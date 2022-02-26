"Завалили суку!" - у Полтаві затримали диверсанта, який ставив мітки. ВIДЕО

Мешканці Полтави затримали диверсанта, який ставив мітки для наведення збої окупанта. При затриманні він вдарив ножем одного з городян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Полтавщина".

За словами очевидців, диверсант ставив мітки в районі дамби між мікрорайонами Половки та Сади-1. Молодий хлопець погнався за ним, щоб затримати. Невідомий вдарив його ножем і почав тікати. Це побачила жінка за кермом автомобіля. Вона збила втікача - після цього до нього підбігли інші чоловіки, які і провели затримання.