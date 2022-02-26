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"Завалили суку!" - у Полтаві затримали диверсанта, який ставив мітки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Мешканці Полтави затримали диверсанта, який ставив мітки для наведення збої окупанта. При затриманні він вдарив ножем одного з городян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Полтавщина".

За словами очевидців, диверсант ставив мітки в районі дамби між мікрорайонами Половки та Сади-1. Молодий хлопець погнався за ним, щоб затримати. Невідомий вдарив його ножем і почав тікати. Це побачила жінка за кермом автомобіля. Вона збила втікача - після цього до нього підбігли інші чоловіки, які і провели затримання.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+69
Паскуда, там нет смысла допрашивать, на столб *Гойдь-Гойдь* !!!
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26.02.2022 21:26
+47
Допросить тварь с пристрастием и уничтожить.
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26.02.2022 21:26
+45
Отаких гопнікв нвавіть ******* не треба. Вбивати на міці. Бо від його диверсії залежать людські життя..
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26.02.2022 21:27
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Таких треба лопатами забивати! На місці. Яке прикре самогубство.
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26.02.2022 21:57 Відповісти
тiльки пiсля допиту. поруч можуть бiгати ще пару.

бiля ТЕЦ, вiйськових частин, дамб, електростанцiй, лiкарень, складiв, крiм охорони, потрiбно робити також таємнi засiдки, таємнi камери спостереження, щоб спостерiгати за всiма, хто наближаеться та що воно там робить, виявляти диверсантiв, перевiряти стiни. дороги поруч...
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26.02.2022 22:08 Відповісти
откуда они все повылазили блин
как тараканы
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26.02.2022 22:00 Відповісти
зараз треба всім ставати на захист Вітчизни!!

виявляти мітки, виявляти коригувальників - вони приїхали з росіі завчасно, орендують помешкання малими групами "мужиків" , вони можуть бути озбороєними.
Мочити козлоногих!!! Все буде Україна!!
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26.02.2022 22:01 Відповісти
а кадиров купил новые боты, что бы ходить по Украине ! А уже никуда не едет. Он тоже бросит своих или будут не захороненны.
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26.02.2022 22:01 Відповісти
допит обов'язково, щоб взнати хто ще в группi. яке завдання вiд кого, хто воно.

потiм видавити очi, щоб воно вже нiчого нiколи не бачили, та перерiзати сухожилля на ногах, нехай повзає. поки не здохне.

багато диверсантiв з сатанату "У"ПЦ МП.
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26.02.2022 22:02 Відповісти
Подобные персонажи не подпадают ни под какие международные конвенции, которые регламентируют правила ведения войны... Так что для подобных право на суд закона должно быть исключено, остаётся только внезаконное судилище...
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26.02.2022 22:04 Відповісти
Кацапи ви розумієте, що ми вас реально будемо вбивати. Віздє
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26.02.2022 22:05 Відповісти
Останні кілька діб вони почали за кордоном представлятися громадянами України, щоб їм ніде физди не дали. Такі справи.
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26.02.2022 22:37 Відповісти
Надо было на кол посадить ,предварительно содрав шкуру .
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26.02.2022 22:05 Відповісти
Треба одночасно. Щоб здох від цих двох подій одночасно. Із думками про путєна.
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26.02.2022 22:19 Відповісти
Самосуд в умовах воєнного стану оправданий.
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26.02.2022 22:09 Відповісти
Рашики дуже сильно дезорієнтуються на Український Святій Землі і самі вбивають одне одного. Це є відео де поранене рашкотіло на ліжку про це вєщає
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26.02.2022 22:21 Відповісти
Раніше в Чечні та Афгані місцеві захисники спеціально робили оперативну зйомку - ************ на камеру різали горлянки. Саме тому свинособаки так боялись туди їхати. З початком рашистсько-української війни зайвохромосомні переконались у людяності і благородстві українських воїнів, а нам вже тоді треба було їм показово горлянки різати. Наших хлопців у полоні ці нелюди не шкодували: катували струмом, розстрілювали в голови, затискали геніталії, відрубували руки з гербом України... То ж з вовками треба по-вовчи. І, можливо, цього разу вони ховались би від своїх воєнкомів, аби не потрапити до "страшних біндєровцев".
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26.02.2022 22:09 Відповісти
Не ображайте ні свиней ні собак, будь ласка.
Свиня це така тварина яка годує націю тисячоліттями.
А кращого друга ніж собака не лише в Українців, а взагалі в homo sapiens ніколи не було.
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26.02.2022 22:29 Відповісти
Камень на шею и в отстойник
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26.02.2022 22:12 Відповісти
Мер Полтави потрапив до бази «Миротворця»


7 грудня 2021

це ця гнида позавозила завчасно диверсантiв?




Олександр Мамайфото Укрінформ

Міського голову Полтави Олександра Мамая внесли до бази «Миротворця» за висловлювання про «братовбивчу війну» на Сході України в ефірі на телебаченні.

Мамай потрапив до бази сайту 5 грудня. Причину заявлено таку: «Посібник терористів та російських окупантів. Розповсюдження кремлівської пропаганди. Участь у актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України», - написано на сайті «Миротворця».

Відомо, що 4 грудня Мамай у програмі телеканалу «НАШ» заявив про те, що на території України воюють «наддержави» - США та Росія. При цьому наша країна є плацдармом, де брат йде на брата. Він також висловив жаль про те, що Україна розірвала економічні відносини з Росією.

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26.02.2022 22:13 Відповісти
типичный пещерный совкопитек
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26.02.2022 22:30 Відповісти
всех ОПЗЖ надо арестовать - они все диверсанты
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26.02.2022 23:36 Відповісти
Повішати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сволочь!!!!!!!!!
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26.02.2022 22:20 Відповісти
хату спалити
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27.02.2022 05:31 Відповісти
Пише " сторінку не знайдено".
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27.02.2022 00:00 Відповісти
вот такие у нас есть женщины - водители , аплодирую стоя
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26.02.2022 22:30 Відповісти
Мразота, вішати на майданах
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26.02.2022 22:34 Відповісти
рахую, що під час запровадження військового стану плюралізм думок і поглядів скасовуєтся. Чорне - це чорне, біле - це біле, жоних відтінків
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26.02.2022 23:35 Відповісти
Ну, там у нас не "плотіна", а місток під яким протікають труби з очисних споруд - озер. Цей місток з'єднує 2 мікрорайони і якщо його розбомбити, то об'їзд буде багатокілометровий.
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26.02.2022 23:07 Відповісти
Ну то просили ж владу скільки років повністю перекрити сполучення та ввести візовий режим з кацапами, от тепер і маємо... їх як тарганів понабігло...
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26.02.2022 23:26 Відповісти
оскопить, нахй!
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26.02.2022 23:34 Відповісти
Нічого, це поки емоції, то всі про це бачать, а потім трошки заспокоємося і буде так :"Тіхо прийшов, тіхо ушьол".
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26.02.2022 23:37 Відповісти
Поражаюсь с уровня лояльности наших людей, к этой мразоте. Я бы не пощадил!
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26.02.2022 23:49 Відповісти
Убивать их нельзя, он должен рассказать , кто куратор, есть ли еще другие. Но я считаю , нужно их калечить на месте, самое простое, это выколоть 1 глаз, ключами например. А потом уже передать полиции
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27.02.2022 00:34 Відповісти
Вообще-то всех захваченных российских военных неправильно называть военнопленными. В соответствии с международными конвенциями, военнопленный - это сдавшийся или захваченный на поле боя в беспомощном состоянии военнослужащий армии государства, участвующего в войне, которая была официально объявлена одним государством или группой государств против другого государства или группы государств. Ни Россия не объявляла войну Украине, ни Украина - России. Но Украина - страна подвергшаяся нападению другого государства без объявления войны. Соответственно, все захваченные с оружием в руках военнослужащие государства, совершившего агрессию против Украины, являются не военнопленными, а террористами, и, опять же согласно военным обычаям, могут уничтожаться на месте без проведения дополнительных юридических процедур. Так что украинцы еще добрые, а могли бы просто пристреливать всех на месте и были бы абсолютно правы.
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27.02.2022 01:01 Відповісти
Линчевать суку
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27.02.2022 03:01 Відповісти
отдайте его людям.и все.а то корми охраняй.отдайте его людям.
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27.02.2022 08:26 Відповісти
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