Діяти потрібно негайно, завтра може бути запізно, - Володимир Кличко звернувся до світу не допустити гуманітарної катастрофи у серці Європи. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Всесвітньо відомий боксер Володимир Кличко, брат лідера "УДАРу" та мера Києва Віталія Кличка звернувся англійською мовою до світової спільноти зупинити російську агресію у самому центрі Європи.
Потрібно діяти терміново, бо це призведе до гуманітарної катастрофи, сказав він у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я – Володимир Кличко. І я звертаюся до всього світу: зупиніть війну, яку розпочала Росія. Сьогодні ракети обстрілювали мирне населення Києва. Гинуть цивільні люди. І це відбувається в самому серці Європи. Зараз не час чекати! Бо це призведе до гуманітарної катастрофи", - заявив він.
Володимир Кличко наголосив: діяти потрібно негайно.
"Вам потрібно діяти негайно, щоб зупинити російську агресію. Будь-чим, що у вас є. І терміново! Завтра або через годину може бути вже запізно. Прошу, почніть діяти негайно! Не чекайте! Дійте! Зупиніть цю війну!", - закликав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
напасть.. а блин
польша? нато
черт, нельзя же
Один из них - начальник штаба в/ч 41659.
Правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в виде топлива и оружия, сообщил премьер-министр этой страны Александр де Кро.
"Украина попросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для обеспечения своих войск. Наша страна приняла этот запрос и передаст 3800 тонн топлива. Бельгия также отправит украинской армии 2000 пулеметов", - написал де Кроо в Twitter.
Он намекнул, что это не последняя помощь Бельгии: "Разбор заявок продолжается".
По данным источников, этот шаг будет направлен на резервы в размере $643 млрд. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, отмечает агентство.
Так застерегла від перемовин з ворогом Герой України, народна артистка України Ада Роговцева, яка виступає категорично проти «Переяславської ради - 2022», як вона називає імовірний компроміс з країною-агресором.
Про це вона заявила сьогодні, 26 лютого 2022 року, на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Коли віддано стільки життів захисників нашої України, коли весь український народ об'єднався незалежно від поглядів, національностей, віросповідань, мови. Об'єднався, долаючи підступного і хижого ворога. Ніяких перемовин з цим ворогом бути не може», - наголошує Ада Роговцева.
Мисткиня просить чинну українську владу у жодному разі не «торгувати» Україною й не вертати державу «на коло запроданства».
«Не смійте торгувати нами! Не смійте вкотре вертати Україну на коло запроданства. Тільки капітуляція росіян, звільнення окупованих територій України з Донбасом та Кримом.
Тільки Перемога», - підкреслила Ада Роговцева
Взяла зброю - ней їде на фронт ...
А пізніше - зобачимо
Піар на такій війні - моральний злочин !
(Ранее немцы продали их Голландии,и теперь разрешили поставку)
подымайтесь !
какого хрена вы там спите и смотрите путинский телевизор !
не будьте соучастниками тупых убийц и позорных оккупантов !
Не проспите свой шанс вырваться
их кровавых лап кремлевской гэбни!
підтримую
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ЩО З ПРОДУКТАМИ?
Скільки є, наскільки вистачить, є ли шляхи поставки?
тоже ен остановило бы скорее всего
они же рисовали планы взять киев за 2 дня или сколько там
уже забываю