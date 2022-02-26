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ЗСУ продовжують знищувати колони військ РФ на Чернігівщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові продовжують бої з російськими окупантами на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Сухопутних військ ЗСУ.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують наносити удари на ураження противника.

Знищена колона ворога на Чернігівщині.

Читайте: У Бахмачі на Чернігівщині люди кидаються під танки окупантів, щоб зупинити їхній рух. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Слава Україні! Смерть ворогам!
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26.02.2022 17:56
+41
Ещё отстреливаются? Арта - нужно заполировать!
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26.02.2022 17:54
+26
Ай молодці)))
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26.02.2022 17:54
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Ещё отстреливаются? Арта - нужно заполировать!
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26.02.2022 17:54 Відповісти
Ай молодці)))
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26.02.2022 17:54 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!
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26.02.2022 17:56 Відповісти
Ми переможемо ....Слава Україні ,Слава Нації ......Героям Слава ..Тримаємось браття
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26.02.2022 17:56 Відповісти
для поширення! На цих ТГ каналах зливають розташування наших військ

Будь ласка, блокуйте їх скаргами!

@boris_rozhin
@grey_zone
@go338
@omonmoscow
@wingsofwar
@chvkmedia
@hackberegini
@mig41
@*********
@SergeyKolyasnikov
@MedvedevVesti
@SIL0VIKI
@balkanossiper
@pl_syrenka
@brussinf
@lady_north
@sex_drugs_kahlo
@usaperiodical
@russ_orientalist
@vladlentatarsky @neoficialniybezsonov
@rybar
@milinfolive

Як блокувати?⬇️

1. Вибираєте канал
2. Тиснете на аву
3. Тиснете «Більше»
4. Вибираєте «поскаржитись»
5. Вибираєте «інше»
6. Вставляєте цей текст⬇️

Пропаганда війни в Україні. Пропаганда вбивства українців і українських солдат.
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26.02.2022 17:57 Відповісти
Поскаржився на всіх. Жахливі помийки.
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26.02.2022 19:08 Відповісти
гори, гори ясно чтобы не погасло .
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26.02.2022 17:57 Відповісти
Їбашить кацапів!!! Смерть ворогам!
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26.02.2022 17:57 Відповісти
зеро сумніву.
Україна переможе!
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26.02.2022 17:58 Відповісти
Путино войско отстаёт от графика. Столько лет орали, что за три дня до Берлина дойдут и про можем повторить, и тут - упс..
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26.02.2022 17:59 Відповісти
******* расеян во всех уголках мира, пусть валят к себе и мочат плешивую тварь, это их обязанность.
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26.02.2022 17:59 Відповісти
Красивий лісовий пейзаж, який спалена кацапотехніка лише прикрашає
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26.02.2022 17:59 Відповісти
Ворог не пройде ! Рускій корабль йде на Хутєна !
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26.02.2022 17:59 Відповісти
Кацапозмі пишуть: "Україна відмовилася від переговорів, дан пріказ наступать по всєм направлєніям"

Тримайтеся, Українські Воїни! Смаліть ворога чітко, методично, спокійно. Знищуйте нечисть на Українській Землі!

Героям Слава!
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26.02.2022 17:59 Відповісти
так, чув це - робіть що робите і няких "пленних" - те сміття нікому не потрібно...
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26.02.2022 18:15 Відповісти
Под Киевом у них проблемы с топливом, много бензовозов пожгли
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26.02.2022 19:46 Відповісти
Гарно смажаться...с димком
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26.02.2022 18:00 Відповісти
друзі не забувайте про пересування ворожої техніки,повідомляйте @stop_russian_war_bot
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26.02.2022 18:02 Відповісти
Бій з окупантом на Київщині.
«Обещаю после этой войны заткнуться на этом языке».

https://t.me/operativnoZSU/8981
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26.02.2022 18:03 Відповісти
а вот без телеграм негде посмотреть еще?
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26.02.2022 19:05 Відповісти
Хто куди скидає репостить ФБ. Твіт. Тікток...
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26.02.2022 20:09 Відповісти
прийдется завести))
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26.02.2022 20:49 Відповісти
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26.02.2022 21:02 Відповісти
А їдуть ще набої та одиниці техніки, відключають кацапам СВІФТ, Ердоган закрив для Московії Дарданели... Світ мусить реагувати, і він реагує, не так активно, як нам того хотілося б, але як для такої величезної махіни, як світова спільнота - надзвичайно жваво. От що приклад потужної відповіді на пряме вторгнення зі свідомістю людей за кордоном робе. ^_^
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26.02.2022 18:03 Відповісти
А що там з Бородянки суне? Викладають фото, на яких дуже багато техніки.
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26.02.2022 18:05 Відповісти
Думаю, затягують в Київ, можливо немає можливості прийняти у відкритому полі. Можливо артилерію трохи відвели, Плюс коктейлі...
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26.02.2022 18:19 Відповісти
Чудово! Слава ВСУ! Додатково приємна новина "Топ-менеджер казначейства Газпрома покончил с собой под Петербургом" ))
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26.02.2022 18:15 Відповісти
рашистів на перегній

Слава Богу
та Україні
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26.02.2022 18:15 Відповісти
Жаль ,что США и НАТО слишком благородные...Как по мне - нужно как кацапы делать. То есть ихними методами - сейчас ночь - прилетели отбомбились и улетели обратно в Польшу. Или беспилотниками. Цели со спутников есть. А украинцы вполне могут все на себя брать - доказали,что можем. Просто их еще 100 000 ...Это тяжеловато самим.
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26.02.2022 18:19 Відповісти
kstati.....hmmm.....neplohaja idea
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26.02.2022 18:29 Відповісти
... а утром сделать круглые глаза и сказануть - эт ни мы, эта были шахтэри с трактаристами!
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26.02.2022 22:54 Відповісти
ну красиво же ..
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26.02.2022 18:19 Відповісти
Украинцы вы освобождаете мир от чумы! Все просто изумлены вашей храбростью!
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26.02.2022 18:20 Відповісти
У всьому світі проходить Майдан)
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26.02.2022 19:37 Відповісти
Николаев, зашла военная техника, чья непонятно https://www.youtube.com/watch?v=k0CGeiYW0G8
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26.02.2022 18:24 Відповісти
кацошвайнехундо - вам кринздець.
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26.02.2022 18:24 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/26/7326209/
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26.02.2022 18:25 Відповісти
до пехоты ещё дойдет,пока идет маневренная война
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26.02.2022 18:28 Відповісти
побільше б спаленої кацапні - ніхто ні на кого не обідився би....
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26.02.2022 18:29 Відповісти
Цікаво, зараз весна, а чи поклали в кишені московських трупів насіння сонячника?
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26.02.2022 18:26 Відповісти
Колонны всегда задницей ? Уже которое видео...
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26.02.2022 18:36 Відповісти
тебе поджаренных свиноцабак показать...?
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26.02.2022 18:51 Відповісти
Спасибо. Не надо.
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26.02.2022 18:52 Відповісти
тебе понравится - это вместо "На добраніч діти"...
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26.02.2022 18:54 Відповісти
1-2 дня все закончится. Хватит фейки присылать.
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26.02.2022 19:02 Відповісти
вы свиноцабаки уже собрались драпать...?
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26.02.2022 19:10 Відповісти
на тебе свиноцабака не фейк...
https://www.youtube.com/watch?v=vI11QJc41T8&t=55s
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26.02.2022 19:22 Відповісти
Денацификация здорового человека
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26.02.2022 18:38 Відповісти
Молодцы, уже без лишних эмоций и криков просто ****** окупантов, ничего личного просто работа такая, Родину защищать. Слава Украине!!!
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26.02.2022 18:44 Відповісти
Добавится нам металлолома для переработки лишнехромосомных.
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26.02.2022 18:45 Відповісти
Прошло то время когда украинцы махали флагами и пели гимн Украины!Теперь только так!
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26.02.2022 18:51 Відповісти
ЗАПАХ ГОРІЛОЇ КАЦАПНІ ЧУТИ НАВІТЬ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ.ТРИМАЙТЕСЬ ХЛОПЦІ-ГЕРОЇ РІВНЕЩИНА З ВАМИ.
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26.02.2022 20:04 Відповісти
Ну ето щто - какое то соревнование какой области больше русские танки унищожит? Так вьйглядит с Болгарии! Все равно - хорошо вьйглядит! Слава вашей Народ и Армии! Ето просто невероятное - как вас недооценили ни в России, ни в остальние стран.
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26.02.2022 20:41 Відповісти
Слава Украине! Смерть врагам!
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28.02.2022 06:38 Відповісти
 
 