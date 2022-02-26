ЗСУ продовжують знищувати колони військ РФ на Чернігівщині. ВIДЕО
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Українські військові продовжують бої з російськими окупантами на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Сухопутних військ ЗСУ.
Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують наносити удари на ураження противника.
Знищена колона ворога на Чернігівщині.
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