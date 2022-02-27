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На гарячу лінію для родичів окупантів уже надходять сотні дзвінків з РФ, - Міноборони. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей з РФ, які розшукують своїх близьких.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зазначається, що захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий "заблукавший" окупант з Новокунецького ЗМОПу.
"Щоб зупини вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якомога більше росіян", - наголосии в Міноборони.
Топ коментарі
+33 pompiere
показати весь коментар27.02.2022 01:20
+33 Aleksandr Tereschenko
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+31 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар27.02.2022 01:28
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Будь ласка, зачекайте...
І підписом - дозволяю забрати рашкотруп самовивозом з України.
Нехай стьобають сраного нєдостратєга. Бігають за ним з формами встановленого ЗСУ зразка.
ху йового сина...
Чтобы память об этой войне была у их народа вечно -
но руку видно - и все сразу понимают - это убийца из РФ
приусают к тому что путин лжет
Я думала, що мені почулося.
Добрі українці чай дали зі снікерсом.
Мордор має бути знищений.
Сподіваюсь вони всі її отримали ще на кордоні, тепер тільки справа часу...
Дикий народ.
https://www.youtube.com/watch?v=usgfxiwoqhI
Виявляється, кацапи не тільки сидять у своїх однокласниках та вконтактах!
Кацапи не тільки "скабеевих" та "кисельових" дивляться!
Кацапи, виявляється знають що таке Фейсбук і, неймовірно(!) вміють користуватися Гууглом!!! коли їм дійсно щось потрібно знайти та взнати.
https://www.youtube.com/watch?v=Jcf7AfeC-v8
Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на слова медперсоналу, пише УНІАН.
«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», - каже джерело.
Шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення цього російським президентом Володимиром Путіним.
Тілами російських солдатів заповнений і морг в Армянську, додають ЗМІ.
По другому не понимают...)