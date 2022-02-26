Окупанти можуть підірвати Запорізьку АЕС, націлили "Гради", - МВС. ВIДЕО

Російські війська підходять до Енергодара і починають розміщувати "Гради", направлені на місто і Запорізьку АЕС. Українська влада уже поінформувала міжнародну спільноту про загрозу підриву атомної станції.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей момент російські війська підходять до Енергодара і починають розміщувати "Гради", направлені на Енергодар і Запорізьку АЕС", - сказав Денисенко.

У МВС зазначили, що не допустять найгіршого сценарію, проте закликали громадян бути готовими до всього.