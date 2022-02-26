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У Новій Каховці українські воїни знищили гелікоптер окупантів за допомогою ПЗРК Stinger. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Новій Каховці українські воїни знищили геликоптер окупантів за допомогою ПЗРК Stinger.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+65
Кайф просто.
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26.02.2022 22:02
+52
Летите ***** прямо в АД
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26.02.2022 22:03
+42
Акция в поддержку Украины перед матчем Эвертона и Манчестер Сити
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26.02.2022 22:02
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Ролики, подобного типа, должны пересылаться на сайт МО РФ !
Ну, там можно дочке Шойгу, сыну Медведева, дочке Холуя.....
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26.02.2022 22:30 Відповісти
Супер. А ось ще трішки позитиву.
https://twitter.com/newkc14/status/1497660503014969344?s=20&t=InXmdFfSmGNo-OPtT7tr3A
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26.02.2022 22:31 Відповісти
Научитесь ссыслки вставлять по-людски. Информация хорошая - и важная.
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26.02.2022 22:58 Відповісти
Проще повторить:
https://twitter.com/newkc14/status/1497660503014969344?s=20&t=InXmdFfSmGNo-OPtT7tr3A
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27.02.2022 00:07 Відповісти
dekui
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27.02.2022 01:01 Відповісти
Nėra už ką. 🙂
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27.02.2022 12:59 Відповісти
Всем оркам На вертушках к нам это очень опасно и безнадёжно , в один конец и на всегда
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26.02.2022 22:31 Відповісти
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26.02.2022 22:31 Відповісти
дублюйте всі відео на титрубі
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26.02.2022 22:33 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 22:33 Відповісти
Українці привітали кацапов коктелем молотова

Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥

Українські бармени працюють💪

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
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26.02.2022 22:42 Відповісти
... ну звиняйте кацапчики, бананів та ананасів в нас немає, але є ці ... як їх ... піндоси подогнали .... **** ))) подарок у 38к $

FIM-92 «Стінгер» - переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Вікіпедія

Максимальна дальність: 4 500 м

Вартість: $ 38 000

**** Гореть ****** вы будете в каждой точке планеты !
Теперь **** шопотом будете говорить что вы русские. Но скорее всего переобуетесь на лету в равшанов и джумшутов ! Их хоть не так призерают !
Смерть Кацапне ! Слава Украине! Слава нашим доблестным Героям !
#Viva #Ukraine !!!
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26.02.2022 22:58 Відповісти
так ватоплан и удмуртский ватолетчик для русни стоят дороже. один ватоплан стоит год кормежки какой небудь дяревни на мордовии.
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26.02.2022 23:07 Відповісти
Цивилизованные страны (и весь мир) должны объединиться не против мордора, а четко за Украину.

При этом, в результате, получится против мордора, но результат другой. Тогда мордору труднее будет говорить, что это все только от того что им хотят зла.

Не знаю насколько понятно я выразил свою мысль.
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26.02.2022 22:58 Відповісти
Зараз будь-яка думка корисна, тим більше, що Ви сказали все вірно. Дякую.
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26.02.2022 23:20 Відповісти
Васильченко це бот . Всі повинні об'єднатися навколо України та проти Росії. Росія має бути знищена. Олег Васильченко ПНХ
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27.02.2022 08:12 Відповісти
дуже ясно
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27.02.2022 10:32 Відповісти
и хорошее настроение не покинет больше вас ...
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26.02.2022 22:58 Відповісти
Красавчики!
Все будет Украина!
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26.02.2022 23:02 Відповісти
****** ,быки !!! надо кричать : Аллах Акбар !!!
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26.02.2022 23:15 Відповісти
Стингеры еще не доехали, скорее всего Иглой сбили.
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26.02.2022 23:17 Відповісти
Іще декілька ка цапчиків стали хорошими. Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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26.02.2022 23:36 Відповісти
Воістину, почуття гумору в народу бездонне...
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27.02.2022 10:37 Відповісти
Браво,млодцы парни
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26.02.2022 23:51 Відповісти
Браво, молодцы парни
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26.02.2022 23:53 Відповісти
Слава Україні!!!
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27.02.2022 04:40 Відповісти
Молоці! Героям Слава!!! Слава ЗСУ!!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.02.2022 08:13 Відповісти
дебильный телеграмм, хватит ссылки на него давать, телеграмм это гамно редкостное которое не воспроизводит ни видео даже картинки нет возможности смотреть
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07.03.2022 22:18 Відповісти
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