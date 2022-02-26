ЗСУ продовжують знищувати колони військ РФ на Чернігівщині. ВIДЕО

Українські військові продовжують бої з російськими окупантами на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Сухопутних військ ЗСУ.

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Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують наносити удари на ураження противника.

Знищена колона ворога на Чернігівщині.

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