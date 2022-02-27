На гарячу лінію для родичів окупантів уже надходять сотні дзвінків з РФ, - Міноборони. ВIДЕО

На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей з РФ, які розшукують своїх близьких.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий "заблукавший" окупант з Новокунецького ЗМОПу.

"Щоб зупини вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якомога більше росіян", - наголосии в Міноборони.