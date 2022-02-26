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Військову техніку російських окупантів розбили в Чернігові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська вели бої в Чернігові, однак ЗСУ розбили військову техніку окупантів.
Відео з військовою технікою окупантів з'явилось в мережі, передає Цензор.НЕТ.
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Читайте: Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові. ФОТОрепортаж
Топ коментарі
+39 Павло ШОвте
показати весь коментар26.02.2022 17:30
+36 Шимус
показати весь коментар26.02.2022 17:28
+29 Бузько
показати весь коментар26.02.2022 17:36
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Будь ласка, зачекайте...
Щоб коли повернувся творив "добро" в Росії
Так отож!!!
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы
никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана
не было.
Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день в $20 млрд.
Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить
заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально
получить месяца через три - четыре. Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас
заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому
что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спецопераций еще с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не
придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь. Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы
избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под
Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьезные.
Цитата: встретили ожесточенное сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять девять дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для
запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Илья Пономарев, «Фейсбук»
Бо ця стара падла наказала вбивати нас за те, що ми - УКРАЇНЦІ і не хочемо жити за законами кацапсього рейху.
Глава ГРУ пошол на тот свет...
Вообще у ГРУ постояно, кто то умерает. То сердце остановилось, то ещё что то.....
Да и представитель в ООН тоже помер за оплошность....
И посол в Нидерландах
Так что если он не свалили куда то в леса
То он уже труп
https://ua.news/ru/nachalnyk-genshtaba-rf-otpravlen-v-otstavku-za-proval-v-ukrayne/
Надеюсь в этой машинке состояние было по лучше, чем в том гомно БМП/танке с видио ранние сегодня
https://twitter.com/666_mancer/status/1497580527037165571