченно вздохнул
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26.02.2022 17:36
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26.02.2022 17:28 Відповісти
"батяня комбат"?
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26.02.2022 17:38 Відповісти
Вомбат
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26.02.2022 17:47 Відповісти
Приунывший какой то , не весело уже суке ?
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26.02.2022 17:39 Відповісти
Це Бог його лашив
Щоб коли повернувся творив "добро" в Росії
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26.02.2022 18:42 Відповісти
русский богатырь, батянякомбат, да еще и при бабле - 200 рублей на кармане легко у пацанчика. Или это у них оберег, чтобы не стать двухсотым?
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26.02.2022 21:42 Відповісти
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26.02.2022 17:30 Відповісти
Это фейк, Резников не мог такого сказать - но сам совет норм, если бы хотябы в каждом районном центре было то на пару десятков мужиков с гранатометами.
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26.02.2022 17:51 Відповісти
если бы хотябы в каждом районном центре было то на пару десятков мужиков с гранатометами

Так отож!!!
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26.02.2022 18:33 Відповісти
💯 я видел это какой то блогер говорил слово в слово, не Резников. Но совет конечно хороший
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03.03.2022 13:38 Відповісти
шо за фигню в конце понесли ?
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26.02.2022 17:30 Відповісти
может капельницу
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Похоже на старій пистолет для салидола
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26.02.2022 17:34 Відповісти
в хозяйстве все пригодится)) починят украинскую технику))
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26.02.2022 17:34 Відповісти
средство связи
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26.02.2022 17:35 Відповісти
Шприц-пресс - приспособа для смазки подшипников.
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26.02.2022 17:37 Відповісти
шо не було прикручено болтами те і понесли, не задавайте дурних питань, куме)
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26.02.2022 17:38 Відповісти
Украине надо продержаться еще немного до истощения врага.
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы
никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана
не было.
Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день в $20 млрд.
Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить
заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально
получить месяца через три - четыре. Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас
заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому
что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спецопераций еще с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не
придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь. Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы
избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под
Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьезные.
Цитата: встретили ожесточенное сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять девять дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для
запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.

Илья Пономарев, «Фейсбук»
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26.02.2022 17:31 Відповісти
Те, що влаштовує шизоїдна кремлівська мавпа в Україні, можна назвати справжнім Холокостом. Чому ?
Бо ця стара падла наказала вбивати нас за те, що ми - УКРАЇНЦІ і не хочемо жити за законами кацапсього рейху.
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26.02.2022 17:37 Відповісти
Его называют ******** - но я не согласен, он подонок и мерзавец. Не надо его записывать больным - еще откосит по психушке!!
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26.02.2022 17:41 Відповісти
Я мала на увазі, що хворий не фізично, а ментально.
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26.02.2022 18:19 Відповісти
санкции только на пользу)) щеки они могут дуть как и прицельно стрелять)) промэлектроника в ауте, начнут выпуск паяльников))
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26.02.2022 17:39 Відповісти
хлопець шо кидався на кацтанки - дуже сподіваюсь шо живий...
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26.02.2022 17:32 Відповісти
Путин снял начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова за провал операции по Украине.
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26.02.2022 17:33 Відповісти
герасимов радостно перекрестился и облегченно вздохнул
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26.02.2022 17:36 Відповісти
Та не відомо чи довго він буде дихати
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26.02.2022 17:41 Відповісти
Теперь ***** ждёт Герасимова на чаек с полонием.
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26.02.2022 17:51 Відповісти
После провала пары чюваков в Лондоне

Глава ГРУ пошол на тот свет...
Вообще у ГРУ постояно, кто то умерает. То сердце остановилось, то ещё что то.....

Да и представитель в ООН тоже помер за оплошность....
И посол в Нидерландах
Так что если он не свалили куда то в леса

То он уже труп
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26.02.2022 18:49 Відповісти
Звідки інфо? Інформація достовірна?
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26.02.2022 17:37 Відповісти
На 5-м еще в обед говаривали и тут
https://ua.news/ru/nachalnyk-genshtaba-rf-otpravlen-v-otstavku-za-proval-v-ukrayne/
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26.02.2022 17:40 Відповісти
Путлер ще новачком почастує полковника ФСБ Гундяєва. Вони ж православну карту знову розігрували в цій афері.
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26.02.2022 17:37 Відповісти
Как!??? Великого и славного ученика самого Кутузова и Суворова?!!
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26.02.2022 17:42 Відповісти
И автора великой "доктрины Герасимова"!
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26.02.2022 18:07 Відповісти
Там по одной его харе можно понять, что он не только "доктрину", но и ничего умнее чем "мама мыла раму" написать не может.
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26.02.2022 18:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WJVZrw1_rAw
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Вот новости из Севастополя: Нет денег в банкоматах, не выполняются авиарейсы в Крым, госпиталь забит ранеными.
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26.02.2022 17:34 Відповісти
Я вас умоляю, Фима! Не верьте той укропской прапаганде! Таам сами укропишен перестреливаются а наших бурятов встречают с цветами и коктейлям!!
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26.02.2022 17:45 Відповісти
Ляпота, скоро ще і морги будуть забитію
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26.02.2022 17:50 Відповісти
Не будуть, бо була інформація, що окрім "чорних пакетів", московити взяли з собою у бліц-кріг (запасливі, ******! ) мобільні крематорії, які з успіхом протестували в ЛуганДоні!
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26.02.2022 19:28 Відповісти
"Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте."
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26.02.2022 18:16 Відповісти
не об3ивайте ре3нікова 3ара3 війна і ми едині ми одна краіна і один народ
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26.02.2022 17:49 Відповісти
наші хлопці ревізію роблять? незрозуміло з камазом... якщо він робочий, то на хазяйстві буде не зайвим... чи відігнати до наших...
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26.02.2022 17:53 Відповісти
Мужики растаскивают кацапскую рухлядь по запчастям - не пропадать же добру зря - в хозяйстве всё пригодится.
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26.02.2022 18:06 Відповісти
Сдать на металлолом, єтого барахла будет много, и поднять металлургическую отрасль.
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26.02.2022 18:18 Відповісти
Ну нашой технике запчасти не помешают

Надеюсь в этой машинке состояние было по лучше, чем в том гомно БМП/танке с видио ранние сегодня
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26.02.2022 18:51 Відповісти
наши металлисты потом будут долго все сдавать на металлолом)))
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26.02.2022 18:26 Відповісти
Добрий металобрухт, а тулуби теж згодяться як гнояка на полях.
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26.02.2022 18:30 Відповісти
Ось те саме відео з кращою якістю.

https://twitter.com/666_mancer/status/1497580527037165571
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26.02.2022 19:35 Відповісти
в печали пацанчик, жизнь не удалась. Русский богатырь до Киева не дошел
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26.02.2022 21:49 Відповісти
Техника , оружие врага ,пригодится в хозяйстве берите оружие . Б
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27.02.2022 07:07 Відповісти
 
 