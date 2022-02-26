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Окупанти можуть підірвати Запорізьку АЕС, націлили "Гради", - МВС. ВIДЕО
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Російські війська підходять до Енергодара і починають розміщувати "Гради", направлені на місто і Запорізьку АЕС. Українська влада уже поінформувала міжнародну спільноту про загрозу підриву атомної станції.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На цей момент російські війська підходять до Енергодара і починають розміщувати "Гради", направлені на Енергодар і Запорізьку АЕС", - сказав Денисенко.
У МВС зазначили, що не допустять найгіршого сценарію, проте закликали громадян бути готовими до всього.
Топ коментарі
+31 Максім ХОЙ 07fb0949
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+26 Capital Moving
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+26 ПравдаЛюбка
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Будь ласка, зачекайте...
Там єксперімент був з системою охолодження, можна сказати навмисне підірвали реактор. В інеті багато є інфи пошукайте.
"Я не хочу жить сама хорошо, я хочу, чтоб другим не было лучше" - вот и вся философия той страны. Никакого достоевского с его сраной слезинкой не понадобилось, чтобы изречь эту истину, хватило одной типичной бабки.
СУБОТА, 26 ЛЮТОГО 2022, 19:47
Ми воюємо за мир...
80% - лякають, що би ми аварійно заглушили реактори.
5% - насправді можуть пальнути.
15% - вони сами не знають "навіщо?"
...мы тут санкции персональные вводим потихоньку -- для всех ******* Особ и все членов их ******** персональных семей...
"Не торопыся, моя Кыся!" -- как гриться...*)
Столтенберг реально боїться скаженої мавпи з кнопкою від "Авангарда"
(в 1984 введена в эксплуатацию, а строилась с 1981...вот и считайте - около 40 годков)
если так еще стоит...то хрен его знает как удар выдержит...
(но это мое личное мнение, которое не претендует на истину))
и второе.... у нас в Днепре есть знаменитый недострой "Парус" с 2014 с "трезубом" - монолит... передовая технология (на тот момент) сваи, мет/обрешетка и тонны бетона - литьем.... так вот... эксплуатировать уже нельзя - бетон устарел и потрескался ... хотят взорвать...(через дорогу 5-этажки и масложирка "Олейна" с боку - груз/речпорт)...хер его знает...что и с тем бетоном и с теми многоэтажками (шо быстрее сложиться)))
Александр Литвиненко, Лондон, для CHECHENPRESS, 21.10.06г.
ужас, столько лет прошло
а ранее подобное говорил еще дудаев в 95м
еще бы суд в гааге по
литвиненко
качинскому
крым, донбас
чтобы не было после
"ой это все конспирология"
кабаева однозначно ждёт Гаага!
Тепер до них доходить, що пора вже дебільну, непередбачувану та абсолютно непрогнозовану задушити. Крім деібла ху..ла є ще й депутати госдури, чиновники. Всі ці ублюдки, замість вкладати гроші у свою країну крали в 5 рил, а людям в вуха дули лайно.
Пора вже США, Англії цих виродків арештувати, арештувати ВСІ активи отримані злочинним шляхом. І в камери вибб ків чинуш, депутанів госдури. сраліна також завалили. їм краще та простіше завали сраного носильщика чемоданів
В 1941 проти німців також казали "ваивать будем неделю-две". Не вийшло.